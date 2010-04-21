Avrupa pazarındaki HTC Hero'lar için Android v2.1 güncellemesi hazirana mı ertelendi

Bundan bir süre önce PDA uzmanı HTC'nin Android işletim sistemli ilk modellerinden Hero'ya Android v2.1 (Eclair) güncellemesinin 16 nisan tarihine kadar yolda olduğuna dair söylentiler internette dolaşıyordu. Ancak 16 nisanı geride bırakmamıza rağmen herhangi bir gelişme olmaması üzerine merakla beklenen güncellemenin Avrupa pazarına sunulan Hero'lar için haziran ayına ertelendiği duyuruldu ve ertelemenin temel nedeni belirtilmedi. Hero'nun teknik özelliklerini sizler için tekrar gündeme getirirsek;

- Quadband GSM / HSDPA

- 528 MHz Qualcomm MSM 7200A işlemci

- 288 MB RAM / 512 MB ROM

- Android v1.5 işletim sistemi

- 3.2 inç, 320x480 piksel, kapasitif dokunmatik ekran

- 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama

- CIF@15 FPS video kaydı

- Bluetooth v2.0 + A2DP

- WI-FI 802.11 b/g

- A-GPS

- 1350 mAh batarya

http://www.engadget.com/2010/04/21/htc-hero-wont-see-upgrade-to-android-2-1-until-june-at-least-i/