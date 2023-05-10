Avrupa, uzayda kullanmak için 432 çekirdekli RISC-V işlemcisi geliştiriyor

Tam Boyutta Gör Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Bologna Üniversitesi ve ETH Zürih'teki araştırmacıları bir araya getirerek yeni bir chiplet tasarımlı bir RISC-V işlemcisi geliştireceklerini duyurdu. Düzenlen bir konferans esnasında yapılan duyuruda Paralel Ultra Düşük Güç Platformu (PULP) adlı proje grubu, Occamy adı verilen açık kaynaklı bir RISC-V silikon yapay zeka çipi geliştirdi. Occamy, daha önce bu hesaplamaları yapmak için gereken süreyi azaltırken verimliliği artırarak yüksek performanslı işlemler yapabilecek.

Yonga tasarımlı 432 çekirdekli RISC-V işlemci

Tam Boyutta Gör Occamy'nin tasarımı 20 Nisan 2021'den bu yana geliştiriliyor. Geliştirilen çip, Intel tarafından 2011 yılında tasarlanan Sandy Bridge dört çekirdekli çipine benzer şekilde 72mm^2'lik bir alanda yaklaşık 1 milyar transistöre sahip. Occamy girişimi esasında ARM ve diğer x86 çip üreticilerden çip satın alma zorunluluğunu azaltmak için özel CPU'lar geliştiren EuPilot programının bir parçası konumunda. Bu projenin benzersiz yanı, Occamy'nin tasarımında yeni ve eski teknolojinin kullanılması.

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Occamy'nin bellek bölümünde Micron tarafından geliştirilen çift 16 GB HBM2E DRAM bulunuyor ve 2.5D entegrasyon kullanılıyor. Ek olarak çipte bulunan kompakt bir 32 bit RISC-V kontrol çipi de verileri eşleyip bilgileri Occamy çipindeki yapay zeka çekirdeklerine yönlendiriyor. Bu sayede hesaplamaların daha hızlı yapılması planlanıyor.

Tam Boyutta Gör RISC-V "Occamy" CPU'nun tasarımı, düşük güç tüketen 12nm GlobalFoundry "GF12LPP" süreci üzerine inşa edilmiş ve daha sonra 65nm pasif interpozer üzerine yerleştirilmiş durumda. Occamy, iki yonga seti üzerinde 216 adede kadar 32-bit çekirdekli bir RISC-V ISA kullanırken mevcut toplam çekirdek sayısı ise 432 adet. Occamy yongasının performansı, FP64'te 0,768 TFLOPs, FP32'de 1,536 TFLOPs, FP16'da 3,072 TFLOPs ve FP8 hassasiyetinde 6,144 TFLOPs değerlerine ulaşabiliyor. Occamy RISC-V yongası hakkında yılın ilerleyen dönemlerde daha fazla bilginin açıklanması bekleniyor.

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Avrupa, uzay için 432 çekirdekli RISC-V işlemcisi geliştiriyor