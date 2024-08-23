F/P odaklı POCO Pad 5G tanıtıldı: Snapdragon 7s Gen 2 ve daha fazlası

Poco Pad 5G özellikleri
Poco'nun hücresel bağlantı destekli ilk tablet modeli Poco Pad 5G, ön yüzünde 12,1 inç boyutlarında IPS ekranla geliyor. Panel, 600 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlüğe sahip. Bu kurulumda ise, Dolby Vision desteği, %83,4 ekran-gövde oranı ve Corning Gorilla Glass 3 korumaya yer verilmiş.
Arka bölümde ise, 8MP birincil (f/2.0) sensör ve LED flaş bölümüne yer verilmiş. Tablet, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ve 33W şarj destekli 10.000mAh pil paketi ile çıkacak. Tabletin diğer özellikleri arasında ise, dörtlü stereo hoparlör kurulumu, 3.5mm kulaklık jakı, Poco Akıllı Kalem ve Poco Klavye desteği yer alıyor.
- Ekran: IPS LCD, 120Hz, 600 nit 1600 x 2560 12,1 inç
- İşletim Sistemi: Android 14
- Boyutlar: 280 x 181.9 x 7.5 mm 568 gr
- İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2
- Arka Kamera: 8MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Bellek ve Depolama: 8GB 128GB, 256GB
- Batarya: 10.000mAh, 33W şarj
- Bağlantı: Nano-SIM, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2
Poco Pad 5G fiyatı
Fiyata gelirsek, Poco Pad 5G'nin 8GB&128GB sürümü 286 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 8GB/256GB sürümün fiyatı ise 310 dolar olarak belirlenmiş. Kobalt Mavisi ve Fıstık Yeşili renklerinde satışa çıkacak tabletin 27 Ağustos'ta Hindistan'da satışa çıkması bekleniyor. Dolayısıyla yakın süreçte Türkiye pazarına giriş yaptığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.