Obsidian imzalı Avowed için PC sistem gereksinimleri açıklandı

- Avowed için PC sistem gereksinimleri açıklandı
- Minimum sistem gereksinimleri:
- Önerilen sistem gereksinimleri:
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Avowed için PC sistem gereksinimleri açıklandı
Yıllardır rol yapma oyunları geliştirmesiyle bilinen Obsidian Entertainment’ın yeni oyunu Avowed için kullanıcıların minimum 16GB RAM, AMD Ryzen 5 2600 veya Intel Core i5-8400 işlemci ve Intel Arc A580, AMD RX 5700 veya GeForce GTX 1070 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 16GB RAM, AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i7-10700K işlemci ve RTX 3080, Radeon RX 6800 XT ekran kartı yer alıyor.
Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Avowed, firmanın daha önce imza attığı Pillars of Eternity oyunları ile aynı evrende geçiyor. Fantastik RPG dinamikleri üzerine kurulan oyun FPS kamera açısına sahip olacak ve tıpkı Skyrim'de olduğu gibi bir elimizde kılıc, bir elimizde büyü şeklinde ilerlememize olanak sağlayacak. Ayrıca derin hikayesi, zengin dünyası ve detaylı karakter gelişimi ile öne çıkmayı hedefliyor.
Halihazırda ön siparişe açılan oyunun Steam fiyatı 41.99 dolar, Microsoft Store fiyatı ise 2.499 TL. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass sistemine dahil olacağını hatırlatalım.
Minimum sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD RX 5700 / NVIDIA GTX 1070 / Intel Arc A580
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 75 GB
Önerilen sistem gereksinimleri:
- İşletim Sistemi: Windows 10/11
- İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K
- Bellek: 16 GB RAM
- Ekran Kartı: AMD RX 6800 XT / NVIDIA RTX 3080
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama: 75 GB
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir