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    havacılık ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa’nın 2019 yılı hava trafiği verileri

    EUROCONTROL verilerine göre Avrupa’nın gecikme süreleri bakımından en kötü performansa sahip havalimanları belli oldu. Zirvede Amsterdam Schiphol var.
    1 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
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    havacılık
    Ahmet Gözütok
    Haber Müdürü
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    Avrupa’nın 2019 yılı hava trafiği verileri
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    Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı EUROCONTROL, 2019 yılı için Avrupa’nın resmi havayolu trafiği rakamlarını paylaştı. Ülkemizi de kapsayan rakamlara göre 2019 yılında Avrupa’da 11.11 milyon uçuş gerçekleşmiş. Geçen yıla kıyasla günlük ortalama 200 adet daha fazla uçuş anlamına gelen bu rakam havayolu trafiğinin %0.9 artması ile sonuçlanmış durumda.

    Havayolu trafiğinde en fazla büyüme gösteren ülke ise İtalya olmuş durumda. Günlük ortalama değişim İtalya’da 200’den fazla uçuş olarak ifade edilirken ülkemizde aynı rakam 50 uçuş olarak gerçekleşmiş ve Türkiye toplam uçuş sayısında kendine 17. sırada yer bulmuş.

    2019 yılında uçuşlarda gecikmelere bakıldığındaysa uçuş başına ortalama 12.2 dakikalık bir süre ortaya çıkmış. 2018 yılına kıyasla %11.6 oranında bir iyileşmeye karşılık gelen bu rakamın artmasına en fazla katkıyı yapan havalimanı ise Amsterdam Schiphol olmuş. Ülkemizden hiçbir havalimanının ise Eurocontrol verilerine göre ilk 10’a girmemiş olması da önemli.

    Avrupa’nın 2019 yılı hava trafiği verileri

    En fazla gecikme yaşatan havalimanları

    2019 yılında ortaya çıkan toplam yol ücreti rakamı ise 7.9 milyar Euro olarak gerçekleşmiş.Geçen yıla kıyasla %2.66’lık bir düşüşe karşılık gelen bu rakam içerisinde ülkemizin payına düşen rakam 397.3 milyon Euro olmuş. Türkiye elde edilen bu gelir ile Avrupa içinde 6. sırada kendine yer bulmuş. Türk Hava Yolları’nın uçuşları için ödediği toplam rakam ise 293.8 milyon Euro.

    Avrupa’nın 2019 yılı hava trafiği verileri
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    Havayollarının ödediği ve ülkelerin elde ettiği yol ücreti rakamları

    Karbon emisyonunun azaltılması yönünde bir misyon yüklenen Eurocontrol, operasyonel çalışmalardaki gelişmeler ve havasahaları ile rotaların yeniden organize edilmesi gibi çalışmalar ile karbon emisyonunun da gelecek dönemde %10’a kadar azaltılmasını hedefliyor. Geride kalan yılda havayolu trafiği nedeni ile ortaya çıkan CO2 salınımı ise 210 milyon ton olarak gerçekleşmiş. Bu rakam geçen seneye kıyasla %2.7’lik bir artış anlamına geliyor.



    https://www.eurocontrol.int/our-data#route-charges Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    faniseyler 19 dk.
    Yeni İstanbul Hava alanı ile havadan para kazanacaz.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    haQQo 31 dk.
    İlk 10’da değilsek kaçtayız?
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