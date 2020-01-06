Avrupa'da kurulacak Tesla fabrikasının üretime başlayacağı tarih belli oldu

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Elon Musk, geçtiğimiz Kasım ayında Tesla'nın dördüncü elektrikli otomobil fabrikasını Avrupa'da inşa edeceklerini duyurmuştu. Berlin yakınlarında kurulacak fabrika için alan tahsis edilmiş durumda.

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Gigafactory 4'ün inşasına önümüzdeki altı ay içinde start verilecek. 2021'in Temmuz ayı itibarıyla da tesiste otomobil üretiminin başlayacağı bildiriliyor.

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Tesla, Berlin fabrikasında her hafta yaklaşık 3.000 adet Model Y SUV ve Model 3 sedan üretmeyi planlıyor. Ancak bu sadece ilk aşama için geçerli.

Avrupa planları Çin'den iddialı

Şirket gelecekte tesisin otomobil üretim hacmini yılda 500.000 adede çıkarmayı hedefliyor. Tesla'nın Avrupa planları Çin'dekinden çok daha iddialı. Zira şirket Şanghay'da inşa edilen Gigafactory 3'te ilk etapta haftada sadece 1000 araç üretmeyi planlıyor.

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Tesla, Avrupa fabrikasında başlangıç olarak 3.000 kişiyi işe alacak. Ancak üretim genişledikçe personel sayısının 8.000'e yükselebileceği belirtiliyor.

https://www.ithome.com/0/467/056.htm

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