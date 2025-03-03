Xiaomi Pad 7 ailesi sürpriz bir isimle genişleyebilir!

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Xiaomi, Pad 7 ve Pad 7 Pro modellerinin ardından seriyi genişletmeye hazırlanıyor olabilir. Son sızıntılara göre şirket, yeni bir tablet üzerinde çalışıyor ve bu model Çin’in 3C sertifikasyonunda ortaya çıktı.

25032RP42C model numarasıyla listelenen cihazın, Xiaomi Pad 7S Pro adıyla tanıtılması bekleniyor. 120W hızlı şarj desteğine sahip olacağı belirtilen tabletin, yalnızca Wi-Fi bağlantısını desteklemesi muhtemel. Model numarasındaki “2503” kodu ise cihazın mart ayında piyasaya sürülebileceğine işaret ediyor.

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Selefi Pad 6S Pro, 12.4 inçlik 3K çözünürlüğe ve 144Hz yenileme hızına sahip bir ekranla gelmişti. Gücünü Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden alan cihaz, 16 GB RAM ve 1 TB depolama seçeneği sunuyordu. Ayrıca, 10.000 mAh bataryası 120W hızlı şarj desteğiyle kısa sürede doldurulabiliyordu. Kamera tarafında ise 50 MP ana kamera ve 20 MP ön kamera bulunuyordu. Xiaomi’nin HyperOS işletim sistemiyle gelen ilk tabletlerden biri olmuştu.

Pad 7S Pro’nun da benzer bir donanım sunması bekleniyor. Xiaomi’den resmi bir açıklama gelmese de, yeni tabletin Android pazarında iddialı bir model olacağı konuşuluyor. Mart ayından itibaren daha fazla detayın netleşmesi bekleniyor.

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