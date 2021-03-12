Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Web Siteleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avustralya bu kez de web tarayıcılara inceleme başlattı

    Google ve Apple’ın cihazlarında kendi tarayıcılarını varsayılan olarak sunması Avustralya hükümetinin radarına girdi. Yetkililer tekelleşme olmasını istemiyor.
    12 Mart 2021, 10:51 (1 sa.)
    271
    20
    Web Siteleri
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Avustralya bu kez de web tarayıcılara inceleme başlattı
    Tam Boyutta Gör

    Geçtiğimiz haftalarda Facebook ve Google’ın yerel yayıncılara arama sonuçlarındaki trafiğe göre ödeme yapmasını zorunlu kılan Avustralya bununla yetinecek gibi değil. Yetkililer şimdi de web tarayıcıları üzerinden hüküm süren devlere gözünü dikti.

    Avustralya tekelleşme istemiyor

    Bilindiği üzere Google ve Apple’ın kendi ekosistemlerinde sıkı tekel kuralları var. Android cihazlarında Chrome tarayıcısı ön yüklü olarak gelirken iOS cihazlarında da Safari tarayıcısı kullanıma sunuluyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Avustralya yerel yayıncıları destekleyecek kanunu kabul etti

    Ayrıca Bkz. "Apple önümüzdeki yıl OLED ekranlı iPad modelini satışa sunabilir"

    Avustralya’da mobil tarayıcılar arasında Safari yüzde 51 ile lider durumda. Chrome yüzde 39 ile ikinci. Samsung, Mozilla gibi rakipler ise çok küçük bir dilimi paylaşıyor. Masa üstünde ise Chrome yüzde 62 ile lider ve diğerleri arasında fark çok büyük.

    Diğer taraftan Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru Google. Bunun için 15 milyar dolara yakın bir ödeme yapıldığı tahmin ediliyor. Google farklı tarayıcılara da ödeme yaparak varsayılan arama motoru oluyor.

    Avustralya bu kez de web tarayıcılara inceleme başlattı

    Yetkililer varsayılan seçeneklerin kullanıcıya baskı oluşturduğunu ve rakiplerin geri planda kalmasına sebep olduğunu düşünüyor. Avrupa’da Google ve Apple’ın kullanıcılara tarayıcı seçim ekranı sunmasının ne kadar etkili olduğu araştırılacak ve serbest seçim için görüşler ortaya konacak.

    Bunun yanında tarayıcıların ana ekran widget’leri, arama çubukları, kullanıcı ara yüzü bileşenleri ve arama motoru değiştirme ekranları da yine inceleme konusu olacak. İncelemelerin Eylül ayında tamamlanması bekleniyor.



    https://appleinsider.com/articles/21/03/11/australian-antitrust-regulator-examines-apple-google-web-browser-dominance
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Samsung'un yapay zeka destekli görünmez klavyesi

    TheJudgé 1 gün önce

    Görünmez klavyede görmeden tuşlara nasıl basıcaz ? bunu ancak görmeden klavye kullanan insanlar yapar

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. ZTE S30 Pro, 144 Hz OLED ekran ve 44 MP selfie kamerasıyla gelecek 46 dk. YouTube kanallarına yeni vergilendirme süreci başladı 1 sa. Netflix, hesap paylaşımını önlemek için harekete geçti 1 sa. GÖRÜNTÜLENEN Avustralya bu kez de web tarayıcılara inceleme başlattı Sonraki Türk Telekom Stadyumu çatısına dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali kuruluyor 12 sa. Oppo Find X3 Neo ve Lite fiyatıyla korkutuyor 12 sa. Metro 2033 kısa bir süreliğine Steam'de ücretsiz oldu 13 sa. AMD Nashira Point GPU’ları açığa çıktı 13 sa. İlk Nvidia madenci kartı görüntülendi: Kilitli RTX 3060 kadar kazıyor 13 sa. 20 farklı Bethesda oyunu 12 Mart'ta Xbox Game Pass'te erişilebilir olacak 14 sa. Intel 10 nm’yi birden fazla nesilde kullanabilir, Raptor Lake geliyor 14 sa. Danimarka ve Norveç AstraZeneca aşısını durdurdu 14 sa. MSI oyuncu dizüstüsüyle madenciliği teşvik ediyor 15 sa. Popüler komedi dizisi Friends, 1 Nisan'da Netflix Türkiye'ye geliyor 15 sa. Samsung ilk DRAMless SSD'si 980'i duyurdu 16 sa. Asus ROG Phone 5 tanıtıldı: Sektörün ilk animasyon ekranı, 18GB RAM ve fazlası 16 sa. Tek dozluk Johnson and Johnson aşısının Avrupa'da kullanımı için tavsiye kararı açıklandı 16 sa. 49 TL'ye satılan sese duyarlı ambiyans led aydınlatmayı satın aldık - Oyuncular için birebir! 16 sa. TOGG için bir yerli tedarikçi daha listeye eklendi 17 sa. Epic Games'in bu haftaki ücretsiz oyunu erişime açıldı 17 sa. MWC 2021 fuarında ayrılık rüzgarları sürüyor 17 sa. Oppo Find X3 Pro duyuruldu: Mikroskop kamera, sıvı metal görünümlü arka panel 17 sa. Avrupa'nın en ucuzu olmaya aday: Elektrikli Dacia Spring'in fiyatı belli oldu 17 sa. Better Call Saul 6. sezon çekimleri başladı ve ilk fotoğraf yayınlandı Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız