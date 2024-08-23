F/P odaklı POCO Pad 5G tanıtıldı: Snapdragon 7s Gen 2 ve daha fazlası

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Tam Boyutta Gör Ülkemizde fiyat ve performans odaklı telefonlar ile beğeni kazanan POCO, ürün yelpazesini çeşitlendirmeye devam ediyor. Yakın tarihte POCO Pad adlı ilk tabletini küresel pazarda piyasaya süren marka, şimdi de POCO Pad 5G sürümünü tanıttı. İşte Snapdragon 7s Gen 2 ve daha fazlasıyla POCO Pad 5G özellikleri ve fiyatı...

Poco Pad 5G özellikleri

Poco'nun hücresel bağlantı destekli ilk tablet modeli Poco Pad 5G, ön yüzünde 12,1 inç boyutlarında IPS ekranla geliyor. Panel, 600 nit parlaklık, 120Hz yenileme hızı ve FHD+ çözünürlüğe sahip. Bu kurulumda ise, Dolby Vision desteği, %83,4 ekran-gövde oranı ve Corning Gorilla Glass 3 korumaya yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör İlk modelin güncellenmiş bir sürümü niteliğinde olan Poco Pad 5G, 280 x 181,9 x 7,5 mm ölçülerinde ve 568 gr ağırlığında. Gücünü ise Snapdragon 7s Gen 2 yonga setinden alıyor. Bu konfigürasyonda ise 8GB RAM ve 128/256GB depolama kapasitesine yer verilmiş. Kamera bölümüne gelirsek, tabletin ön yüzünde görüntülü görüşmeler ve selfie çekimleri için 8MP (f/2.3) geniş açılı kamera bulunuyor.

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Arka bölümde ise, 8MP birincil (f/2.0) sensör ve LED flaş bölümüne yer verilmiş. Tablet, kutusundan Android 14 tabanlı HyperOS ve 33W şarj destekli 10.000mAh pil paketi ile çıkacak. Tabletin diğer özellikleri arasında ise, dörtlü stereo hoparlör kurulumu, 3.5mm kulaklık jakı, Poco Akıllı Kalem ve Poco Klavye desteği yer alıyor.

Ekran: IPS LCD, 120Hz, 600 nit 1600 x 2560 12,1 inç

İşletim Sistemi: Android 14

Boyutlar: 280 x 181.9 x 7.5 mm 568 gr

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 2

Arka Kamera: 8MP

Ön Kamera: 8 MP

Bellek ve Depolama: 8GB 128GB, 256GB

Batarya: 10.000mAh, 33W şarj

Bağlantı: Nano-SIM, 5G, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2

Poco Pad 5G fiyatı

Fiyata gelirsek, Poco Pad 5G'nin 8GB&128GB sürümü 286 dolar fiyat etiketine sahip olacak. 8GB/256GB sürümün fiyatı ise 310 dolar olarak belirlenmiş. Kobalt Mavisi ve Fıstık Yeşili renklerinde satışa çıkacak tabletin 27 Ağustos'ta Hindistan'da satışa çıkması bekleniyor. Dolayısıyla yakın süreçte Türkiye pazarına giriş yaptığını görebiliriz.

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POCO Pad 5G tanıtıldı: Snapdragon 7s Gen 2 ve daha