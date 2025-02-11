Avrupa yapay zekada geride kalmak istemiyor: 200 milyar euro yatırım açıkladı!

Yapay zeka giga fabrikaları inşa edilecek
Paris'te düzenlenen Yapay Zeka Eylem Zirvesi'nde konuşan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, European AI Champions Initiative isimli özel yatırımcılardan oluşan girişimin taahhüt ettiği 150 milyar euro'luk yatırıma 50 milyar euro ek kaynak sunarak, Avrupa'da yapay zeka yatırımları için 200 milyar euro kaynak ayırmayı hedeflediklerini söyledi. Bu para, Avrupa genelinde yapay zeka giga fabrikalarının inşaası için kullanılacak.
Von der Leyen konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu: "Avrupa'nın önde gelen yapay kıtalarından biri olmasını istiyoruz ve bu, yapay zekanın her yerde olduğu bir yaşam tarzını benimsemek anlamına geliyor. Çok sık olarak, Avrupa'nın yapay zeka yarışında ABD ve Çin'in gerisinde kaldığını duyuyorum. Buna katılmıyorum çünkü yapay zeka yarışı henüz bitmedi."
Geçtiğimiz gün ise, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da 109 milyar euro'luk yapay zeka yatırımlarını duyurmuştu. Avrupa, bu yatırımlarla ABD ve Çin'i yapay zeka yarışında yakalamayı hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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