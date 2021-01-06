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    Avokado yaprakları Drone bileşenlerine dönüşüyor

    Malezya’da avokado yapraklarındaki fiber liflerden kompozit materyal üreten araştırmacılar bunları sağlam Drone bileşenlerine dönüştürmüş. İlk prototipler oldukça başarılı.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Avokado yaprakları Drone bileşenlerine dönüşüyor

    Günümüzde üretim tarafında çılgınca bir hammadde arayışı başlamış durumda ve her geçen gün doğadan biraz daha çalıyoruz. Bazı girişimler bitkisel veya hayvansal atıklardan hammadde üretme çabasında.

    Avokadodan Drone

    Malezya Putra Üniversitesi profesörlerinden Muhammed Tarık Hamid avokado yapraklarını kullanarak doğada çözünebilen ve sentetik fiberler kadar sağlam olabilen Drone bileşenleri geliştirmeyi başardı.

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    2017 yılında başlayan proje kapsamında avokadoların yapraklarından kompozit materyal üretiliyor. Hem daha hafif hem daha sağlam olan bu materyal Drone gövdelerinde kullanılabiliyor. Hasar gördüğü zaman ise toprağa gömüldüğünde 2 haftada çözünüp kayboluyor. 

    Bio-materyal gövdeli Drone prototiplerinin 1 kilometreye kadar çıkabildiği ve havada 20 dakika kalabildiği belirtiliyor. Araştırmacılar ilerleyen dönemde kamera gibi büyük yükler taşıyabilecek güce ulaşmayı planlıyor. 

    Ülkede avokado üretimi fazla olduğu için bu yaprak kısımları ayrılıyor ve yakılıyor. Sonrasında büyük bir atık ortaya çıkıyor. Drone üretiminde kullanma projesi çiftçilerin atıkları satarak para kazanmasını ve haliyle çevre kirliliğinin azalmasını sağlayacak.



    https://www.engadget.com/drones-sustainability-pineapple-malaysia-research-200222549.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Doğada şarj sorununu çözen cihaz

    Pascal.Nouma

    85+98+9

    15 saat önce
    TheJudgé

    buney la

    18 saat önce
    Black Heart Rebellion

    :). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.

    20 saat önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum

    1 gün önce
    Black Heart Rebellion

    Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.

    1 gün önce
    Sarper Yasin Mutlubay

    Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.

    1 gün önce
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    Tygris85 (Onur ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Avakado mu Ananas mı :)
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Sarper Yasin Mutlubay (Sarper Yasin MUTLUBAY) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Sosyal medyada başlayan bir şeyleri yanlış yazıp yorum kasma olayına Ekrem de dahil olmuş :D
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    BekirHan (Bekir Han) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Pineapple diyor kardeşim ama, sen bilirsin...
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    Tygris85 (Onur ) 3 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Avakado mu Ananas mı :)
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