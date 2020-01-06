Avrupa'da kurulacak Tesla fabrikasının üretime başlayacağı tarih belli oldu

Elon Musk, geçtiğimiz Kasım ayında Tesla'nın dördüncü elektrikli otomobil fabrikasını Avrupa'da inşa edeceklerini duyurmuştu. Berlin yakınlarında kurulacak fabrika için alan tahsis edilmiş durumda.
Ayrıca Bkz. "Fisker Ocean elektrikli SUV tanıtıldı: ABD'de 30 bin dolara alınabilecek"İlginizi Çekebilir Tesla, Almanya'daki fabrikasında yılda 500.000 elektrikli otomobil üretecek
Gigafactory 4'ün inşasına önümüzdeki altı ay içinde start verilecek. 2021'in Temmuz ayı itibarıyla da tesiste otomobil üretiminin başlayacağı bildiriliyor.
Tesla, Berlin fabrikasında her hafta yaklaşık 3.000 adet Model Y SUV ve Model 3 sedan üretmeyi planlıyor. Ancak bu sadece ilk aşama için geçerli.
Avrupa planları Çin'den iddialı
Şirket gelecekte tesisin otomobil üretim hacmini yılda 500.000 adede çıkarmayı hedefliyor. Tesla'nın Avrupa planları Çin'dekinden çok daha iddialı. Zira şirket Şanghay'da inşa edilen Gigafactory 3'te ilk etapta haftada sadece 1000 araç üretmeyi planlıyor.
Tesla, Avrupa fabrikasında başlangıç olarak 3.000 kişiyi işe alacak. Ancak üretim genişledikçe personel sayısının 8.000'e yükselebileceği belirtiliyor.
https://www.ithome.com/0/467/056.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
ABD’de 2011 yılından beri üretim yapmaya çalışıyorlar ve halen talebi karşılayacak kadar üretemiyorlar.
Fabrika kurulduktan 6 yıl sonra yılda 110 bin filan üretebilmişler 7. Yılda bizim toplam hedefimiz olan rakamı geçmişler.
Bizimde 2022’de başlayacak 8 yıl içinde 175 bin olacak. Bence oldukça normal.