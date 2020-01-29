Avrupa’nın 2019 yılı hava trafiği verileri

Tam Boyutta Gör Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı EUROCONTROL, 2019 yılı için Avrupa’nın resmi havayolu trafiği rakamlarını paylaştı. Ülkemizi de kapsayan rakamlara göre 2019 yılında Avrupa’da 11.11 milyon uçuş gerçekleşmiş. Geçen yıla kıyasla günlük ortalama 200 adet daha fazla uçuş anlamına gelen bu rakam havayolu trafiğinin %0.9 artması ile sonuçlanmış durumda.

Havayolu trafiğinde en fazla büyüme gösteren ülke ise İtalya olmuş durumda. Günlük ortalama değişim İtalya’da 200’den fazla uçuş olarak ifade edilirken ülkemizde aynı rakam 50 uçuş olarak gerçekleşmiş ve Türkiye toplam uçuş sayısında kendine 17. sırada yer bulmuş.

2019 yılında uçuşlarda gecikmelere bakıldığındaysa uçuş başına ortalama 12.2 dakikalık bir süre ortaya çıkmış. 2018 yılına kıyasla %11.6 oranında bir iyileşmeye karşılık gelen bu rakamın artmasına en fazla katkıyı yapan havalimanı ise Amsterdam Schiphol olmuş. Ülkemizden hiçbir havalimanının ise Eurocontrol verilerine göre ilk 10’a girmemiş olması da önemli.



En fazla gecikme yaşatan havalimanları

2019 yılında ortaya çıkan toplam yol ücreti rakamı ise 7.9 milyar Euro olarak gerçekleşmiş.Geçen yıla kıyasla %2.66’lık bir düşüşe karşılık gelen bu rakam içerisinde ülkemizin payına düşen rakam 397.3 milyon Euro olmuş. Türkiye elde edilen bu gelir ile Avrupa içinde 6. sırada kendine yer bulmuş. Türk Hava Yolları’nın uçuşları için ödediği toplam rakam ise 293.8 milyon Euro.

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Havayollarının ödediği ve ülkelerin elde ettiği yol ücreti rakamları

Karbon emisyonunun azaltılması yönünde bir misyon yüklenen Eurocontrol, operasyonel çalışmalardaki gelişmeler ve havasahaları ile rotaların yeniden organize edilmesi gibi çalışmalar ile karbon emisyonunun da gelecek dönemde %10’a kadar azaltılmasını hedefliyor. Geride kalan yılda havayolu trafiği nedeni ile ortaya çıkan CO2 salınımı ise 210 milyon ton olarak gerçekleşmiş. Bu rakam geçen seneye kıyasla %2.7’lik bir artış anlamına geliyor.

https://www.eurocontrol.int/our-data#route-charges

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