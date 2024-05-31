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    Elektrikli otomobillere çip üreten STMicro’dan İtalya’ya 5,4 milyar dolarlık yatırım

    STMicroelectronics, bugün yaptığı açıklamada Avrupa Birliği'nin Çip Yasası tarafından kısmen finanse edilen proje kapsamında İtalya’ya 5,4 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu.
    STMicro’dan İtalya’ya 5,4 milyar dolarlık yatırım Tam Boyutta Gör
    Avrupa Birliği, yarı iletkenler gibi hayati bileşenlerin Asya'dan ithal edilmesinin önüne geçmekle mücadele ediliyor. ABD, yatırımları kendisine çekmek için devasa bir sübvansiyon paketi sağlarken AB’de kendi Çip Yasası ile aynı şeyi yapıyor ve bilişimden otomobil üretimine kadar yüksek teknoloji firmalarını kıtaya çekmeye çalışıyor. Bu bağlamda önemli bir yarı iletken üreticisi olan STMicroelectronics, AB Çip Yasası çerçevesinde İtalya tarafından sağlanan 2 milyar Euro’luk desteği de içeren 5 milyar Euro'luk çok yıllı yatırım programını duyurdu.

    STMicro'dan İtalya'ya dev yatırım

    STMicro’dan İtalya’ya 5,4 milyar dolarlık yatırım Tam Boyutta Gör
    STMicroelectronics, yatırım kapsamında ülkede 5,4 milyar dolarlık bir mikroçip fabrikası kuracak. Fransız-İtalyan yarı iletken üreticisinin Catania kentinde kurmayı planladığı tesis, elektrikli otomobillerde enerji verimliliğini arttıran mikroçipler üretecek. Bununla birlikte STMicro, Intel ve TSMC'nin Almanya'da duyurduğu büyük projeler hala onay beklediği için AB'nin Çip Yasası kapsamında hibe alan tek şirket konumunda ancak bunun yakında değişmesi bekleniyor.

    Yeni tesis, grubun İtalyan adasındaki ikinci tesisi olacak ve 3.000 ek istihdam yaratacak. STMicro tesisi, standart silikon çiplerden daha pahalı olan, ancak enerji tasarruflu, hafif ve sağlam oldukları için otomobil üreticileri tarafından tercih edilen 200 mm yonga plakası halinde silisyum karbür (“SiC”) çipler üretecek. Üretimle birlikte yeni tesis paketleme konularında da uzmanlaşacak. Yapılan açıklamaya göre tesisin 2026 yılında üretime başlaması ve 2033 yılına kadar da tam kapasiteye erişmesi planlanıyor. Aynı bölgede hazırlıkları devam eden SiC alt tabaka üretim tesisiyle birlikte bu tesisler şirket için bir üretim kampüsü haline gelecek. Yeni tesis ve etrafında kümelenen diğer bileşenler tam kapasiteye ulaştığında haftada 15.000 yonga plakası üretilecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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