Avustralya'da 1600 MWh'lık sıkıştırılmış hava ile enerji depolama projesi gerçekleştirilecek

Tam Boyutta Gör Kanadalı Hidrostor firması Avustralya'da sıkıştırılmış hava ile enerji depolama (CAES) projesi gerçekleştirecek. 2027'de hizmete girecek Silver City Enerji Depolama Projesi ile 8 saat boyunca 200 MW güç sağlanabilecek ve toplamda 1600 MWh enerji depolama kapasitesine sahip olacak.

Avustralya'nın Broken Hill şehri yakınlarında eski bir madende gerçekleştirilecek proje, halihazırda var olan, elektrik kesintilerinde görev yapan dizel türbinlerin yerini alacak.

Sistem nasıl çalışıyor?

Hydrostor'un CAES teknolojisi, pompaj depolamalı hidroelektrik santraline benzer şekilde çalışıyor. Enerjiyi depolamak ve dağıtmak için dört adımlı bir süreç işletiliyor. Isıtılmış basınçlı hava üretmek için şebekeden pik olmayan saatlerde veya fazladan üretilen elektrik çekilir. Şarj sırasında soğutulmuş hava, suyu bir yer altı mağarasından yüzeydeki bir su deposuna çıkarmadan önce basınçlı havadan gelen ısı toplanır ve depolanır. Deşarj sırasında ise su, mağaraya geri akar ve havayı basınç altında yüzeye doğru zorlar, burada depolanan termal enerji ile ısıtılır ve elektrik üretmek için bir türbini döndürür.

Hydrostor Ticari Baş Sorumlusu Jordan Cole, teknolojinin uzun süreli enerji depolama sağlamak için ölçeklenebilir, uygun maliyetli bir çözüm olduğunu dile getiriyor. "Temiz enerjinin ihtiyaç duyulduğunda erişilebilir olmasını sağlayan bu önemli altyapı projesini ilerletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz" ifadelerini kullanıyor.

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Silver City projesinin Broken Hill bölgesine önemli ekonomik faydalar getirmesi bekleniyor. Hydrostor, projenin yerel ekonomiye yaklaşık 660 milyon ABD doları katkıda bulunacağını ve inşaat sırasında 750, işletmeye geçtiğinde ise 70 devam eden iş yaratacağını söylüyor.

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