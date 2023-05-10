Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Avrupa, uzayda kullanmak için 432 çekirdekli RISC-V işlemcisi geliştiriyor

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) uzaydaki işlem gücünü artırmak amacıyla chiplet tasarımlı yeni bir RISC-V işlemcisi geliştirmek için araştırmacıların bulunduğu bir grup oluşturdu.
    1
    Avrupa, uzay için 432 çekirdekli RISC-V işlemcisi geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Bologna Üniversitesi ve ETH Zürih'teki araştırmacıları bir araya getirerek yeni bir chiplet tasarımlı bir RISC-V işlemcisi geliştireceklerini duyurdu. Düzenlen bir konferans esnasında yapılan duyuruda Paralel Ultra Düşük Güç Platformu (PULP) adlı proje grubu, Occamy adı verilen açık kaynaklı bir RISC-V silikon yapay zeka çipi geliştirdi. Occamy, daha önce bu hesaplamaları yapmak için gereken süreyi azaltırken verimliliği artırarak yüksek performanslı işlemler yapabilecek.

    Yonga tasarımlı 432 çekirdekli RISC-V işlemci

    Avrupa, uzay için 432 çekirdekli RISC-V işlemcisi geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    Occamy'nin tasarımı 20 Nisan 2021'den bu yana geliştiriliyor. Geliştirilen çip, Intel tarafından 2011 yılında tasarlanan Sandy Bridge dört çekirdekli çipine benzer şekilde 72mm^2'lik bir alanda yaklaşık 1 milyar transistöre sahip. Occamy girişimi esasında ARM ve diğer x86 çip üreticilerden çip satın alma zorunluluğunu azaltmak için özel CPU'lar geliştiren EuPilot programının bir parçası konumunda. Bu projenin benzersiz yanı, Occamy'nin tasarımında yeni ve eski teknolojinin kullanılması.

    Occamy'nin bellek bölümünde Micron tarafından geliştirilen çift 16 GB HBM2E DRAM bulunuyor ve 2.5D entegrasyon kullanılıyor. Ek olarak çipte bulunan kompakt bir 32 bit RISC-V kontrol çipi de verileri eşleyip bilgileri Occamy çipindeki yapay zeka çekirdeklerine yönlendiriyor. Bu sayede hesaplamaların daha hızlı yapılması planlanıyor.

    Avrupa, uzay için 432 çekirdekli RISC-V işlemcisi geliştiriyor Tam Boyutta Gör
    RISC-V "Occamy" CPU'nun tasarımı, düşük güç tüketen 12nm GlobalFoundry "GF12LPP" süreci üzerine inşa edilmiş ve daha sonra 65nm pasif interpozer üzerine yerleştirilmiş durumda. Occamy, iki yonga seti üzerinde 216 adede kadar 32-bit çekirdekli bir RISC-V ISA kullanırken mevcut toplam çekirdek sayısı ise 432 adet. Occamy yongasının performansı, FP64'te 0,768 TFLOPs, FP32'de 1,536 TFLOPs, FP16'da 3,072 TFLOPs ve FP8 hassasiyetinde 6,144 TFLOPs değerlerine ulaşabiliyor. Occamy RISC-V yongası hakkında yılın ilerleyen dönemlerde daha fazla bilginin açıklanması bekleniyor.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    Profil resmi
    rocky_balbao 4 dakika önce

    TCG Anadolu uçak gemisi değil ki zaten

    Profil resmi
    E_Y_B_H_P_T 6 saat önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hotbird şifresiz kanallar cs 1.5 crosshair küçültme gülmek istemiyorum ama gülüyorum dünyada namaz kılma oranı bobin arızası motora zarar verir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    POCO M5s
    POCO M5s
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
    MSI NB GF63 THIN 11UD-615XTR
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-TWO
    AFK-TWO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız