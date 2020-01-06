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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa'da kurulacak Tesla fabrikasının üretime başlayacağı tarih belli oldu

    Tesla'nın Berlin'de kuracağı elektrikli otomobil fabrikası ile ilgili detaylar netleşti. Gigafactory 4'te Model Y ve Model 3 üretimine önümüzdeki yıl başlanacak.
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Avrupa'da kurulacak Tesla fabrikasının üretime başlayacağı tarih belli oldu
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    Elon Musk, geçtiğimiz Kasım ayında Tesla'nın dördüncü elektrikli otomobil fabrikasını Avrupa'da inşa edeceklerini duyurmuştu. Berlin yakınlarında kurulacak fabrika için alan tahsis edilmiş durumda.

    Ayrıca Bkz. "Fisker Ocean elektrikli SUV tanıtıldı: ABD'de 30 bin dolara alınabilecek"

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    Gigafactory 4'ün inşasına önümüzdeki altı ay içinde start verilecek. 2021'in Temmuz ayı itibarıyla da tesiste otomobil üretiminin başlayacağı bildiriliyor.

    Avrupa'da kurulacak Tesla fabrikasının üretime başlayacağı tarih belli oldu
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    Tesla, Berlin fabrikasında her hafta yaklaşık 3.000 adet Model Y SUV ve Model 3 sedan üretmeyi planlıyor. Ancak bu sadece ilk aşama için geçerli.

    Avrupa planları Çin'den iddialı

    Şirket gelecekte tesisin otomobil üretim hacmini yılda 500.000 adede çıkarmayı hedefliyor. Tesla'nın Avrupa planları Çin'dekinden çok daha iddialı. Zira şirket Şanghay'da inşa edilen Gigafactory 3'te ilk etapta haftada sadece 1000 araç üretmeyi planlıyor.

    Avrupa'da kurulacak Tesla fabrikasının üretime başlayacağı tarih belli oldu
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    Tesla, Avrupa fabrikasında başlangıç olarak 3.000 kişiyi işe alacak. Ancak üretim genişledikçe personel sayısının 8.000'e yükselebileceği belirtiliyor.



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    general4242 2 hf. en beğenilen
    Bakalım 1 yilda nah kurar fabrikayı diyecek çıkacak mi ?
    Yanıtla +8
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    Mert GFL 2 hf.
    Tesla otomotivin güçlü olduğu almanyanın kalbine fabrika kurarak iddialı bir giriş yaptı. Bence fena tokatlanacak.
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    pspoor 2 hf.
    Cinde uretim haftada 1000 adet evet, ama sadece su an icin gecerli bu miktar, kapasite ise haftada 3000 fabrika sorumlusu aciklama yapti. Kisitli olan yer yine batarya, bataryalar cin disindan geliyor, kisa zamanda bu adimlar asilacak ve yillik 200k uretime gecilecek.
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    general4242 2 hf. en beğenilen
    Bakalım 1 yilda nah kurar fabrikayı diyecek çıkacak mi ?
    Yanıtla +8
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    aca-n 2 hf.
    Yaklaşık 1 yılda fabrika kurulup üretime geçecek örnek alınması gereken bir hız. Devlet teşvik verecek fabrikayı öyle yapalım diye bir düşünceyle beklemezler umarım. Yerli otomobilde hızla inşaat başlamalı heycan sürekli yüksek kalmalı....
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    gun 2 hf. aca-n
    ABD’deki fabrika üretiminin kopyası olacağı için bir sorun olmayacaktır.



    ABD’de 2011 yılından beri üretim yapmaya çalışıyorlar ve halen talebi karşılayacak kadar üretemiyorlar.



    Fabrika kurulduktan 6 yıl sonra yılda 110 bin filan üretebilmişler 7. Yılda bizim toplam hedefimiz olan rakamı geçmişler.



    Bizimde 2022’de başlayacak 8 yıl içinde 175 bin olacak. Bence oldukça normal.
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    irish 2 hf.
    Fena tokatlayacak gibi geliyor ama yine de siz bilirsiniz
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    SigSauer6 2 hf.
    Bu pazarda iddialı olmak istiyorsak en kısa sürede yıllık 175 bin araç üretimine ulaşmamız lazım.
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    Mert GFL 2 hf.
    Tesla otomotivin güçlü olduğu almanyanın kalbine fabrika kurarak iddialı bir giriş yaptı. Bence fena tokatlanacak.
    Yanıtla +7
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