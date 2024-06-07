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    Avrupa'da elektrikli otobüs satışları ilk defa dizeli geçti!

    Geçtiğimiz sene Avrupa'da gerçekleşen şehir içi otobüs satışlarında elektrikli otobüsler dizeli geçerek ilk sıraya yükseldi. Satılan otobüslerin %36'sını bataryalı elektrikli araçlar oluşturdu.
    Avrupa'da elektrikli otobüs satışları ilk defa dizeli geçti! Tam Boyutta Gör
    Elektrikli şehir içi otobüsler, 2023 yılında Avrupa Birliği'nde gerçekleşen yeni şehir içi otobüs satışlarının %36'sına ulaştı ve %27 pazar payına sahip dizel yakıtlı otobüsleri ilk kez geride bırakmayı başardı.

    2027 yılına kadar yeni satışlar sıfır emisyonlu olabilir

    Bu büyüme oranıyla, 2027 yılına kadar AB'deki yeni otobüs satışlarının tamamı sıfır emisyonlu olabilir. Dolayısıyla AB'nin 2030 yılı için koyduğu hedeflerin önüne geçebilir. Birlik'te ağır hizmet araçları için yakın zamanda kabul edilen CO2 standartlarına göre, yeni şehir içi otobüslerin %90'ının 2030 yılına kadar sıfır emisyonlu olması gerekiyor.

    Avrupa'da elektrikli otobüs satışları ilk defa dizeli geçti!
    Geçtiğimiz sene, Norveç ve Slovenya'da satılan şehir için otobüslerin tamamı elektrikli olurken, bu oran Danimarka'da %99, İrlanda'da %96, Hollanda ve Finlandiya'da %94 düzeyinde gerçekleşti. Büyük pazarlara baktığımızda Birleşik Krallık'ta %63, İspanya'da %40 sıfır emisyonlu otobüs satışıyla AB ortalamasının üzerine çıkıldığı görülüyor.

    Avrupa'da en az 8 şehir, 2025 yılına kadar %100 sıfır emisyonlu otobüs filosuna sahip olmayı planlıyor. 2030 yılına kadar ise 19 şehir kendine bu hedefi koymuş durumda. Hollanda ve Danimarka, tüm şehir içi otobüsleri 2030 yılına kadar sıfır emisyonlu hale getirmeyi hedefliyor. 

    Ülkemizdeki elektrikli otobüs sayısıyla ilgili bir veri olmasa da oranın çok düşük olduğunu kestirmek zor değil. Bazı şehirlerimizde elektrikli belediye otobüsleri hizmet verse de, ağırlıklı olarak dizel otobüsler kullanımda. Elektrikli otobüslerin ilk alım maliyetinin dizel muadillerinden yüksek olması bu durumda önemli bir etken olarak görülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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