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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa'daki elektrikli otomobil satışlarında yeni rekor

    Elektrikli otomobillerin toplam satışlardaki payı Kasım ayında yüzde 16'ya ulaştı. Bu yeni bir rekor anlamına gelirken Aralık ayında bu oranın yüzde 20 civarına ulaşması bekleniyor.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Avrupa'daki elektrikli otomobil satışlarında yeni rekor
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    Avrupa'da otomobil satışları yıldan yıla azalsa da elektrikli otomobillerin (yüzde 100 elektrikli ve plug-in hybrid) toplam satışlardaki payı artmaya devam ediyor. Öyle ki Kasım ayı elektrikli satışlarında aylık bazda yeni bir rekora imza atıldı.

    EV Sales Blog'un haberine göre geçtiğimiz ay Avrupa'da 166 bin 255 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 198 gibi ciddi bir artış anlamına geliyor. Söz konusu modellerin pazar payı ise yüzde 16 gibi etkileyici bir orana ulaşmış durumda. 2020'nin 11 aylık döneminde ise elektrikli otomobil satışları 1.085.000 adet olarak kaydedildi. Bu da toplam satışların yüzde 10'una denk geliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Mercedes'in çatı şirketi Daimler, ilk yazılım geliştirme üssünü Türkiye'de kuruyor"

    Yüzde 100 elektrikli (BEV) ve plug-in hybrid (PHEV) ayrımına girdiğimizde ise paylarının birbirine çok yakın olduğunu fakat BEV'lerin az farkla önde olduğunu görüyoruz. Avrupa'daki BEV satışları geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 182 artarak 83 bin 512 adede ulaşmış. PHEV satışları ise yüzde 217 artış ve 82 bin 743 adet satışla BEV'lerin hemen arkasında.

    Maviler BEV, siyahlar PHEV

    Kasım ayında Avrupa'daki yüzde 100 elektrikli ve plug-in hybrid satışlarında zirveye oturan isim Renault Zoe oldu. Geçen ay 9 bin 953 adet satış adedine ulaşan Fransız model, 11 aylık dönemde de 83 binden fazla satış adediyle önemli bir başarı gösterdi. Zoe'yu 8 bin 496 adetle Volkswagen ID.3 yakından izlerken, Hyundai Kona Electric ise 5 bin 375 adetle üçüncü sırada yer aldı. Avrupa'da geçen yılın en çok satan elektrikli otomobili olan Tesla Model 3 ise 5 bin 14 adet satışla dördüncü sırada yer aldı.



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    Trafiği ezip geçen araç: Hum Rider

    fotifoti

    bütün araçların aynı hizada olacağını düşünmek hmm

    3 saat önce
    ccc231

    guzel

    7 saat önce
    mydonnoz

    lastikler yana doğru nasıl kayabiliyor?

    8 saat önce
    mehmetyilmaztruck

    salak salak uğraşlar, o kadar insan o ışıklarda boşuna mı bekliyor mk

    16 saat önce
    ÖzdalDoğru

    İstanbul'da yap bakalım bunu; ya polise takılırsın ya da Haydar abimize.

    1 gün önce
    homebird

    Biri de kapıyı açıyormuş . Seyreyle cümbüşü :)

    1 gün önce
    buraxus

    Admin İnternet bağlatmışsın hayırlı olsun...

    1 gün önce
    ilkerinanç

    Tek tuşla kaldırıp, indirebiliyorsak iyi. Ama çok gereksiz be abi. Bir de yükseklik neye göre belirleniyor az yüksek bi aracı hesaplayamayıp geçip tavanını çizersek sıkıntı olur hele Türkiyede. Gerçi dokunmadan geçsen de "Sen napıyon oooluum" diye saldırırlarsa şaşırmam.

    1 gün önce
    _Kullanıcı_Adı_

    Reis bee. Geçmişe gittim geldim vallaha helal olsun. 2008 2009 lardan da haber isteriz, çok güzel yıllardı. Bir hatırlayalım.

    1 gün önce
    Xtrud

    5 senelik haber tebrikler

    1 gün önce
    V4LKyR

    Asdaşlskjdapda çok iyi be

    1 gün önce
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    EgeliLodos (Alkan ) 4 dk. ( Mesaj Silindi )
    tr için bu trende kaçtı
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    001ATB (Ahmet ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Güzel gelişme
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