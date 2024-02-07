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    Anlık Bildirim

    Avrupa'nın elektrik üretimi emisyonlarında rekor düşüş: Rüzgar ilk defa doğalgazı geride bıraktı

    Düşünce kuruluşu Ember'in raporuna göre 2023'te Avrupa'nın kömürden elektrik üretimi %26, doğalgazdan üretimi ise %15 azaldı. Elektrik üretimi kaynaklı emisyonlarda ise %19 düşüş gerçekleşti.
    AB'nin elektrik üretimi emisyonlarında rekor düşüş gerçekleşti Tam Boyutta Gör
    Uluslararası enerji düşünce kuruluşu Ember'in, AB ülkelerinin 2023'teki elektrik üretim ve talep verilerini analiz ettiği Avrupa Elektrik Değerlendirmesi raporunu yayımlandı. Rapora göre 2023'te Avrupa'nın kömürden elektrik üretimi %26, doğalgazdan üretimi ise %15 azaldı. Bu azalma neticesinde Avrupa Birliği'nin elektrik üretimi kaynaklı emisyonlarında %19 düşüş gerçekleşti.

    Rüzgar ilk defa doğalgazı geride bıraktı

    Rüzgar enerjisinin elektrik üretimindeki payı %18'e çıkarak, %17 paya sahip doğalgazı ilk defa geçmeyi başardı. Güneş enerjisi ise %9'luk paya ulaştı. Hidroelektrik santrallerindeki üretim de 2022'ye göre toparlanarak %12'ye ulaştı. Böylece yenilenebilir enerji kaynaklarının payı %44 ile rekor seviyeye ulaştı.

    AB'nin elektrik üretimi emisyonlarında rekor düşüş gerçekleşti Tam Boyutta Gör
    Avrupa'nın fosil yakıtlardan uzaklaşması sadece kömür ve doğalgazdan rüzgar ve güneşe yönelmesiyle gerçekleşmedi. Birlik genelinde elektriğe talep 2022'ye göre %3.4 azaldı. Bu gerilemenin üçte birinden fazlası sanayi sektörünün elektrik tüketiminde görüldü.

    Ember'in analizine göre, AB temiz bir enerji sistemine doğru ilerliyor, ancak AB hedefleri için yenilenebilir enerji kaynaklarının daha hızlı yaygınlaşması gerekiyor.

    AB hedeflerine ulaşmak için rüzgar ve güneş enerjisindeki büyümenin hızlanmasına ihtiyaç duyuluyor. AB'nin REPowerEU planı, rüzgar ve güneş enerjisinin elektrik üretiminde 2023'te %27 olan payının 2030'da %55'e çıkarılmasını öngörüyor.

    "AB'nin enerji sektörü büyük bir değişim yaşıyor"

    Ember Avrupa Program Direktörü Sarah Brown, rapora ilişkin değerlendirmesinde, AB'nin enerji sektörünün büyük bir değişimin ortasında olduğunu belirterek, "Belkemiğini rüzgar ve güneş enerjisinin oluşturduğu bir sistem ortaya çıktıkça fosil yakıtlar her zamankinden daha küçük bir rol oynuyor. Enerji krizi ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali kömür ve gazın yeniden canlanmasına yol açmadı. Kömür kullanımdan kalkmak üzere, rüzgar ve güneş enerjisi geliştikçe gaz da nihai bir düşüşe geçecek. Ancak, rehavete kapılmanın zamanı değil. AB'nin fosil yakıtların risklerinden arınmış bir sistem yaratmak için rüzgar, güneş ve esnekliği hızla devreye sokmaya odaklanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

    Ember Küresel Direktörü Dave Jones, ise elektrifikasyonun daha fazla ısı pompası, elektrikli araç ve elektrolizörle gerçekleştikçe, AB'nin elektrik talebinin artacağı yeni bir döneme gireceğine işaret ederek, "Güvenli bir iklim için gereken emisyon kesintilerini sağlamak, yenilenebilir enerji kaynaklarının bu talep artışına ayak uydurmasını gerektirecek." değerlendirmesinde bulundu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    emrahmt 2 saat önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 2 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 2 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 3 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 4 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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