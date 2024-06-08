Çin’den gelen tüm otomobillerden artık ek yüzde 40 vergi alınacak

Çinli benzinli ve hibrit araçlara ek vergi şoku
Ticaret Bakanlığı, ilgili yeni kararın yerli üretim araçların pazar payının artırılması ve cari açığın düşürülmesi amacıyla getirildiğini söylerken ayrıntıları da kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada ithalat rejimi kararı ve eklerinde taraf olunan uluslararası anlaşmalar, tüketici güvenliği, kamu sağlığının ve yerli üretimin pazar payının korunması, yurt içine yatırımların özendirilmesi ve cari açığın düşürülmesi amaçları doğrultusunda gerekli düzenlemeler ilgili kurumlarla istişare içinde yapılıyor olduğuna dikkat çekildi.
Ticaret Bakanlığı, Avrupa Birliği üyesi ve Serbest Ticaret Anlaşması imzalanan ülkeler haricindeki ülkelerden gerçekleştirilen ithalatlarda ilave gümrük vergisi uygulayabiliyor. Bu uygulama ekonomik ve ticari hayattaki gelişmeler ile sektörel ihtiyaçlar dikkate alınarak yapılıyor.
Benzer kararlar ABD ve Avrupa gibi ekonomik bölgeler tarafından da alınmakta. ABD ve AB, elektrikli otomobiller özelinde ek gümrük vergisi uygulamaya başlamıştı. Çin otomotiv sektörü konvansiyonel, hibrit ve elektrikli türlerinde, yani her alanda bir genişleme içerisinde bulunuyor. Çin’de ölçek ekonomisinin katkısıyla daha uygun fiyatlara üretilen araçlar Türkiye veya diğer bölgelerde rakiplerinden daha rekabetçi fiyat ile piyasaya giriyor. Bu durum sektör genelinde rekabeti zorlaştırıyor.
Türkiye aynı zamanda Çinli markaların ülkede yatırım yaparak üretim yapmasını istiyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır geçtiğimiz haftalarda BYD ve Chery ile ileri aşamada görüşmeler yürütüldüğünü açıklamıştı. Çinli firmalar Türkiye’de üretim yapmaya başlarsa bu, ek vergilerin olmayacağı anlamına geliyor. Aynı zamanda Çinli üreticileri AB’ye de ek gümrük vergisi olmadan satış yapabilir.Kaynakça https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2024/06/20240608-2.pdf https://x.com/ticaret/status/1799338424043991063 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
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