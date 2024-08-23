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    F/P odaklı POCO Pad 5G tanıtıldı: Snapdragon 7s Gen 2 ve daha fazlası

    POCO, hücresel bağlantı destekli ilk tablet modeli Poco Pad 5G sürümünü duyurdu. Tablet, uygun fiyat, Snapdragon 7s Gen 2 ve daha fazlasıyla geliyor. İşte özellikleri ve fiyatı...
    POCO Pad 5G tanıtıldı: Snapdragon 7s Gen 2 ve daha Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde fiyat ve performans odaklı telefonlar ile beğeni kazanan POCO, ürün yelpazesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Yakın tarihte POCO Pad adlı ilk tabletini küresel pazarda piyasaya süren marka, şimdi de POCO Pad 5G sürümünü tanıttı. İşte Snapdragon 7s Gen 2 ve daha fazlasıyla POCO Pad 5G özellikleri ve fiyatı...

    Poco Pad 5G özellikleri

    Poco'nun hücresel bağlantı destekli ilk tablet modeli Poco Pad 5G, ön yüzünde 12,1 inç boyutlarında IPS ekranla geliyor. Panel, 600 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlüğe sahip. Bu kurulumda ise, Dolby Vision desteği, %83,4 ekran-gövde oranı ve Corning Gorilla Glass 3 korumaya yer verilmiş. 

    POCO Pad 5G tanıtıldı: Snapdragon 7s Gen 2 ve daha Tam Boyutta Gör
    İlk modelin güncellenmiş bir sürümü niteliğinde olan Poco Pad 5G, 280 x 181,9 x 7,5 mm ölçülerinde ve 568 gr ağırlığında. Gücünü ise Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden alıyor. Bu konfigürasyonda ise 8GB RAM ve 128/256GB depolama kapasitesine yer verilmiş. Kamera bölümüne gelirsek, tabletin ön yüzünde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP (f/2.3) geniş açılı kamera bulunuyor.

    Arka bölümde ise, 8MP birincil (f/2.0) sensör ve LED flaş bölümüne yer verilmiş. Tablet, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ve 33W şarj destekli 10.000mAh pil paketi ile çıkacak. Tabletin diğer özellikleri arasında ise, dörtlü stereo hoparlör kurulumu, 3.5mm kulaklık jakı, Poco Akıllı Kalem ve Poco Klavye desteği yer alıyor. 

    • Ekran: IPS LCD, 120Hz, 600 nit 1600 x 2560 12,1 inç
    • İşletim Sistemi: Android 14
    • Boyutlar: 280 x 181.9 x 7.5 mm 568 gr
    • İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
    • Arka Kamera: 8MP
    • Ön Kamera: 8 MP
    • Bellek ve Depolama: 8GB 128GB, 256GB
    • Batarya: 10.000mAh, 33W şarj
    • Bağlantı: Nano-SIM, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2

    Poco Pad 5G fiyatı

    Fiyata gelirsek, Poco Pad 5G'nin 8GB&128GB sürümü 286 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 8GB/256GB sürümün fiyatı ise 310 dolar olarak belirlenmiş. Kobalt Mavisi ve Fıstık Yeşili renklerinde satışa çıkacak tabletin 27 Ağustos'ta Hindistan'da satışa çıkması bekleniyor. Dolayısıyla yakın süreçte Türkiye pazarına giriş yaptığını görebiliriz. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    Forumdan Konular

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