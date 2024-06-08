Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Çin’den gelen tüm otomobillerden artık ek yüzde 40 vergi alınacak

    Geçtiğimiz yıl Çin menşeili elektrikli otomobillere ek yüzde 40 gümrük vergisi getirilmişti. Bu karar genişletildi ve artık benzinli ve hibrit araçlar için de yüzde 40 ek vergi alınacak.
    Çin’den gelen tüm otomobillerden artık ek yüzde 40 vergi alınacak Tam Boyutta Gör
    Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen ek verginin ardından bu kez içten yanmalı ve hibrit motorlu Çin menşeili araçlara da ek yüzde 40 vergi getirildi. Ticaret Bakanlığı, bu karar ile yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunmasının amaçlandığını vurguladı. “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” 8 Haziran’da Resmi Gezete'de yayımlandı.

    Çinli benzinli ve hibrit araçlara ek vergi şoku

    Ticaret Bakanlığı, ilgili yeni kararın yerli üretim araçların pazar payının artırılması ve cari açığın düşürülmesi amacıyla getirildiğini söylerken ayrıntıları da kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada ithalat rejimi kararı ve eklerinde taraf olunan uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının ve yerli üretimin pazar payının korunması, yurt içine yatırımların özendirilmesi ve cari açığın düşürülmesi amaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeler ilgili kurumlarla istişare içinde yapılıyor olduğuna dikkat çekildi.

    Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen ithalatlarda ilave gümrük vergisi uygulayabiliyor. Bu uygulama ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler ile sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılıyor.

    Çin’den gelen tüm otomobillerden artık ek yüzde 40 vergi alınacak Tam Boyutta Gör
    Bu bağlamda yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedefler dikkate alınarak, aynı zamanda yurt içinde yatırım ve üretimi teşvik amacıyla, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerin Çin menşeli olanlarının ithalatına yüzde 40 veya 7 bin dolar/adet (yüksek olan uygulanır) ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi. Bu karar 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Geçtiğimiz yıl Çin'den gelen elektrikli otomobillere aynı oranda ek vergi getirilmişti. 

    Benzer kararlar ABD ve Avrupa gibi ekonomik bölgeler tarafından da alınmakta. ABD ve AB, elektrikli otomobiller özelinde ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Çin otomotiv sektörü konvansiyonel, hibrit ve elektrikli türlerinde, yani her alanda bir genişleme içerisinde bulunuyor. Çin’de ölçek ekonomisinin katkısıyla daha uygun fiyatlara üretilen araçlar Türkiye veya diğer bölgelerde rakiplerinden daha rekabetçi fiyat ile piyasaya giriyor. Bu durum sektör genelinde rekabeti zorlaştırıyor. 

    Türkiye aynı zamanda Çinli markaların ülkede yatırım yaparak üretim yapmasını istiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır geçtiğimiz haftalarda BYD ve Chery ile ileri aşamada görüşmeler yürütüldüğünü açıklamıştı. Çinli firmalar Türkiye’de üretim yapmaya başlarsa bu, ek vergilerin olmayacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda Çinli üreticileri AB’ye de ek gümrük vergisi olmadan satış yapabilir.

    Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240608-2.pdf https://x.com/ticaret/status/1799338424043991063
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    b.r.k.0.6 +101 bilgi@sayar +94 myildizofficial +80 oly1786 +54 muratozgulz +46 MBK3334 VAUVJ +40 haktan24 +40 şubart kedisi +36 Jack! +36 Can851 +34
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    54 Kişi Okuyor (18 Üye, 36 Misafir) 8 Masaüstü 46 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1538 kez okundu.
    24 kişi, toplam 36 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Türkiye Haberleri, çin ve
    6 etiket daha otomotiv vergi ticaret bakanlığı resmi gazete Teknoloji Haberleri Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı339b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    750 kg altı çekme karavan için araba tavsiye klozette pisliğin geri gelmesi manuel vites geçişlerinde vuruntu have been v3 mahkumlar cinsel ihtiyaçlarını nasıl karşılıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8.000-10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A24
    Samsung Galaxy A24
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer A315-58-36YJ-02
    Acer A315-58-36YJ-02
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız