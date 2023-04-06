Avustralya, Binance’in lisansını iptal etti

ASIC, bugün itibariyle Oztures Trading Pty’nin Binance Australia adıyla ticaret yaptığı Avustralya finansal hizmetler lisansını iptal etti. Alınan kararda kullanıcıların tüm türev pozisyonlarını 21 Nisan’dan önce kapatması gerecek. Binance, 21 Nisan itibarıyla tüm açık pozisyonları kapatacak. Lisans iptali talebinin Binance’ten geldiği belirtildi.
ASIC’ten yapılan açıklamada, kurumun kullanıcıları kripto paraların riskli ve karmaşık olduğu konusunda defalarca uyardığı belirtildi. Kripto türev piyasasının ise ek riskler yarattığını duyurdu. ASIC’in Binance’in şirketleri hakkında inceleme yaptığı kaydedildi.
Bunların yanında Binance CEO’su Changpeng Zhao ise Twitter’daki bir paylaşımında Avustralya’dan çekildiklerini, platformun sadece 104 kullanıcısı bulunduğunu belirtti.
Son olarak ASIC’in açıklamasında borsaya yönelik davalara yer verildi. Binance’e yönelik birçok ülkede soruşturma yürütülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı