Avusturya, 2040 yılına kadar yenilenebilir ısıtma sistemlerine geçiş yapmayı hedefliyor

Avusturya, enerji konusunda dışa bağımlılığını azaltmak adına ülkedeki Yenilenebilir Isıtma Yasası'nda (EWG) değişiklikler planlıyor. Hükümet, 2040 yılına kadar fosil yakıtlı ısıtma sistemlerinin aşamalı olarak kaldırılmasını ve yenilenebilir ısıtmaya geçişin yolunu açmayı amaçlıyor.

Yenilenebilir ısınmaya geçişte hedef tarih 2040

Avusturya İklim ve Enerji Bakanı Leonore Gewessler tarafından sunulan yasa tasarısında ülkenin özellikle Rusya'nın gaz kaynaklarına olan aşırı bağımlılığını azaltmak ve yeşil ısıtma çözümlerine geçişi hızlandırmak isteniyor.

Ülkenin gaz tüketiminin yaklaşık dörtte birini oluşturan ısınma amaçlı gaz ithalatında ağırlıklı olarak Rusya'dan tedarik sağlanıyor. Gewessler, bunun ülkeye 2 milyar euroya mal olduğunu söylerken Ukrayna'daki savaş sebebiyle daha önce planladıkları 2025 yılı yerine 2023'ten itibaren yeni binalarda gazlı ısıtma sistemlerinin kurulmasının yasaklanması gerektiğini belirtti.

Gewssler: "Kurtulduğumuz her gazlı ısıtıcı, Rus gazına bağımlılığımızı azaltıyor. Sürdürülebilir ısıtma ile ısıttığımız her daire ve her ev, bizi daha özgür ve şantajlara karşı daha az savunmasız kılıyor. Bu yüzden 2023'ten itibaren yeni binalarda gazlı ısıtma artık olmayacak." dedi.

Petrol ve kömür ısıtma sistemleri sahiplerinin bunları 2035'e kadar yenilenebilir ısıtma sistemleriyle değiştirmesi gerekiyorken ülke, 2040 yılına kadar tüm gazlı ısıtma sistemlerinin yenilenebilir ısıtma sistemleriyle veya biyojenik gazla çalışan alternatiflerle değiştirilmesini hedefliyor.

Yapılan açıklamada, yenilenebilir ısıtma sistemlerine geçiş yapan herkesin hükümetten 7.500 euro destek alabileceği belirtilirken yoksul ailelerin tüm maliyetlerinin karşılanabileceği söylendi.

