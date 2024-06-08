Çin’den gelen tüm otomobillerden artık ek yüzde 40 vergi alınacak

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Tam Boyutta Gör Çin menşeli elektrikli otomobillere getirilen ek verginin ardından bu kez içten yanmalı ve hibrit motorlu Çin menşeili araçlara da ek yüzde 40 vergi getirildi. Ticaret Bakanlığı, bu karar ile yerli üretimin iç pazardaki payının yükseltilmesi ve korunmasının amaçlandığını vurguladı. “İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulamasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı” 8 Haziran’da Resmi Gezete'de yayımlandı.

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Ticaret Bakanlığı, ilgili yeni kararın yerli üretim araçların pazar payının artırılması ve cari açığın düşürülmesi amacıyla getirildiğini söylerken ayrıntıları da kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada ithalat rejimi kararı ve eklerinde taraf olunan uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının ve yerli üretimin pazar payının korunması, yurt içine yatırımların özendirilmesi ve cari açığın düşürülmesi amaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeler ilgili kurumlarla istişare içinde yapılıyor olduğuna dikkat çekildi.

Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen ithalatlarda ilave gümrük vergisi uygulayabiliyor. Bu uygulama ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler ile sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılıyor.

Tam Boyutta Gör Bu bağlamda yerli üretimin iç pazardaki düşen payının yükseltilmesi ve korunmasını teminen, dış ticaret dengesine ilişkin gelişmeler ile cari açık hedefler dikkate alınarak, aynı zamanda yurt içinde yatırım ve üretimi teşvik amacıyla, 8703 Gümrük Tarife Pozisyonu altında sınıflandırılan konvansiyonel (içten yanmalı) ve hibrit binek otomobillerin Çin menşeli olanlarının ithalatına yüzde 40 veya 7 bin dolar/adet (yüksek olan uygulanır) ilave gümrük vergisi uygulanmasına karar verildi. Bu karar 30 gün sonra yürürlüğe girecek. Geçtiğimiz yıl Çin'den gelen elektrikli otomobillere aynı oranda ek vergi getirilmişti.

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Benzer kararlar ABD ve Avrupa gibi ekonomik bölgeler tarafından da alınmakta. ABD ve AB, elektrikli otomobiller özelinde ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Çin otomotiv sektörü konvansiyonel, hibrit ve elektrikli türlerinde, yani her alanda bir genişleme içerisinde bulunuyor. Çin’de ölçek ekonomisinin katkısıyla daha uygun fiyatlara üretilen araçlar Türkiye veya diğer bölgelerde rakiplerinden daha rekabetçi fiyat ile piyasaya giriyor. Bu durum sektör genelinde rekabeti zorlaştırıyor.

Türkiye aynı zamanda Çinli markaların ülkede yatırım yaparak üretim yapmasını istiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır geçtiğimiz haftalarda BYD ve Chery ile ileri aşamada görüşmeler yürütüldüğünü açıklamıştı. Çinli firmalar Türkiye’de üretim yapmaya başlarsa bu, ek vergilerin olmayacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda Çinli üreticileri AB’ye de ek gümrük vergisi olmadan satış yapabilir.

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Çin’den gelen tüm otomobillerden artık ek yüzde 40 vergi alınacak