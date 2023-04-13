Avrupa, yaşam bulmak için Jüpiter’e gidiyor: Fırlatılış canlı olarak yayınlanacak

Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı'nın(ESA), bugün Türkiye saati ile 15:15’te dev gezegenin en ilgi çekici uydularından bazılarını incelemek üzere Jüpiter'e büyük bir sonda fırlatacak. 6 metrik tonluk kütlesiyle Jüpiter Buzlu Aylar Kaşifi ya da kısaca JUICE, Avrupa Uzay Ajansı tarafından başlatılan en büyük derin uzay görevi ve herhangi bir ulus tarafından dış gezegenlere yapılan en büyük görevlerden birisi olacak.

Avrupa'nın en büyük uzay görevi

ESA şimdiye kadar birçok prestijli uzay görevi yapmış olsa da yaklaşık 1,5 milyar euro’ya mal olan JUICE, ajansın L sınıfı ilk görevi olacak. Avrupa, NASA'nın Galileo ve Cassini sondalarının Jüpiter ve Satürn çevresindeki bazı uyduların buzla kaplı olduğunu ve muhtemelen yaşamın var olabileceği büyük, yeraltı okyanusları barındırdığını keşfetmesinin ardından görevi başlatmaya karar vermişti.

Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı'nda JUICE görevine katılan gezegen bilimci Nicolas Altobelli, "Bir sonraki mantıklı adım, okyanusları ayrıntılı olarak incelemek için gelişmiş araçlarla Jüpiter'e geri dönmekti. Bunu aklımızda tutarak, bunların yaşam için olası habitatlar olup olmadığını görmek istedik." açıklamalarında bulundu.

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Uzay aracı çok büyük olduğundan, Jovian sistemine ulaşacak enerjiyi toplamak için Dünya da dahil olmak üzere birkaç kez gök cisimlerini sapan olarak kullanacak. JUICE fırlatıldıktan sonra, 2031'de Jüpiter'in yörüngesine girmeden önce Venüs'ün yanı sıra Dünya'nın da yanından üç kez geçecek. Ardından, 2031'den 2034'e kadar Ganymede, Europa ve Callisto'ya yaklaşık üç düzine uçuş gerçekleştirerek buzlu kabuklarını daha ayrıntılı bir şekilde keşfedecek.

Uydulardaki olası yaşam derinlemesine incelenecek

Tam Boyutta Gör JUICE bu uydulardan bazılarının 200 km yakınına kadar inecek ve elde ettiği verileri bize gönderecek. Verileri ise üzerinde bulunan Janus adlı yüksek çözünürlüklü bir optik kamera, bir spektrometre, buza nüfuz eden bir radar, bir manyetometre ve toplamda 10 alet ile toplayacak. JUICE aynı zamanda NASA'nın 2024 yılında fırlatılacak Europa Clipper aracını tamamlayıcı bir görev üstlenecek. Bu iki uzay aracı farklı araçlar taşıyacak ve birlikte, dış gezegen dünyalarının yüzey altı okyanuslarının yaşanabilirliği üzerine kapsamlı bir çalışma gerçekleştirecek. Buzul uyduların yüzeylerinin altındaki devasa okyanuslarda mikro formda yaşamın olacağı düşünülüyor.

Jüpiter etrafındaki birçok yörüngeden sonra, 2034'ün sonlarında JJUICE'un bir yıl daha kalacağı Ganymede'nin yörüngesine girmesi planlanıyor. Daha önce hiçbir uzay aracı kendi Ay'ımızdan başka bir uydunun yörüngesine girmediği için bu hassas bir manevra olacak. Nicolas Altobelli, bunun kesinlikle zorlu olacağını söyledi ve şöyle devam etti: "Ancak Ganymede gerçekten ilginç bir uydu. Kendi manyetik alanı var ve Galileo verilerinden bir iç okyanusa sahip olduğunu düşünüyoruz. Bir uydunun iç kısmına ilişkin şimdiye kadar yapılmış en detaylı analizi gerçekleştirmeyi umuyoruz."

ESA, JUICE aracını Güney Amerika’daki Fransız Guyanası'ndaki uzay üssünden Ariane 5 roketiyle fırlatacak. JUICE’in yolculuğu 8 yıl sürecek. Fırlatma ESA’nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.

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