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    Fotovoltaik su ısıtıcısı, şebeke elektriğiyle de çalışabiliyor

    Sunerg, bir güneş paneli ve şebeke elektriği ile çalıştırılabilen iki rezistansa dayalı entegre bir fotovoltaik su ısıtıcısı çözümü geliştirdi.                   
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    Fotovoltaik su ısıtıcısı, şebeke elektriğiyle de çalışabiliyor

    İtalyan güneş paneli üreticisi Sunerg Solar, aynı anda bir güneş paneli ve şebeke elektriği ile çalıştırılabilen 1.500 W'lık bir su ısıtıcısı çözümü geliştirdiklerini duyurdu. MPPT(Maksimum Güç Noktası Takipçisi) kontrolörüne dayanan sistem, 450 W'a kadar güç çıkışı olan bir fotovoltaik modül ile çalışabiliyor.

    Güneş paneli günde 2.800 Wh üretebiliyor

    Şirket, kendi güneş modülü, MPPT kontrolörü ve biri fotovoltaik panel tarafından etkinleştirilen iki rezistanslı 80 L su kazanı ile Frog Fotovoltaik Şofben sunuyor. Modülün ürettiği tüm elektrik, FROG V10 denetleyicisi aracılığıyla su ısıtıcısına enjekte ediliyor.

    45 cm x 75 cm ölçülerinde olan kazan, 22 kg ağırlığa sahip. Şirket tarafından kendi güneş modülleri ile birlikte tercihen 320 W ila 340 W güç çıkışı ve %19,18 ila %20,38 arasında değişen verimliliğe sahip X Max XL paneli ile birlikte satılacak. Panel 18,3 kg ağırlığındadır ve çalışma sıcaklığı -40 C ile 85 C arasında.

    Üreticiye göre güneş paneli günde yaklaşık 2.800 Wh üretebiliyor ve ısıtıcı, su sıcaklığını 20 C'den 50 C'ye yükseltebiliyor. Dirence verilen günlük termal enerji ise yaklaşık 2.410 kCal. Şirket, tüm sistemi toplam 1.200 euro fiyat etiketiyle satışa sundu.

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    WIPERRANTAN 1 gün önce

    oha

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk atinanın fethi

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    hamza5806 4 gün önce

    aga kalk mavi vatan

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    HA-DH 5 gün önce

    şükürler olsun dolar artık düşecek

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