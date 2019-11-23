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    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa Yatırım Fonu, 400 milyon euroluk blockchain ve yapay zeka girişimini açıkladı

    Günümüzün ve geleceğin en popüler teknolojileri arasında gösterilen blockchain ve yapay zeka, Avrupa Yatırım Fonu'nun radarına takıldı.
    22 dk.
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    kripto para
    Can Korkmaz
    Editör
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    Avrupa Yatırım Fonu, 400 milyon euroluk blockchain ve yapay zeka girişimini açıkladı
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    Avrupa Komisyonu ve Avrupa Yatırım Fonu, 20 Kasım tarihli bir blog yazısında, yapay zeka ve blockchain için yeni bir yatırım planı başlattığını duyurdu. Duyuruda, “Avrupa Komisyonu ile, 100 milyon euroluk girişim sermayesi fonlaması ve yapay zeka ile blockchain tabanlı ürünleri, servisleri destekleyen yatırımcılar için özel bir yatırım planı başlatıyoruz. Bunlar temel yatırımlar olduğu için, yapay zeka ve blockchain için toplamda 300 milyon euroluk bir yatırım bekliyoruz.'' denildi.

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    Batı Avrupa’nın 2019’da blockchain teknolojisine 674 milyon dolar harcaması bekleniyor ve bu da onu dünyadaki en yüksek harcama yapan ikinci bölge yapıyor. Bu verilere göre, yatırımda dünya birincisi olan ABD'nin arkasına (1,1 milyar dolar), Çin'in de önüne (319 milyon dolar) geçmiş oluyor.

    Organizasyonun aktardığına göre: ''Avrupa'da, blockchain ve yapay zeka konusundaki finansman açığı, Avrupa Yatırım Fonu'na mevcut ve gelecekteki girişim sermayesi bağlantıları aracılığıyla bu yeni teknolojileri desteklemesi için bir fırsat sunuyor.'' 

    Avrupa Yatırım Fonu, 400 milyon euroluk blockchain ve yapay zeka girişimini açıkladı
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    Sadece birkaç kapalı girişim sermayesi fonu, Avrupa'da blockchain alanına yatırım yapıyor. Yani çoğu girişimci, ABD'den destek alıyor. Sonucunda bu durum da bu tip teknolojilerin ve ekonomik gelişmelerin bölgeyi terk etmesi anlamına geliyor.

    Program, 2020'yle beraber yapay ve blockchain bazlı ürün ve hizmetleri desteklemek için 100 milyon euro sağlayacak. Ayrıca özel yatırımcılardan 300 milyon euro ekstra bir kaynak sağlanması bekleniyor.
     



    https://cointelegraph.com/news/european-investment-fund-unveils-400m-blockchain-ai-initiative Yorum Yaz
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