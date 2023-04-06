Avustralya, Binance’in lisansını iptal etti

Tam Boyutta Gör Avustralya piyasa düzenleyicisi ASIC’in bugün Binance‘in Avustralya birimi için finansal hizmetler lisansının (AFS) iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; 14 Nisan’dan itibaren kullanıcılar, borsada türev pozisyonlarını yükseltemeyecek ve yeni pozisyonlar açamayacak.

ASIC, bugün itibariyle Oztures Trading Pty’nin Binance Australia adıyla ticaret yaptığı Avustralya finansal hizmetler lisansını iptal etti. Alınan kararda kullanıcıların tüm türev pozisyonlarını 21 Nisan’dan önce kapatması gerecek. Binance, 21 Nisan itibarıyla tüm açık pozisyonları kapatacak. Lisans iptali talebinin Binance’ten geldiği belirtildi.

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ASIC’ten yapılan açıklamada, kurumun kullanıcıları kripto paraların riskli ve karmaşık olduğu konusunda defalarca uyardığı belirtildi. Kripto türev piyasasının ise ek riskler yarattığını duyurdu. ASIC’in Binance’in şirketleri hakkında inceleme yaptığı kaydedildi.

Bunların yanında Binance CEO’su Changpeng Zhao ise Twitter’daki bir paylaşımında Avustralya’dan çekildiklerini, platformun sadece 104 kullanıcısı bulunduğunu belirtti.

Son olarak ASIC’in açıklamasında borsaya yönelik davalara yer verildi. Binance’e yönelik birçok ülkede soruşturma yürütülüyor.

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