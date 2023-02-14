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    Avrupa Parlamentosu, yeni dizel ve benzinli araç satış yasağını onayladı

    Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu Genel Kurul oturumunda, otomobillere ve hafif ticari taşıtlara yeni karbon emisyon standartları getirecek düzenlemeye onay çıktı.
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    Avrupa Parlamentosu, dizel ve benzinli araç yasağını onayladı Tam Boyutta Gör
    AB'nin iklim hedefiyle uyumlu olarak yeni otomobillere yönelik katı karbon emisyon standartları getiren yasa, 340 "evet", 279 "hayır" ve 21 "çekimser" oyla kabul edildi.

    Buna göre, 2030 yılı emisyon düşürme hedefi otomobiller için yüzde 55, kamyonetler için de yüzde 50 olacak. 2035'ten itibaren ise AB üyesi ülkelerde satılacak yeni bütün otomobil ve hafif ticari araçların sıfır emisyonlu olması gerekecek.

    Otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını yüzde 100 azaltacak. Böylece, AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak. Yılda bin adetten daha az üretim yapan niş otomobil üreticileri bu kural kapsamının dışında tutulacak.

    Üreticilerin daha fazla sıfır veya düşük (0-50 g/km) araç satmaları için sunulan teşvikler, satış eğilimlerine göre uyarlanacak. Bu kapsamda, %100 elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların satışı arttıkça teşviklerin de kademeli olarak düşürülmesi bekleniyor.

    2025 yılına kadar, bir aracın bütün kullanım ömrü boyunca salacağı karbon emisyonlarını değerlendirmek için yeni metodoloji geliştirilecek. Böylelikle emisyon sınır değerlerinin gerçek kullanımdaki emisyonlarla uyumlu hale getirilmesi sağlanacak.

    Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Konseyi tarafından resmen onaylanmasının ardından AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

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    Aksungur İHA'ya depremde kritik görev

    E
    emiristanbul 1 gün önce

    herkeze selamlar seçim arifesinde deprem olduğu için belki insanlar akıldan zekadan uzak yorum yapıyor. havadan yapılan keşifin önemini anlamamak mümkün değil

    B
    barisg 3 gün önce

    Uçak mı enkaz altındaki canlıyı takip edecek? Neyi eleştiriyorsun? Depremde hadar gören binaların, yardım konvoylarını, hastanelere giden yolların, şehre giriş çıkış noktalarının havadan tespit ve takip edilmesini mi?

    E
    em007re 3 gün önce

    48 saat havada durabiliyor tespit yapıyor hangi bina nerde yıkılmış raporlarnıyor bunu dronlarla yapamazsın 20 dakikada şarzı bitiyor.

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    alfa-x 4 gün önce

    iyiki varsınız , hep birlikte bu zor günler de geçecek inşAllah

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