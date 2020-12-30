Avrupa'daki elektrikli otomobil satışlarında yeni rekor

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Avrupa'da otomobil satışları yıldan yıla azalsa da elektrikli otomobillerin (yüzde 100 elektrikli ve plug-in hybrid) toplam satışlardaki payı artmaya devam ediyor. Öyle ki Kasım ayı elektrikli satışlarında aylık bazda yeni bir rekora imza atıldı.

EV Sales Blog'un haberine göre geçtiğimiz ay Avrupa'da 166 bin 255 adet elektrikli otomobil satıldı. Bu da geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 198 gibi ciddi bir artış anlamına geliyor. Söz konusu modellerin pazar payı ise yüzde 16 gibi etkileyici bir orana ulaşmış durumda. 2020'nin 11 aylık döneminde ise elektrikli otomobil satışları 1.085.000 adet olarak kaydedildi. Bu da toplam satışların yüzde 10'una denk geliyor.

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Yüzde 100 elektrikli (BEV) ve plug-in hybrid (PHEV) ayrımına girdiğimizde ise paylarının birbirine çok yakın olduğunu fakat BEV'lerin az farkla önde olduğunu görüyoruz. Avrupa'daki BEV satışları geçen yılın Kasım ayına göre yüzde 182 artarak 83 bin 512 adede ulaşmış. PHEV satışları ise yüzde 217 artış ve 82 bin 743 adet satışla BEV'lerin hemen arkasında.

Maviler BEV, siyahlar PHEV

Kasım ayında Avrupa'daki yüzde 100 elektrikli ve plug-in hybrid satışlarında zirveye oturan isim Renault Zoe oldu. Geçen ay 9 bin 953 adet satış adedine ulaşan Fransız model, 11 aylık dönemde de 83 binden fazla satış adediyle önemli bir başarı gösterdi. Zoe'yu 8 bin 496 adetle Volkswagen ID.3 yakından izlerken, Hyundai Kona Electric ise 5 bin 375 adetle üçüncü sırada yer aldı. Avrupa'da geçen yılın en çok satan elektrikli otomobili olan Tesla Model 3 ise 5 bin 14 adet satışla dördüncü sırada yer aldı.

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