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Tam Boyutta Gör Elektrikli şehir içi otobüsler, 2023 yılında Avrupa Birliği'nde gerçekleşen yeni şehir içi otobüs satışlarının %36'sına ulaştı ve %27 pazar payına sahip dizel yakıtlı otobüsleri ilk kez geride bırakmayı başardı.

2027 yılına kadar yeni satışlar sıfır emisyonlu olabilir

Bu büyüme oranıyla, 2027 yılına kadar AB'deki yeni otobüs satışlarının tamamı sıfır emisyonlu olabilir. Dolayısıyla AB'nin 2030 yılı için koyduğu hedeflerin önüne geçebilir. Birlik'te ağır hizmet araçları için yakın zamanda kabul edilen CO2 standartlarına göre, yeni şehir içi otobüslerin %90'ının 2030 yılına kadar sıfır emisyonlu olması gerekiyor.

Geçtiğimiz sene, Norveç ve Slovenya'da satılan şehir için otobüslerin tamamı elektrikli olurken, bu oran Danimarka'da %99, İrlanda'da %96, Hollanda ve Finlandiya'da %94 düzeyinde gerçekleşti. Büyük pazarlara baktığımızda Birleşik Krallık'ta %63, İspanya'da %40 sıfır emisyonlu otobüs satışıyla AB ortalamasının üzerine çıkıldığı görülüyor.

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Avrupa'da en az 8 şehir, 2025 yılına kadar %100 sıfır emisyonlu otobüs filosuna sahip olmayı planlıyor. 2030 yılına kadar ise 19 şehir kendine bu hedefi koymuş durumda. Hollanda ve Danimarka, tüm şehir içi otobüsleri 2030 yılına kadar sıfır emisyonlu hale getirmeyi hedefliyor.

Ülkemizdeki elektrikli otobüs sayısıyla ilgili bir veri olmasa da oranın çok düşük olduğunu kestirmek zor değil. Bazı şehirlerimizde elektrikli belediye otobüsleri hizmet verse de, ağırlıklı olarak dizel otobüsler kullanımda. Elektrikli otobüslerin ilk alım maliyetinin dizel muadillerinden yüksek olması bu durumda önemli bir etken olarak görülüyor.

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Avrupa'da elektrikli otobüs satışları ilk defa dizeli geçti!