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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde yeni zam beklentisi

    Köprü ve otoyol geçiş ücretlerinin 1 Ocak'ta zamlanmasının ardından Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine de zam geliyor. Geçiş ücretlerinin 1 Şubat'tan itibaren yüzde 26 artması bekleniyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde yeni zam beklentisi
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    Avrasya Tüneli geçiş ücretlerinde kısa süre sonra dudak uçuklatan bir zam yapılması bekleniyor. Devlet ile işletmeci şirket arasında imzalanan sözleşme gereğince geçiş ücretleri 1 Şubat'ta artırılacak.

    Kaynaklar, Avrasya Tüneli’ni işleten şirketin sözleşmede yer alan formüller ve parametreler uyarınca hesaplamalarını yaptığını ve Ulaştırma Bakanlığı’na sunduğunu kaydetti. Ulaştırma Bakanlığı ile Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü de geçiş ücretine ilişkin nihai gözden geçirmeleri yapıyor. Bu kapsamda geçiş ücretlerinin yüzde 26 dolaylarında artması bekleniyor.

    Ayrıca Bkz. "Yeni Skoda Kushaq'ın kamuflajlı fotoğrafları paylaşıldı"

    Eğer hesap edilen zam oranı geçerli olursa, Avrasya Tüneli'nde halen otomobiller için 36,40 TL olan geçiş ücreti 46 TL'ye yükselecek. 54,70 TL olan minibüs geçiş ücreti de 69 TL'ye çıkacak. Avrasya Tüneli'nde geçiş ücreti ödemesi her iki yönde de yapılıyor. Bu kapsamda tüneli gidiş-dönüş için kullanan bir vatandaşın cebinden 92 TL çıkacak.



    https://www.haberturk.com/avrasya-tuneline-zam-bekleniyor-haberler-2950658-ekonomi Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Boeing 747 üzerinden roket fırlatıldı

    gun

    Ben bu teknolojinin gelişmesini istiyorum zira çok mantıklı. Sadece 10 km değil 15km'den fırlatsınlar sonra 20 km niye olmasın ?

    34 dakika önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    oly1786 (caner nebi) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    demek ki enflasyon en az %26 imiş.
    Yanıtla +32
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    ugurr999 (ugur ugurlu) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Paralar yandaş şirketlere gidiyo ohhhhhhhh pkk'ya gitmiyo oooooooohhh
    Yanıtla +21
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    12 Angry Men (Heisenberg ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Göbek atıp, koyduk mu diye sevinenlere gelsin bu zamlar. Güzel koyuyorlar zamları.



    "Her Millet Layık Olduğu Şekilde Yönetilir" Aynen devam böyle, daha çok zam gelsin.
    Göbek atıp, koyduk mu diye sevinenlere gelsin bu zamlar. Güzel koyuyorlar zamları. "Her Millet Layık Olduğu Şekilde Yönetilir" Aynen devam böyl...
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    Yanıtla +14
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    ttfvol (vedat kara) 40 dk. ( Mesaj Silindi )
    öyle ölmeyiz füze atın amonyum..
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    K kayamtky 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Şüphesiz araba bir ihtiyaç, ama bazen arabam olmadığına seviniyorum.
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    Alqu 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Yaz oradan zammı güzel yazdın mı.

    şimdi zamdan sonra bir şahlanış haberi gir.

    ondan sonra 2023 hedefi haberini gir girdin mi.

    yetmedi mi bir de arkasına dış güçlerin bize müdahale ettiği gizli ambargo haberini gir.


    Bak şimdi nasıl kandırıyoruz arkana yaslan ve keyfine bak
    Yanıtla +1
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    T th9 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    hahaha bir kere bile kullanmadığım köprüye vergi ödemeye devam ediyorum.
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    monacomen 1 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Ben şunu anlamıyorum yıllarca yurt dışında yaşayan çifte vatandaşlığı olan orada çalışıp vergisini oraya veren ve Türkiye'den daha zengin ülkelerdeki görece zengin Türk vatandaşları niye hastalanınca ayaklarına Ambulans Helikopter-Uçak yollanıp binlerce Euro Dolar masraf edilerek Türkiye'de tedaviye getirilip götürülüyor? Sebep? Sonra neden vergiler yükseliyor, köprü ücretleri artıyor diye soruyoruz. Biz bu şovenist gösterilerinin masrafını ödemek zorunda mıyız? Kaldıkları ülkeler bunlara bakmıyor mu? Bir bilen cevap verirse sevinirim.

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    Solid State Disk (SSD Bazaar) 50 dk. ( Mesaj Silindi ) monacomen
    Katılıyorum.

    Şâibeli salgından bile iyi reklâm yaptılar kendilerine.
    Baştaki zâta sorsalar her şey güllük gülistanlık.
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    Redeemertr (aktroll tokatlayan bankamatikçi tokatlayan) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    yol yabdı köbrü yabdı
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    WB 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Zam istemiyorsaniz #caresarigul.

    A sey pardon #vekilince
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    Jeopol 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Birileri zam yaparak hükümete darbe vurmaya kalkıyor. Hükümet uyanık olsun.
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    Omega Speedmaster 1 sa. ( Mesaj Silindi ) Jeopol
    Dur şimdi iş çıkarma. Gıda ürünlerine gelen zamları yeni öğrendiler, onunla uğraşıyorlar
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    ozkn-t (Özkan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Nasılsa geçemiyoruz zengin tüneli olmuş bize ne. Haa pardon geçsek de geçmesek de ödüyorduk doğru. Doğmamış çocuklarımızın bile sırtına vergi borcu olarak yüklenmişti evet.
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    S sadrag 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ayda 20 kere git gel yapsan 2000 liraya yakin para. Lan bu kadar saçmalık olmaz! Neyse.. Ölüsüne bir tas suyu...
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    745 kez okundu.
    17 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

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    Türkiye Haberleri, avrasya tüneli ve
    4 etiket daha zam Otomobil avrasya tüneli 2021 geçiş ücreti Bilim ve Teknoloji
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