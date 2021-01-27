Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde yeni zam beklentisi

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Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde kısa süre sonra dudak uçuklatan bir zam yapılması bekleniyor. Devlet ile işletmeci şirket arasında imzalanan sözleşme gereğince geçiş ücretleri 1 Şubat'ta artırılacak.

Kaynaklar, Avrasya Tüneli’ni işleten şirketin sözleşmede yer alan formüller ve parametreler uyarınca hesaplamalarını yaptığını ve Ulaştırma Bakanlığı’na sunduğunu kaydetti. Ulaştırma Bakanlığı ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü de geçiş ücretine ilişkin nihai gözden geçirmeleri yapıyor. Bu kapsamda geçiş ücretlerinin yüzde 26 dolaylarında artması bekleniyor.

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Eğer hesap edilen zam oranı geçerli olursa, Avrasya Tüneli'nde halen otomobiller için 36,40 TL olan geçiş ücreti 46 TL'ye yükselecek. 54,70 TL olan minibüs geçiş ücreti de 69 TL'ye çıkacak. Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti ödemesi her iki yönde de yapılıyor. Bu kapsamda tüneli gidiş-dönüş için kullanan bir vatandaşın cebinden 92 TL çıkacak.

https://www.haberturk.com/avrasya-tuneline-zam-bekleniyor-haberler-2950658-ekonomi

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