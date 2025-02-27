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Tam Boyutta Gör Samsung'un Fan Edition serisini genişletmeye devam edeceği bir süredir konuşuluyordu ve geçtiğimiz Eylül ayında tanıtılan Galaxy Tab S10 serisinin ardından bekleyiş yavaş yavaş sonlanıyor. Son olarak Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ modellerinin ekran boyutu, RAM ve depolama seçenekleri belli oldu.

Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ özellikleri

Paylaşılan bilgilere göre, Galaxy Tab S10 FE, önceki nesilde olduğu gibi 10,9 inçlik bir ekranla gelecek. Ancak Galaxy Tab S10 FE+ modeli için önemli bir değişiklik söz konusu. Tab S9 FE+'ta 12,4 inç olan ekran, yeni modelde 13,1 inç seviyesine çıkacak. Bu da standart ile Plus modelin arasında daha belirgin bir fark olacağını gösteriyor.

Bellek tarafında ise her iki modelde de maksimum 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneği sunulacak. Bununla birlikte, önceki sızıntılar Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+’ın Exynos 1580 yonga seti ile güçlendirileceğini öne sürüyor. Kamera tarafında ise her iki modele de 12MP çözünürlüğünde selfie kamerası eşlik edecek.

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Ayrıca Galaxy Tab S10 FE serisinin hem Wi-Fi hem de 5G destekli modellerle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çıkış tarihi ve fiyatlandırma konusunda ise detaylar henüz kesinleşmedi.

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Samsung Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ özellikleri ortaya çıktı