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Tam Boyutta Gör Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen ve Xbox bünyesinde yayınlanacak olan Avowed için PC sistem gereksinimlerini açıklandı. Temmuz 2020'de tanıtılan RPG oyunu, 18 Şubat'ta PC, konsol ve Xbox Game Pass'e geliyor.

Avowed için PC sistem gereksinimleri açıklandı

Yıllardır rol yapma oyunları geliştirmesiyle bilinen Obsidian Entertainment’ın yeni oyunu Avowed için kullanıcıların minimum 16GB RAM, AMD Ryzen 5 2600 veya Intel Core i5-8400 işlemci ve Intel Arc A580, AMD RX 5700 veya GeForce GTX 1070 ekran kartına ihtiyacı olacak. Önerilen gereksinimlerde ise, 16GB RAM, AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i7-10700K işlemci ve RTX 3080, Radeon RX 6800 XT ekran kartı yer alıyor.

Obsidian Entertainment tarafından geliştirilen Avowed, firmanın daha önce imza attığı Pillars of Eternity oyunları ile aynı evrende geçiyor. Fantastik RPG dinamikleri üzerine kurulan oyun FPS kamera açısına sahip olacak ve tıpkı Skyrim'de olduğu gibi bir elimizde kılıc, bir elimizde büyü şeklinde ilerlememize olanak sağlayacak. Ayrıca derin hikayesi, zengin dünyası ve detaylı karakter gelişimi ile öne çıkmayı hedefliyor.

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Halihazırda ön siparişe açılan oyunun Steam fiyatı 41.99 dolar, Microsoft Store fiyatı ise 2.499 TL. Ayrıca ilk günden Xbox Game Pass sistemine dahil olacağını hatırlatalım.

Minimum sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 5 2600 / Intel i5-8400

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 5700 / NVIDIA GTX 1070 / Intel Arc A580

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB

Önerilen sistem gereksinimleri:

İşletim Sistemi: Windows 10/11

İşlemci: AMD Ryzen 5 5600X / Intel i7-10700K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD RX 6800 XT / NVIDIA RTX 3080

DirectX: Sürüm 12

Depolama: 75 GB

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Obsidian imzalı Avowed için PC sistem gereksinimleri açıklandı