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    Avustralya, Binance’in lisansını iptal etti

    Binance'in Avustralya operasyonları sonlandırıldı. Avustralya'daki finansal düzenleyici kurum tarafından Binance'in piyasadan çekilme talebi nedeniyle lisansı iptal edildi.
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    Avustralya, Binance’in lisansını iptal etti Tam Boyutta Gör
    Avustralya piyasa düzenleyicisi ASIC’in bugün Binance‘in Avustralya birimi için finansal hizmetler lisansının (AFS) iptal edildiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre; 14 Nisan’dan itibaren kullanıcılar, borsada türev pozisyonlarını yükseltemeyecek ve yeni pozisyonlar açamayacak.

    ASIC, bugün itibariyle Oztures Trading Pty’nin Binance Australia adıyla ticaret yaptığı Avustralya finansal hizmetler lisansını iptal etti. Alınan kararda kullanıcıların tüm türev pozisyonlarını 21 Nisan’dan önce kapatması gerecek. Binance, 21 Nisan itibarıyla tüm açık pozisyonları kapatacak. Lisans iptali talebinin Binance’ten geldiği belirtildi.

    ASIC’ten yapılan açıklamada, kurumun kullanıcıları kripto paraların riskli ve karmaşık olduğu konusunda defalarca uyardığı belirtildi. Kripto türev piyasasının ise ek riskler yarattığını duyurdu. ASIC’in Binance’in şirketleri hakkında inceleme yaptığı kaydedildi.

    Bunların yanında Binance CEO’su Changpeng Zhao ise Twitter’daki bir paylaşımında Avustralya’dan çekildiklerini, platformun sadece 104 kullanıcısı bulunduğunu belirtti. 

    Son olarak ASIC’in açıklamasında borsaya yönelik davalara yer verildi. Binance’e yönelik birçok ülkede soruşturma yürütülüyor.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 4 gün önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 6 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 1 hafta önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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