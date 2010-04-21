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Avrupa pazarındaki HTC Hero'lar için Android v2.1 güncellemesi hazirana mı ertelendi

9 yıl
10,2b
1
7
Ekran Kartı
knight
Haber Editörü
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Bundan bir süre önce PDA uzmanı HTC'nin Android işletim sistemli ilk modellerinden Hero'ya Android v2.1 (Eclair) güncellemesinin 16 nisan tarihine kadar yolda olduğuna dair söylentiler internette dolaşıyordu. Ancak 16 nisanı geride bırakmamıza rağmen herhangi bir gelişme olmaması üzerine merakla beklenen güncellemenin Avrupa pazarına sunulan Hero'lar için haziran ayına ertelendiği duyuruldu ve ertelemenin temel nedeni belirtilmedi. Hero'nun teknik özelliklerini sizler için tekrar gündeme getirirsek;

- Quadband GSM / HSDPA
- 528 MHz Qualcomm MSM 7200A işlemci
- 288 MB RAM / 512 MB ROM
- Android v1.5 işletim sistemi
- 3.2 inç, 320x480 piksel, kapasitif dokunmatik ekran
- 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama
- CIF@15 FPS video kaydı
- Bluetooth v2.0 + A2DP
- WI-FI 802.11 b/g
- A-GPS
- 1350 mAh batarya


http://www.engadget.com/2010/04/21/htc-hero-wont-see-upgrade-to-android-2-1-until-june-at-least-i/ Yorum Yaz
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Neyıh 9 yıl
teknolojik ve marka değeri olarak htc çok hızlı bir etkileşim içerisinde. bunların yaşanması anormal değildir. bu arada _(HTC gerçekten çok kaliteli.. yalnız bu telefonu biraz tipsiz); bu düşünceye katılmıyorum HTC Hero modelinde çok farklı ve diğer iletişim cihazlarından benzersiz bir tasarım aşamasına gelinmiş bulunmakta.
sevdiğim modellerden biri HTC Hero :)
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Computeus 9 yıl
Bu tamamen HTC'den kaynaklanan bir sorun. Her yıl, birbirinin aynısı 3-4 model çıkartıyor. Eski modelleri güncelleyip yeni modellerin satışı baltalanmasın diye de eski modellere yazılım güncellemesini böyle bekletir. XDA sayesinde 2-3 yıllık WinMo telefonlarda Win6.5, kullanılabiliyor, Hero için 2-3 aydır Android 2.1 sürümleri kullanımda. Ama HTC'nin kendisinde tık yok. Donanım süper, yazılım desteği berbat. Birde kendi işletim sistemini çıkartmayı düşünüyor. HTC aynı hızla çalışırsa artık 20 yıl sonra beta sürümden çıkar o işletim sistemi.
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Batuist 9 yıl
HTC gerçekten çok kaliteli.. yalnız bu telefonu biraz tipsiz.. Keşke HD2 modelinide androidli yapsalardı...
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fatguncom 9 yıl

Batuist

HTC gerçekten çok kaliteli.. yalnız bu telefonu biraz tipsiz.. Keşke HD2 modelinide androidli yapsalardı...

var hocam da türkiyede yok belki avrupada da çıkmamıştır ama görmüştüm yanılmıyosam
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Erasmus78 9 yıl
HTC'nin kaybettiği nokta bu işte. Ya da HTC nin değil de Android ve diğer OS'ların kaybettiği nokta diyelim.
Halbuki iPhone'da olduğu gibi olsa bir bu kadar daha başarılı olabilirdi Android.
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gduman 9 yıl
malesef bu htc nin ayıbıdır.. illa sense arayüzünü kullanıcam diye son kullanıcıyı bekletiyor... apple ve iphone os un olayı cihaz ve yazılımın aynı kaynaktan çıkmasıdır... misal google nexus one için her güncelleştirmeyi anında yayınlar...ancak gider android kullanan modeller malesef üretici firmanın insafına kalmış durumda..

Erasmus78

HTC'nin kaybettiği nokta bu işte. Ya da HTC nin değil de Android ve diğer OS'ların kaybettiği nokta diyelim.

Halbuki iPhone'da olduğu gibi olsa bir bu kadar daha başarılı olabilirdi Android.
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fatguncom 9 yıl
türkiye için de 4 mayıs gözüküyordu
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