Avustralya'da 1600 MWh'lık sıkıştırılmış hava ile enerji depolama projesi gerçekleştirilecek

Avustralya'nın Broken Hill şehri yakınlarında eski bir madende gerçekleştirilecek proje, halihazırda var olan, elektrik kesintilerinde görev yapan dizel türbinlerin yerini alacak.
Sistem nasıl çalışıyor?
Hydrostor'un CAES teknolojisi, pompaj depolamalı hidroelektrik santraline benzer şekilde çalışıyor. Enerjiyi depolamak ve dağıtmak için dört adımlı bir süreç işletiliyor. Isıtılmış basınçlı hava üretmek için şebekeden pik olmayan saatlerde veya fazladan üretilen elektrik çekilir. Şarj sırasında soğutulmuş hava, suyu bir yer altı mağarasından yüzeydeki bir su deposuna çıkarmadan önce basınçlı havadan gelen ısı toplanır ve depolanır. Deşarj sırasında ise su, mağaraya geri akar ve havayı basınç altında yüzeye doğru zorlar, burada depolanan termal enerji ile ısıtılır ve elektrik üretmek için bir türbini döndürür.
Silver City projesinin Broken Hill bölgesine önemli ekonomik faydalar getirmesi bekleniyor. Hydrostor, projenin yerel ekonomiye yaklaşık 660 milyon ABD doları katkıda bulunacağını ve inşaat sırasında 750, işletmeye geçtiğinde ise 70 devam eden iş yaratacağını söylüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.