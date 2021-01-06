Avokado yaprakları Drone bileşenlerine dönüşüyor

Günümüzde üretim tarafında çılgınca bir hammadde arayışı başlamış durumda ve her geçen gün doğadan biraz daha çalıyoruz. Bazı girişimler bitkisel veya hayvansal atıklardan hammadde üretme çabasında.
Avokadodan Drone
Malezya Putra Üniversitesi profesörlerinden Muhammed Tarık Hamid avokado yapraklarını kullanarak doğada çözünebilen ve sentetik fiberler kadar sağlam olabilen Drone bileşenleri geliştirmeyi başardı.İlginizi Çekebilir Knuckles-5 ile tek el Drone kontrolü kolaylaşıyor
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2017 yılında başlayan proje kapsamında avokadoların yapraklarından kompozit materyal üretiliyor. Hem daha hafif hem daha sağlam olan bu materyal Drone gövdelerinde kullanılabiliyor. Hasar gördüğü zaman ise toprağa gömüldüğünde 2 haftada çözünüp kayboluyor.
Bio-materyal gövdeli Drone prototiplerinin 1 kilometreye kadar çıkabildiği ve havada 20 dakika kalabildiği belirtiliyor. Araştırmacılar ilerleyen dönemde kamera gibi büyük yükler taşıyabilecek güce ulaşmayı planlıyor.
Ülkede avokado üretimi fazla olduğu için bu yaprak kısımları ayrılıyor ve yakılıyor. Sonrasında büyük bir atık ortaya çıkıyor. Drone üretiminde kullanma projesi çiftçilerin atıkları satarak para kazanmasını ve haliyle çevre kirliliğinin azalmasını sağlayacak.
https://www.engadget.com/drones-sustainability-pineapple-malaysia-research-200222549.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.