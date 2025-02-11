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    Fransa, 110 milyar euro'luk yapay zeka yatırımını duyurdu

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki yıllarda ülkenin yapay zeka sektörünü desteklemek için toplam 109 milyar euro tutarında yatırım taahhütünü duyurdu.
    Fransa, 110 milyar euro'luk yapay zeka yatırımını duyurdu Tam Boyutta Gör
    ABD ve Çin, yapay zeka yarışına son sürat devam ederken, geride kalmak istemeyen Avrupa ülkeleri de yapay zeka yatırımlarını hızlandırıyor. Bu ülkelerden biri de Fransa. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, önümüzdeki yıllarda ülkenin yapay zeka sektörünü desteklemek için toplam 109 milyar euro tutarında yatırım taahhütünü duyurdu.

    Paris'te gerçekleşen yapay zeka zirvesi sırasında açıklanan finansman, Kanadalı yatırım firması Brookfield'in Fransa'daki yapay zeka projelerine 20 milyar euro yatırım yapma planlarını ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin önümüzdeki yıllar için 50 milyar euro'ya ulaşabilecek finansmanını da içeriyor.

    Bu yatırım taahütlerinin başlıcaları şöyle:

    • Amazon: ABD'li perakende devi geçtiğimiz Mayıs ayında düzenlenen Choose France zirvesinde 1,2 milyar euro'dan fazla taahhütte bulundu. Bu rakam, Fransa'da 2031 yılına kadar bulut altyapısını geliştirmek için ön görülen 6 milyar euro'luk bir yatırımın parçasıydı.
    • Apollo: Alternatif varlık yönetim şirketi Apollo Global Management, yapay zeka ile ilgili enerji yatırımları için toplam 5 milyar dolarlık bir başlangıç finansmanı sağladı.
    • Digital Reality: Yönetilen veri merkezlerini kirayalayan bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olan Digital Realty, Paris ve Marsilya çevresindeki veri merkezlerine yatırımlarını artırmayı planlıyor ve toplamda 6 milyar euro'ya ulaşabilecek bir taahhütte bulunuyor.
    • Equinix: Veri merkezi şirketi Equinix, Paris çevresinde 10 ve Bordeaux'da bir veri merkezininin kurulması için 750 milyon euro'luk bir taahhüdün parçası olarak 630 milyon euro yatırım yapmayı planlıyor.
    • Fluidstack: Yapay zeka bulut platformu şirketi, Fransız nükleer enerjisiyle çalışan dünyanın en büyük yapay zeka süper bilgisayarlarından birini inşa etmek için Fransız hükümetiyle bir mutabakat zaptı imzaladı. Şirketin açıklamasına göre, projenin ilk aşamasında 10 milyar euro yatırım yapılacak ve projenin 2026 yılına kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.
    • Mistral: Kısa sıra önce piyasaya sürdüğü Le Chat asistanı ile OpenAI'nin ChatGPT'sine rakip olan Fransız girişim Mistral AI, Avrupa'nın en büyük süper bilgisayarını inşa etmeyi planlıyor. Ayrıca Veolia ve yazılım geliştiricisi Dassault Systemes gibi Fransız şirketleriyle ortaklıklarını derinleştiriyor.
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