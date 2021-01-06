Avokado yaprakları Drone bileşenlerine dönüşüyor

Günümüzde üretim tarafında çılgınca bir hammadde arayışı başlamış durumda ve her geçen gün doğadan biraz daha çalıyoruz. Bazı girişimler bitkisel veya hayvansal atıklardan hammadde üretme çabasında.

Avokadodan Drone

Malezya Putra Üniversitesi profesörlerinden Muhammed Tarık Hamid avokado yapraklarını kullanarak doğada çözünebilen ve sentetik fiberler kadar sağlam olabilen Drone bileşenleri geliştirmeyi başardı.

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2017 yılında başlayan proje kapsamında avokadoların yapraklarından kompozit materyal üretiliyor. Hem daha hafif hem daha sağlam olan bu materyal Drone gövdelerinde kullanılabiliyor. Hasar gördüğü zaman ise toprağa gömüldüğünde 2 haftada çözünüp kayboluyor.

Bio-materyal gövdeli Drone prototiplerinin 1 kilometreye kadar çıkabildiği ve havada 20 dakika kalabildiği belirtiliyor. Araştırmacılar ilerleyen dönemde kamera gibi büyük yükler taşıyabilecek güce ulaşmayı planlıyor.

Ülkede avokado üretimi fazla olduğu için bu yaprak kısımları ayrılıyor ve yakılıyor. Sonrasında büyük bir atık ortaya çıkıyor. Drone üretiminde kullanma projesi çiftçilerin atıkları satarak para kazanmasını ve haliyle çevre kirliliğinin azalmasını sağlayacak.

https://www.engadget.com/drones-sustainability-pineapple-malaysia-research-200222549.html

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