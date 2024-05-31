Elektrikli otomobillere çip üreten STMicro’dan İtalya’ya 5,4 milyar dolarlık yatırım

Tam Boyutta Gör Avrupa Birliği, yarı iletkenler gibi hayati bileşenlerin Asya'dan ithal edilmesinin önüne geçmekle mücadele ediliyor. ABD, yatırımları kendisine çekmek için devasa bir sübvansiyon paketi sağlarken AB’de kendi Çip Yasası ile aynı şeyi yapıyor ve bilişimden otomobil üretimine kadar yüksek teknoloji firmalarını kıtaya çekmeye çalışıyor. Bu bağlamda önemli bir yarı iletken üreticisi olan STMicroelectronics, AB Çip Yasası çerçevesinde İtalya tarafından sağlanan 2 milyar Euro’luk desteği de içeren 5 milyar Euro'luk çok yıllı yatırım programını duyurdu.

STMicro'dan İtalya'ya dev yatırım

Tam Boyutta Gör STMicroelectronics, yatırım kapsamında ülkede 5,4 milyar dolarlık bir mikroçip fabrikası kuracak. Fransız-İtalyan yarı iletken üreticisinin Catania kentinde kurmayı planladığı tesis, elektrikli otomobillerde enerji verimliliğini arttıran mikroçipler üretecek. Bununla birlikte STMicro, Intel ve TSMC'nin Almanya'da duyurduğu büyük projeler hala onay beklediği için AB'nin Çip Yasası kapsamında hibe alan tek şirket konumunda ancak bunun yakında değişmesi bekleniyor.

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Yeni tesis, grubun İtalyan adasındaki ikinci tesisi olacak ve 3.000 ek istihdam yaratacak. STMicro tesisi, standart silikon çiplerden daha pahalı olan, ancak enerji tasarruflu, hafif ve sağlam oldukları için otomobil üreticileri tarafından tercih edilen 200 mm yonga plakası halinde silisyum karbür (“SiC”) çipler üretecek. Üretimle birlikte yeni tesis paketleme konularında da uzmanlaşacak. Yapılan açıklamaya göre tesisin 2026 yılında üretime başlaması ve 2033 yılına kadar da tam kapasiteye erişmesi planlanıyor. Aynı bölgede hazırlıkları devam eden SiC alt tabaka üretim tesisiyle birlikte bu tesisler şirket için bir üretim kampüsü haline gelecek. Yeni tesis ve etrafında kümelenen diğer bileşenler tam kapasiteye ulaştığında haftada 15.000 yonga plakası üretilecek.

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STMicro’dan İtalya’ya 5,4 milyar dolarlık yatırım