Samsung Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ özellikleri ortaya çıktı

Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ özellikleri
Paylaşılan bilgilere göre, Galaxy Tab S10 FE, önceki nesilde olduğu gibi 10,9 inçlik bir ekranla gelecek. Ancak Galaxy Tab S10 FE+ modeli için önemli bir değişiklik söz konusu. Tab S9 FE+'ta 12,4 inç olan ekran, yeni modelde 13,1 inç seviyesine çıkacak. Bu da standart ile Plus modelin arasında daha belirgin bir fark olacağını gösteriyor.
Bellek tarafında ise her iki modelde de maksimum 12GB RAM ve 256GB depolama seçeneği sunulacak. Bununla birlikte, önceki sızıntılar Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+’ın Exynos 1580 yonga seti ile güçlendirileceğini öne sürüyor. Kamera tarafında ise her iki modele de 12MP çözünürlüğünde selfie kamerası eşlik edecek.
Ayrıca Galaxy Tab S10 FE serisinin hem Wi-Fi hem de 5G destekli modellerle piyasaya sürülmesi bekleniyor. Çıkış tarihi ve fiyatlandırma konusunda ise detaylar henüz kesinleşmedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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