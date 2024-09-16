BYD, Ar-Ge gücü açısından dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu

BYD, devleri geride bırakıyor
2024’ün ikinci çeyreğinde Honda ve Nissan'ı geride bırakarak dünya genelinde yedinci büyük otomobil üreticisi konumuna yükselen BYD, bu dönemde 980.000 araç satarak yıllık bazda yüzde 40’lık bir büyüme elde etti. Şirketin bu başarısının arkasında ise büyük bir işe alım stratejisi yatıyor. BYD'nin Marka ve Halkla İlişkiler Genel Müdürü Li Yunfei, şirketin çalışan sayısının 900.608’e ulaştığını duyurdu. Bu, 2023 yılının sonundaki 700.000 çalışan sayısına göre 2024 yılı içinde yaklaşık 200.000 yeni pozisyon eklendiğini gösteriyor.
Li Yunfei, BYD’nin aynı zamanda Çin’in en büyük işvereni olduğunu ve dünya genelinde en fazla Ar-Ge personeline sahip otomobil üreticisi konumuna geldiğini belirtti. Şirketin Ar-Ge kadrosu 110.000'in üzerinde çalışana ulaşmış durumda. Son iki yılda 50.000’den fazla üniversite mezunu işe alarak Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık veren BYD, özellikle yazılım tanımlı elektrikli araçlarda lider olmayı hedefliyor. Bağlam açısından 2023 sonunda Volkswagen’in toplam 60 bin Ar-Ge personelini bulunuyordu. Tesla’nın ise toplam 140 bin çalışanının olduğu belirtiliyor.
BYD’nin rakipleri ise ters bir trend izliyor. Hem Çin’deki hem de Çinli markların küresel yoğun fiyat rekabeti nedeniyle birçok ortak girişim markası işten çıkarmalara gitmiş durumda. Öte yandan BYD, daha düşük maliyetli ve verimli elektrikli araçlarıyla pazarda talep görmeye devam ediyor. BYD, araç tabanını artırırken Ar-Ge faaliyetleri ile akıllı sürüş, bağlanabilirlik ve batarya teknolojilerine de ciddi bir yatırım yaparak yazılım tanımlı elektrik çağında lider olmayı da hedefliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.