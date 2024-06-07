Avrupa'da elektrikli otobüs satışları ilk defa dizeli geçti!

2027 yılına kadar yeni satışlar sıfır emisyonlu olabilir
Bu büyüme oranıyla, 2027 yılına kadar AB'deki yeni otobüs satışlarının tamamı sıfır emisyonlu olabilir. Dolayısıyla AB'nin 2030 yılı için koyduğu hedeflerin önüne geçebilir. Birlik'te ağır hizmet araçları için yakın zamanda kabul edilen CO2 standartlarına göre, yeni şehir içi otobüslerin %90'ının 2030 yılına kadar sıfır emisyonlu olması gerekiyor.
Avrupa'da en az 8 şehir, 2025 yılına kadar %100 sıfır emisyonlu otobüs filosuna sahip olmayı planlıyor. 2030 yılına kadar ise 19 şehir kendine bu hedefi koymuş durumda. Hollanda ve Danimarka, tüm şehir içi otobüsleri 2030 yılına kadar sıfır emisyonlu hale getirmeyi hedefliyor.
Ülkemizdeki elektrikli otobüs sayısıyla ilgili bir veri olmasa da oranın çok düşük olduğunu kestirmek zor değil. Bazı şehirlerimizde elektrikli belediye otobüsleri hizmet verse de, ağırlıklı olarak dizel otobüsler kullanımda. Elektrikli otobüslerin ilk alım maliyetinin dizel muadillerinden yüksek olması bu durumda önemli bir etken olarak görülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.