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    Anlık Bildirim

    Obsidian imzalı Avowed için PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Obsidian tarafından geliştirilen RPG oyunu Avowed için PC sistem gereksinimleri paylaşıldı. İşte 18 Şubat'ta PC, konsol ve Xbox Game Pass aboneleriyle buluşacak oyunun sistem gereksinimleri.
    Obsidian imzalı Avowed için PC sistem gereksinimleri açıklandı Tam Boyutta Gör
    Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve Xbox bünyesinde yayınlanacak olan Avowed için PC sistem gereksinimlerini açıklandı. Temmuz 2020'de tanıtılan RPG oyunu, 18 Şubat'ta PC, konsol ve Xbox Game Pass'e geliyor. 

    Avowed için PC sistem gereksinimleri açıklandı

    Yıllardır rol yapma oyunları geliştirmesiyle bilinen Obsidian Entertainment’ın yeni oyunu Avowed için kullanıcıların minimum 16GB RAM, AMD Ryzen 5 2600 veya Intel Core i5-8400 işlemci ve Intel Arc A580, AMD RX 5700 veya GeForce GTX 1070 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 16GB RAM, AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i7-10700K işlemci ve RTX 3080, Radeon RX 6800 XT ekran kartı yer alıyor. 

    Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Avowed, firmanın daha önce imza attığı Pillars of Eternity oyunları ile aynı evrende geçiyor. Fantastik RPG dinamikleri üzerine kurulan oyun FPS kamera açısına sahip olacak ve tıpkı Skyrim'de olduğu gibi bir elimizde kılıc, bir elimizde büyü şeklinde ilerlememize olanak sağlayacak. Ayrıca derin hikayesi, zengin dünyası ve detaylı karakter gelişimi ile öne çıkmayı hedefliyor.

    Halihazırda ön siparişe açılan oyunun Steam fiyatı 41.99 dolar, Microsoft Store fiyatı ise 2.499 TL. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass sistemine dahil olacağını hatırlatalım.

    Minimum sistem gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 10/11
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: AMD RX 5700 / NVIDIA GTX 1070 / Intel Arc A580
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 75 GB

    Önerilen sistem gereksinimleri:

    • İşletim Sistemi: Windows 10/11
    • İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Ekran Kartı: AMD RX 6800 XT / NVIDIA RTX 3080
    • DirectX: Sürüm 12
    • Depolama: 75 GB
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 1 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

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    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

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    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 4 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 4 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 2 ay önce

    çöp

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    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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