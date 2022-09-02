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    Avrupa Birliği uzun ömürlü ve kolay tamir edilen cihazlar istiyor

    Avrupa Birliği akıllı telefon ve tabletlerin en az 5 yıl yedek parça garantisi sağlamasını, gerekirse kullanıcıların evlerinde cihazlarını tamir edebilmelerini istiyor. 
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    Avrupa Birliği
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    2024 yılında mobil cihazlarda USB Tip-C girişinin zorunlu olmasını isteyen Avrupa Birliği şimdi de kolay tamir edilen ve daha uzun süre kullanılabilen mobil cihazlar peşinde. Avrupa Komisyonu bir yasa teklifi hazırlıyor.

    Uzun ömürlü ve kolay tamir edilen cihazlar

    Aslında uzun ömürlü ve kolay tamir edilebilen cihazlar her tüketicinin hayalidir. Ne var ki ekonomik kaygılar nedeniyle aksine elektronik cihazların ömrü sınırlı ve tamirat konusu da teknik servislere bırakılıyor.

    Avrupa Komisyonu tüketicilerin daha dayanıklı ürünlere sahip olması için bir çalışma başlattı. Çalışmaya göre akıllı telefon ve tabletlerin bataryalarının 1000 şarj sonrasında yüzde 80 kapasitesini koruması isteniyor. Ayrıca yazılım güncellemeleri de cihazın bataryasına olumsuz etki yapmayacak. Bu maddeye güvenlik yamaları ile katlanabilir cihazlar dahil değil.

    Diğer taraftan mobil cihazların en az 15 önemli parçasının değiştirilebilir olması isteniyor. Batarya, ekran, adaptör, arka kaplama, SIM tepsisi gibi parçalar 5 yıl boyunca erişilebilir olacak. Komisyon televizyon ve çamaşır makineleri gibi ev elektroniği cihazlarında gördüğümüz verimlilik etiketlerini mobil cihazlara da getirecek.

    Taslak daha ileri aşama ise kullanıcıların cihazları kendilerinin tamir edebilmesi. Profesyonel yardım olmadan sipariş verecekleri yedek parçaları kullanıcılar kendileri değiştirebilecek. Ayrıca bataryaların da 1000 şarj sonrasında tam kapasite olmasına yönelik bir madde de var.

    Dünya çapında ülkelerin yaptığı bu hamleler haliyle üreticileri zorluyor. Şirket mantığını farklı bir giriş yuvası üzerine kuran Apple artık mobil cihazlarında USB Tip-C girişi sağlamak zorunda kalacak. Uzun süreli yedek parça desteği ise tüketicilerin daha az sıklıkta cihaz değiştirmesi anlamına geliyor ki bu da mali tabloları olumsuz etkileyecektir. Diğer taraftan evde tamir konusunda Apple ve Samsung önemli adımlar atmıştı ne var ki aktivistler belirli merkezler yerine evlerde yedek parça değişimi yapılmasının çevre kirliliğine yol açacağını savunuyor.

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