BYD, Ar-Ge gücü açısından dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu

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Tam Boyutta Gör Çin merkezli otomotiv devi BYD, son dönemdeki yoğun işe alım hamleleriyle dünyanın en büyük Ar-Ge kadrosuna sahip otomobil üreticisi unvanını kazandı. Şirket, 900 binden fazla çalışanıyla elektrikli araç pazarındaki iddiasını sürdürürken, daha uzun menzil sunan ve daha uygun maliyetli elektrikli araç teknolojilerini geliştirme yolunda büyük adımlar atıyor.

BYD, devleri geride bırakıyor

2024’ün ikinci çeyreğinde Honda ve Nissan'ı geride bırakarak dünya genelinde yedinci büyük otomobil üreticisi konumuna yükselen BYD, bu dönemde 980.000 araç satarak yıllık bazda yüzde 40’lık bir büyüme elde etti. Şirketin bu başarısının arkasında ise büyük bir işe alım stratejisi yatıyor. BYD'nin Marka ve Halkla İlişkiler Genel Müdürü Li Yunfei, şirketin çalışan sayısının 900.608’e ulaştığını duyurdu. Bu, 2023 yılının sonundaki 700.000 çalışan sayısına göre 2024 yılı içinde yaklaşık 200.000 yeni pozisyon eklendiğini gösteriyor.

Li Yunfei, BYD’nin aynı zamanda Çin’in en büyük işvereni olduğunu ve dünya genelinde en fazla Ar-Ge personeline sahip otomobil üreticisi konumuna geldiğini belirtti. Şirketin Ar-Ge kadrosu 110.000'in üzerinde çalışana ulaşmış durumda. Son iki yılda 50.000’den fazla üniversite mezunu işe alarak Ar-Ge faaliyetlerine ağırlık veren BYD, özellikle yazılım tanımlı elektrikli araçlarda lider olmayı hedefliyor. Bağlam açısından 2023 sonunda Volkswagen’in toplam 60 bin Ar-Ge personelini bulunuyordu. Tesla’nın ise toplam 140 bin çalışanının olduğu belirtiliyor.

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BYD’nin rakipleri ise ters bir trend izliyor. Hem Çin’deki hem de Çinli markların küresel yoğun fiyat rekabeti nedeniyle birçok ortak girişim markası işten çıkarmalara gitmiş durumda. Öte yandan BYD, daha düşük maliyetli ve verimli elektrikli araçlarıyla pazarda talep görmeye devam ediyor. BYD, araç tabanını artırırken Ar-Ge faaliyetleri ile akıllı sürüş, bağlanabilirlik ve batarya teknolojilerine de ciddi bir yatırım yaparak yazılım tanımlı elektrik çağında lider olmayı da hedefliyor.

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BYD, Ar-Ge açısından dünyanın en büyük otomobil üreticisi oldu