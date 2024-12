2024 Teknoloji Almanağı: Bu yıl bilim ve teknoloji dünyasında neler yaşandı?

3 Ocak: İsviçreli ilaç firması Hoffmann-La Roche ve Harvard Üniversitesi'nde görevli araştırmacılar, ilaca dirençli bakterilerle savaşabilecek yeni bir antibiyotik keşfetti.

9-12 Ocak: Tüketici elektroniklerinde yeni teknolojilerin sergilendiği CES 2024 fuarı gerçekleşti. Fuarda LG transparan bir OLED TV tanıtırken, Samsung da akılı ev asistanı olarak geliştirdiği mini robotu Ballie'yi görücüye çıkardı. Bu yıl CES'e genel olarak AI destekli kullanıcı teknolojileri ve yeni nesil ekranlar damga vurdu.

17 Ocak: Samsung, yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S24, S24+ ve S24 Ultra'yı tanıttı. Galaxy S24 ailesi, Galaxy AI özellikleriyle donatılmış hâlde geldi.

Tam Boyutta Gör 19 Ocak: Alper Gezeravcı, Axiom Space'in uzay aracıyla Uluslararası Uzay İstasyonu'na seyahat ederek, Türkiye'nin uzaya çıkan ilk astronotu olarak tarihe geçti. Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 18 gün geçirdi.

19 Ocak: Togg'un 2025'te satışa sunacağı ikinci model olan yeni Togg T10F, Las Vegas'ta resmi olarak tanıtıldı.

19 Ocak: Yıla damga vuran oyunlardan olan Palworld çıktı. Pokemon'a benzerliğiyle dikkat çeken oyun, kısa sürede milyonlarca oyuncuya ulaşarak büyük başarı yakaladı. Hatta Steam'de aynı anda 2 milyondan fazla oyuncu tarafından oynanan ikinci oyun olarak tarihe geçti.

30 Ocak: Elon Musk'ın kurucusu olduğu Neuralink, ilk kez bir insanın beynine mikroçip yerleştirdi. Bu operasyonu geçiren ilk isim felç hastası Noland Arbaugh oldu. Arbaugh sonraki haftalarda bu çip sayesinde bilgisayarını kontrol etmeye, hatta oyun oynamaya başladı.

Tam Boyutta Gör 2 Şubat: Apple'ın 2023 sonunda tanıttığı ilk AR/VR başlığı Apple Vision Pro satışa sunuldu. Apple ürünü ilk aşamada sadece ABD'de satışa çıkardı. Sonraki aylarda diğer pazarlara da sunulan Vision Pro, yüksek fiyatının da etkisiyle beklendiği kadar çok satmadı.

8 Şubat: Google, o güne kadar ayrı ayrı sunduğu Bard ve Duet AI'ı birleştirerek yeni yapay zeka programı Google Gemini'i yarattı.

15 Şubat: OpenAI, metinden video üretebilen yeni yapay zeka programı Sora'yı tanıttı. Sora ile üretilen ilk videolar, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

21 Şubat: 5. nesil yerli savaş uçağı Kaan ilk uçuşunu yaptı.

23 Şubat: Yapay zeka patlamasının en çok yaradığı şirketlerden olan NVIDIA'nın değeri tarihinde ilk kez 2 trilyon doları geçti. NVIDIA tarihte bunu başaran üçüncü Amerikalı şirket oldu.

26-29 Şubat. MWC 2024 düzenlendi. Barselona'da gerçekleşen fuarda Xiaomi SU7'den Galaxy Ring'e kadar pek çok ürün Avrupa pazarına tanıtıldı.

28 Şubat: Apple uzun süredir üzerinde çalıştığı otomobil projesini rafa kaldırdı.

1 Mart: Elon Musk kurucuları arasında yer aldığı OpenAI'a dava açtı. Musk, şirketi ve mevcut CEO'su Sam Altman'ı kuruluş amacından uzaklaşıp tamamen ticari kaygılarla hareket etmekle suçladı. Musk haziran ayında bu davayı geri çekti ama ağustos ayında aynı sebepten bir kez daha dava açtı.

13 Mart: GPT'nin entegre edildiği insansı robot Figure sergilendi. Çevresini görsel olarak analiz ederek sesli olarak verilen komutları başarıyla yerine getiren Figure'ün kabiliyetleri epey ses getirdi.

14 Mart: NASA'nın Ay'a düzenleyeceği insanlı Artemis III görevinde kullanacağı Starship HLS, ilk kez bir testte istenen yörüngeye ulaştı.

15 Mart: Anthropic tarafından geliştirlen yapay zeka programı Claude 3 yayınlandı.

18 Mart: NVIDIA, AI odaklı yeni platformu Blackwell'i tanıttı. Bu platformu kullanan ilk GPU olan GB200'ün yıl bitmeden çıkacağı duyuruldu. Yine aynı etkinlikte, şirketin insansı robotlar için bir temel model olarak tasarladığı Project GR00T da tanıtıldı. Onunla birlikte bu tarz insansı robotlar için geliştirilen yeni nesil bilgisayar Jetson Thor da görücüye çıkarıldı.

Tam Boyutta Gör 28 Mart: Xiaomi, 2023 sonunda tanıttığı ilk elektrikli otomobili Xiaomi SU7'yi Çin'de satışa çıkardı. SU7 çıkışından itibaren öyle büyük ilgi gördü ki Xiaomi özellikle ilk aylarda talebe yetişmekte zorlandı.

10 Nisan: Aynı adlı oyun serisinden uyarlanan Fallout dizisi Amazon Prime Video'da izleyici ile buluştu. Beğeniyle karşılanan dizi Amazon'un en çok izlenen yapımlarından biri oldu. Dizinin çıkışı Fallout oyunlarına olan ilgiyi de kayda değer ölçüde arttırdı.

15 Nisan: Adobe Premiere Pro'ya yapay zeka destekli video ve görsel düzenleme özellikleri eklendi.

17 Nisan: Boston Dynamics, Atlas adını verdiği yeni insansı robotunu tanıttı. Atlas'ın gelişmiş manevra kabiliyetleri epey ses getirdi.

18 Nisan: Meta, Llama 3 ile geliştirdiği akıllı asistanı Meta AI'yı Facebook, Instagram, WhatsApp ve Messenger'da ücretsiz olarak kullanıma sundu.

24 Nisan: ABD Temsilciler Meclisi ve Kongre'den geçen TikTok yasağı ABD Başkanı Joe Biden tarafından da imzalandı ve resmen kabul edilmiş oldu. TikTok'un sahibi olan ByteDance'e 19 Ocak 2025'ten itibaren uygulamanın ABD'de yasaklanacağı bildirildi.

2 Mayıs: NASA, DSOC deneyiyle 225 milyon km uzaklıktan Dünya’ya 25 Mbps hızında lazer mesajı iletti.

13 Mayıs: OpenAI, büyük ilgi gören GPT-4o modelini tanıttı. Özellikle ChatGPT'nin sesli sohbet özelliğinin sergilendiği demo videosu büyük ses getirdi. Pek çok kişi GPT-4o'nun bu versiyonunu Her filmindeki yapay zekaya benzetti. Bunun başlıca sebeplerinden biri de Scarlett Johansson'ın sesinin izinsiz şekilde taklit edilmiş olmasıydı. Johansson daha sonra OpenAI'a dava açınca, GPT-4o'nun sesi değiştirildi.

15 Mayıs: Google I/O 2024 etkinliği gerçekleşti. Google, Gemini 1.5 modeliyle bağlantılı yeni teknolojilerin ön planda olduğu etkinlikte şirketin yapay zeka odaklı Trillium AI çipi de tanıtıldı. Ayrıca metinden video üretebilen Veo da ilk olarak burada sergilendi.

22 Mayıs: SpaceX'in Direct to Cell altyapısını kullanan Starlink uyduları aracılığıyla ilk defa akıllı telefonlar arasında videolu görüşme gerçekleştirildi.

27 Mayıs: Honor 200 serisi resmi olarak tanıtıldı.

5 Haziran: Yıl boyu yükselişini sürdüren NVIDIA'nın değeri tarihinde ilk kez 3 trilyon doları geçti. Haziran ayı içinde 3.3 trilyona ulaşan şirket, o sırada Microsoft ve Apple'ı bile altına almayı başardı.

6 Haziran: Boeing'in büyük umutlar bağladığı uzay aracı Starliner, Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS)'na ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Astronotları ISS'e taşıyan Starliner, daha sonra burada mahsur kaldı. Aylarca süren Starliner draması, en son bu astronotları Boeing yerine SpaceX'in geri getirmesiyle son buldu.

Tam Boyutta Gör 10 Haziran: Apple'ın WWDC 2024 etkinliği düzenlendi; Çeşitli yapay zeka özelliklerini bir araya getiren Apple Intelligence tanıtıldı. OpenAI'ın popüler yapay zeka programı GPT'ten güç alan Apple Intelligence'ın gelecek Apple cihazlarında kullanıcılara sunulacağı duyuruldu.

20 Haziran: Elden Ring'in merakla beklenen ilk ek paketi Shadow of the Erdtree çıktı.

8 Temmuz: Çin'in önde gelen elektrikli otomobil üreticisi BYD, Türkiye'ye 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı.

Tam Boyutta Gör 10 Temmuz: Samsung yeni katlanabilir telefonları Galaxy Z Fold6 ve Z Flip6'yı resmi olarak tanıttı. İki telefon da yaklaşık iki hafta sonra satışa çıktı.

19 Temmuz: Dünya bilgisayarların çalışmadığı bir sabaha uyandı. Dünyanın dört bir yanından Windows yüklü bilgisayarların mavi ekran vermesi, havalimanlarından hastanelere pek çok yerde faaliyetleri durma noktasına getirdi. Daha sonra bu olayın sebebinin CrowdStrike tarafından yayınlanan bir güncelleme olduğu açıklandı.

7 Ağustos: Türkiye’de ortaokul ve lise çağındaki gençler arasında epey popüler olan Roblox’a erişim engeli getirildi.

7 Ağustos: Tesla Cybertruck ilk ölümlü kazasını yaptı. Sonraki aylarda Tesla araçları üst üste kazalara karışınca Tesla'nın otopilot özelliği Amerikan Trafik İdaresi tarafından soruşturma altına alındı.

13 Ağustos: Google Pixel 9 serisi resmi olarak tanıtıldı.

20 Ağustos. 2024'ün en beğenilen oyunlarından olan Black Myth Wukong çıktı. Çin yapımı oyunların da artık Batılı yapımlarla yarışacak kadar büyük olabileceğini gösteren Wukong, satış rakamlarıyla da yılın en iyilerinden oldu.

Tam Boyutta Gör 24 Ağustos: Sony'nin büyük bütçeli oyunu Concord çıktı. Oyunseverlerden geçer not alamayan Concord, son yılların en büyük fiyaskolarından birine dönüştü. Sony bir servet harcadığı bu oyunun sunucularını iki hafta içinde kapattı ve oyunculara paralarını iade etti.

25 Ağustos: Telegram CEO'su Pavel Durov, ziyaret için gittiği Fransa'da tutuklandı. Durov daha sonra serbest bırakıldı ama bu tutuklamanın ardından Telegram'da temizlik başladı. Bu yıl platformda 15 milyondan fazla grup ve kanal engellendi.

31 Ağustos. Elon Musk'ın zıtlaştığı Brezilya X'i yasakladı. Uygulama Brezilya'da yaklaşık 50 gün kapalı kaldıktan sonra Musk ve X geri adım attı. 8 Ekim'de yasak kaldırıldı.

10 Eylül: PlayStation 5 Pro tanıtıldı. Sony'nin yeni konsolunun global pazardaki 799 dolarlık fiyatı tartışma konusu oldu.

Tam Boyutta Gör 10 Eylül: Üçe katlanabilir ilk akıllı telefon olmasıyla 2024'ün en dikkat çekici telefonu olan Huawei Mate XT Ultimate resmen tanıtıldı.

10 Eylül: Üçe katlanabilir ilk akıllı telefon olmasıyla 2024'ün en dikkat çekici telefonu olan Huawei Mate XT Ultimate resmen tanıtıldı.

12 Eylül: "Gerçek anlamda akıl yürüten ilk yapay zeka" olarak lanse edilen OpenAI o1 tanıtıldı.

Tam Boyutta Gör 13 Eylül: Apple merakla beklenen iPhone 16 serisini görücüye çıkardı. Yeni iPhone'larla birlikte iOS 18 de çıktı. İlk aşamada Apple Intelligence'ın sadece belli başlı özellikleri kullanıma sunuldu.

17 Eylül: Getir, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Mubadala Investment Company PJSC'ye satıldı.

6 Ekim: Stratosferde güneş enerjisiyle uçabilen dev askeri drone Sunglinder ilk uçuşunu gerçekleştirdi.

9 Ekim: Discord'a erişim engeli getirildi. “Çocukların cinsel istismarı ve müstehcenlik” suçlarının işlendiğine dair yeterli şüphenin bulunması nedeniyle" engellendiği açıklanan Discord, bugün hâlâ yasaklı.

Aynı etkinlikte şirketin 20 kişilik fütüristik otonom minibüsü Robovan da tanıtıldı.

13 Ekim: SpaceX, Starship roketini dönüşte havada yakalayarak uzay yolculuğu konusunda dönüm noktası olabilecek bir başarıya imza attı.

18 Ekim: Doğan Ailesinin çoğunluk hissesini elinde bulundurduğu Hepsiburada, Kazak şirket Kaspi.kz'ye satıldı. Kazak şirket Hepsiburada'nın yüzde 65'ini satın aldı.

21 Ekim: Qualcomm yeni nesil mobil yonga seti Snapdragon 8 Elite'i piyasaya sürdü. Snapdragon 8 Elite'in çıkışıyla birlikte Xiaomi 15, Honor Magic 7 Pro, OnePlus 13 Asus ROG Phone 9, RealmeGT 7 Pro gibi bu yonga setini kullanan telefonların lansmanları üst üste geldi.

25 Ekim: Yeni Call of Duty oyunu Black Ops 6 çıktı. Böylesine büyük bir oyunun daha çıktığı gün Game Pass'e gelmesi, bu tarz servislerin oyun dünyasının geleceği olarak görüldüğünü bir kez daha ispatlamış oldu.

29 Ekim: İlk Red Dead Redemption oyununun yıllardır beklenen PC versiyonu, nihayet oyunseverlerle buluştu.

4 Kasım: NVIDIA'nın değeri 3.39 trilyon dolara kadar yükselince, şirket tarihinde ilk kez Apple'ı geçti ve dünyanın en büyük şirketi oldu.

Tam Boyutta Gör 5 Kasım: ABD'deki başkanlık seçimlerini Elon Musk'ın desteklediği Donald Trump kazandı. Trump'ın görevi devralmayı bekleyen başkan olarak ilk işlerinden biri Elon Musk'ın yöneteceği yeni bir departman kurmak oldu. Bu departman ABD hükûmetindeki harcamayı kısmakla görevli olacak.

7 Kasım: Eylül ayında tanıtılan PlayStation 5 Pro, satışa sunuldu. PS5 Pro'nun Türkiye'deki çıkış fiyatı 50 bin TL oldu.

13 Kasım: Xbox patronu Phil Spencer, Xbox'ın bir el konsolu çıkaracağını resmi olarak duyurdu.

19 Kasım: Bayraktar TB3 SİHA, kısa pistli bir gemiden iniş ve kalkış yapmayı başaran ilk insansız hava aracı olarak dünya havacılık tarihine geçti.

21 Kasım: Rusya kıtalararası balistik füzesi Oreshnik'i ilk kez Ukrayna Savaşı'nda kullandı. Rusya'nın dünyadaki bütün hava savunma sistemlerini alt edeceğini söylediği Oreshnik, ilk kullanımında bu iddianın doğru olabileceğini gösterdi.

21 Kasım: Türkiye'nin ilk kuantum bilgisayarı QuanT tanıtıldı.

27 Kasım: Avustralya, 16 yaş altı çocuklara sosyal medya yasağı getirerek diğer ülkeler için de emsal teşkil edebilecek bir karar imza attı.

4 Aralık: Intel yılı büyük bir şokla kapattı. CEO Pat Gelsinger görevden alınırken, bu görevden alınma sonrasında şirketin hisseleri hızla düşüşe geçti.

5 Aralık: Bitcoin'in 100 bin doları geçmesiyle birlikte kripto para dünyası için tarihi bir gün yaşandı.

6 Aralık: Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, chatbotu Grok'u tüm X kullanıcılarının kullanımına açtı.

9 Aralık: OpenAI, metinden video üretebilen yapay zeka programı Sora'yı kullanıma açtı.

12 Aralık: The Game Awards 2024 oyun dünyası için pek çok önemli duyuruya sahne oldu. Astro Bot'un En İyi Oyun ödülünü kazandığı törende Elden Ring Nightreign, Intergalactic: The Heretic Prophet ve The Witcher IV resmen duyuruldu.

17 Aralık: Sora'nın çıkışından bir hafta sonra bu kez de Google kendi metinden video üreten yapay zekası Veo 2'yi kullanıma sundu. Veo 2, Sora'dan bile daha başarılı bulundu.

19 Aralık: Sony, oyun dünyasının prestijli stüdyolarından FromSoftware (Elden Ring, Dark Souls)’in sahibi olan Japon medya devi Kadokawa'nın en büyük hissedarı oldu.

23 Aralık: Fransa, 25 yıl aradan sonra ilk yeni nükleer reaktörünü şebekeye bağladı.

26 Aralık: Çin, uzaya çıkabilen 6. nesil savaş uçağını test etmeye başladı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

2024'te teknoloji dünyasında yaşanan en kayda değer gelişmeler