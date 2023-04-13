Avrupa, yaşam bulmak için Jüpiter’e gidiyor: Fırlatılış canlı olarak yayınlanacak

Avrupa'nın en büyük uzay görevi
ESA şimdiye kadar birçok prestijli uzay görevi yapmış olsa da yaklaşık 1,5 milyar euro’ya mal olan JUICE, ajansın L sınıfı ilk görevi olacak. Avrupa, NASA'nın Galileo ve Cassini sondalarının Jüpiter ve Satürn çevresindeki bazı uyduların buzla kaplı olduğunu ve muhtemelen yaşamın var olabileceği büyük, yeraltı okyanusları barındırdığını keşfetmesinin ardından görevi başlatmaya karar vermişti.
[bkzdh)162469]
Uzay aracı çok büyük olduğundan, Jovian sistemine ulaşacak enerjiyi toplamak için Dünya da dahil olmak üzere birkaç kez gök cisimlerini sapan olarak kullanacak. JUICE fırlatıldıktan sonra, 2031'de Jüpiter'in yörüngesine girmeden önce Venüs'ün yanı sıra Dünya'nın da yanından üç kez geçecek. Ardından, 2031'den 2034'e kadar Ganymede, Europa ve Callisto'ya yaklaşık üç düzine uçuş gerçekleştirerek buzlu kabuklarını daha ayrıntılı bir şekilde keşfedecek.
Uydulardaki olası yaşam derinlemesine incelenecek
Jüpiter etrafındaki birçok yörüngeden sonra, 2034'ün sonlarında JJUICE'un bir yıl daha kalacağı Ganymede'nin yörüngesine girmesi planlanıyor. Daha önce hiçbir uzay aracı kendi Ay'ımızdan başka bir uydunun yörüngesine girmediği için bu hassas bir manevra olacak. Nicolas Altobelli, bunun kesinlikle zorlu olacağını söyledi ve şöyle devam etti: "Ancak Ganymede gerçekten ilginç bir uydu. Kendi manyetik alanı var ve Galileo verilerinden bir iç okyanusa sahip olduğunu düşünüyoruz. Bir uydunun iç kısmına ilişkin şimdiye kadar yapılmış en detaylı analizi gerçekleştirmeyi umuyoruz."
ESA, JUICE aracını Güney Amerika’daki Fransız Guyanası'ndaki uzay üssünden Ariane 5 roketiyle fırlatacak. JUICE’in yolculuğu 8 yıl sürecek. Fırlatma ESA’nın YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.