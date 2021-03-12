Avustralya bu kez de web tarayıcılara inceleme başlattı

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Geçtiğimiz haftalarda Facebook ve Google’ın yerel yayıncılara arama sonuçlarındaki trafiğe göre ödeme yapmasını zorunlu kılan Avustralya bununla yetinecek gibi değil. Yetkililer şimdi de web tarayıcıları üzerinden hüküm süren devlere gözünü dikti.

Avustralya tekelleşme istemiyor

Bilindiği üzere Google ve Apple’ın kendi ekosistemlerinde sıkı tekel kuralları var. Android cihazlarında Chrome tarayıcısı ön yüklü olarak gelirken iOS cihazlarında da Safari tarayıcısı kullanıma sunuluyor.

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Avustralya’da mobil tarayıcılar arasında Safari yüzde 51 ile lider durumda. Chrome yüzde 39 ile ikinci. Samsung, Mozilla gibi rakipler ise çok küçük bir dilimi paylaşıyor. Masa üstünde ise Chrome yüzde 62 ile lider ve diğerleri arasında fark çok büyük.

Diğer taraftan Safari tarayıcısında varsayılan arama motoru Google. Bunun için 15 milyar dolara yakın bir ödeme yapıldığı tahmin ediliyor. Google farklı tarayıcılara da ödeme yaparak varsayılan arama motoru oluyor.

Yetkililer varsayılan seçeneklerin kullanıcıya baskı oluşturduğunu ve rakiplerin geri planda kalmasına sebep olduğunu düşünüyor. Avrupa’da Google ve Apple’ın kullanıcılara tarayıcı seçim ekranı sunmasının ne kadar etkili olduğu araştırılacak ve serbest seçim için görüşler ortaya konacak.

Bunun yanında tarayıcıların ana ekran widget’leri, arama çubukları, kullanıcı ara yüzü bileşenleri ve arama motoru değiştirme ekranları da yine inceleme konusu olacak. İncelemelerin Eylül ayında tamamlanması bekleniyor.

https://appleinsider.com/articles/21/03/11/australian-antitrust-regulator-examines-apple-google-web-browser-dominance

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