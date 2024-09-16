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    Anlık Bildirim

    BYD, Ar-Ge gücü açısından dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu

    Çinli BYD, son işe alım dalgasının ardından dünyanın en büyük Ar-Ge işgücüne sahip otomobil üreticisi haline geldi. Firmanın 110 binden fazla Ar-Ge personeli bulunuyor.
    BYD, Ar-Ge açısından dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli otomotiv devi BYD, son dönemdeki yoğun işe alım hamleleriyle dünyanın en büyük Ar-Ge kadrosuna sahip otomobil üreticisi unvanını kazandı. Şirket, 900 binden fazla çalışanıyla elektrikli araç pazarındaki iddiasını sürdürürken, daha uzun menzil sunan ve daha uygun maliyetli elektrikli araç teknolojilerini geliştirme yolunda büyük adımlar atıyor.

    BYD, devleri geride bırakıyor

    2024’ün ikinci çeyreğinde Honda ve Nissan'ı geride bırakarak dünya genelinde yedinci büyük otomobil üreticisi konumuna yükselen BYD, bu dönemde 980.000 araç satarak yıllık bazda yüzde 40’lık bir büyüme elde etti. Şirketin bu başarısının arkasında ise büyük bir işe alım stratejisi yatıyor. BYD'nin Marka ve Halkla İlişkiler Genel Müdürü Li Yunfei, şirketin çalışan sayısının 900.608’e ulaştığını duyurdu. Bu, 2023 yılının sonundaki 700.000 çalışan sayısına göre 2024 yılı içinde yaklaşık 200.000 yeni pozisyon eklendiğini gösteriyor.

    Li Yunfei, BYD’nin aynı zamanda Çin’in en büyük işvereni olduğunu ve dünya genelinde en fazla Ar-Ge personeline sahip otomobil üreticisi konumuna geldiğini belirtti. Şirketin Ar-Ge kadrosu 110.000'in üzerinde çalışana ulaşmış durumda. Son iki yılda 50.000’den fazla üniversite mezunu işe alarak Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık veren BYD, özellikle yazılım tanımlı elektrikli araçlarda lider olmayı hedefliyor. Bağlam açısından 2023 sonunda Volkswagen’in toplam 60 bin Ar-Ge personelini bulunuyordu. Tesla’nın ise toplam 140 bin çalışanının olduğu belirtiliyor.

    BYD’nin rakipleri ise ters bir trend izliyor. Hem Çin’deki hem de Çinli markların küresel yoğun fiyat rekabeti nedeniyle birçok ortak girişim markası işten çıkarmalara gitmiş durumda. Öte yandan BYD, daha düşük maliyetli ve verimli elektrikli araçlarıyla pazarda talep görmeye devam ediyor. BYD, araç tabanını artırırken Ar-Ge faaliyetleri ile akıllı sürüş, bağlanabilirlik ve batarya teknolojilerine de ciddi bir yatırım yaparak yazılım tanımlı elektrik çağında lider olmayı da hedefliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 6 gün önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 6 gün önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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