Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ESA tarafından paylaşılan yeni harita Mars'ta bulunan suyun yerini gösteriyor

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından paylaşılan yeni Mars su haritası, gezegenin geçmişi hakkında yanıldığımızı gösteriyor. Harita, gelecekteki Mars görevleri için önemli bilgiler sunuyor.
    Oy Ver

    Avrupa Uzay Ajansı, Mars’ın su haritasını paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    İnsanlı Mars görevleri için gezegendeki su veya donmuş su kaynakları son derece önemli. Gezegende daha önce olmuş ya da halihazırda olan su kaynaklarının yakınlarında gerçekleştirilecek görevler, Mars tarihi için son derece kilit rol oynayacak. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından paylaşılan yeni Mars haritası ise bizlere suyun nerelerde olduğunu gösteriyor.

    ESA’nın Mars Express'in yörünge araçlarından biri alan OMEGA ve NASA’nın CRISM aracından toplanan veriler kullanılarak oluşturulan harita, gezegenin son su ve su mineralleri konumlarını gösteriyor. Bilim insanlarını şaşırtan şey ise ortaya çıkan sulu minerallerin bolluğu oldu. Bilim insanları bundan on yıl önce Mars’ta bu tür konumlardan sadece 1000 tanesini biliyordu fakat ESA’nın oluşturduğu yeni harita yüz binlerce alanı ortaya çıkardı.

    Su, Mars’ın jeolojisini etkiledi

    Bilim insanları, suyun Kızıl Gezegen üzerindeki jeolojiyi ciddi bir şekilde değiştirdiği sonucuna varmakta. Yapılan araştırmalar suyun her zaman olup olmadığını veya kısa dönemlerde mi ortaya çıktığını cevaplayamasa da yeni sonuçlar araştırmacılara daha fazla seçenek sunuyor.

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Mars’ın su haritasını paylaştı
    Tam Boyutta Gör

    Gezegen bilimciler bundan milyonlarca yıl önceki “sulu” Mars’ta birkaç tür su tabanlı kil mineralinin olduğunu düşünüyordu. Ancak bu düşünce haritanın ortaya koyduğu sonuçlardan çok uzakta. Mars tuzları ve minerallerinin sonradan oluşmuş olması mümkün olsa da harita, tuz ve kil minerallerinin bazı konumlarda çok daha eskiye dayandığını gösteriyor.

    Mars’ın suyu bir anda yok olmadı

    Araştırmada yer alan John Carter, Mars’ın bol sulu zamanlarından susuz zamanlara geçişin keskin olmadığını söylüyor. Carter’a göre Mars, uzun süreçli ve çok çeşitli jeolojik bağlamlara sahip dolayısıyla gezegen hakkında basit çıkarımların yapılması imkansız. Bununla birlikte Mars’ın tıpkı Dünya’da olduğu gibi farklı ortamlarda çeşitli mineraller sergilediği gözlemlenmekte.

    Sonuç olarak ortaya konan harita, gezegenin su ve su mineralleri kompozisyonunu daha net ortaya koyuyor. Gelecekteki Mars keşif görevlerinde buralardaki konumlara iniş yapılarak detaylı incelemelerin yapılması mümkün. Mars’ın geçmişini net olarak belirlememizi engelleyen tek şey ise şimdilik zaman. 2030’lu yıllarda gerçekleştirilmesi planlanan insanlı Mars görevleri tüm soruların cevap anahtarı olabilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Dalgalardan elektrik üretiyor: Yüzen omurga

    Profil resmi
    Seto-Kaiba 18 saat önce

    Enerji için denizi kapatmak doğru bir yaklaşım değil, karada ağaç kalmadı kesmekten, dünya oksijeninin %80ini üretiyor deniz ve okyanuslar sıra buna mı geldi? Suyun altına ışığın geçmesini önlemek su altında sorunlara neden olacaktır. Su üstü rüzgar türbinleri neyinize yetmiyor?

    Profil resmi
    Bloodin 20 saat önce

    1-) Bu elektriği karaya taşımak, 2-) Platformun gemilere zarar vermesini engellemek, 3-) Platformun denizde farklı yerlere taşınmasını engellemek gibi...

    Profil resmi
    Bloodin 20 saat önce

    Bazı problemlerin aşılması gerekiyor:

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
    Samsung Galaxy Z Flip3 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS X543MA-GQ1082
    ASUS X543MA-GQ1082
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    BBL-HIGH
    BBL-HIGH
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız