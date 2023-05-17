Apple, üretime başlıyor: iPhone 15'te stok sorunu yaşanmayabilir

Tam Boyutta Gör iPhone 14 serisinde tedarik kısıtlamalarından büyük ölçüde etkilendi. Tatil sezonu zamanında özellikle iPhone 14 Pro modelleri zor bulundu. Apple, iPhone 15 serisinde bunu tekrarlamak istemiyor. iPhone 15 ekran panellerinin üretimine Haziran ayında başlanacak.

iPhone 15 ve iPhone 15 Plus kamera özellikleri 2 gün önce eklendi

iPhone 15 ekran panelleri Haziran ayında üretilmeye başlanacak

DCC analisti Ross Young, iPhone 15 ekran panellerinin üretiminin Haziran ayında başlayacağını söylüyor. Analiste göre, hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Pro, aynı anda piyasada olacak ve bulunabilir olacak.

Apple’ın dinamik ada olarak adlandırdığı yeni çentik stili, bu sene yalnızca Pro modellerde değil, tüm modellerde olacak. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’in ekran boyutu mevcut nesil ile aynı olacak ancak daha ince çerçeveler göreceğiz. 120Hz ProMotion ekran gibi bazı özellikler Pro modellere özel olmaya devam edecek.

Apple’ın iPhone 15 serisi için yeni bir tasarım üzerinde çalıştığı söyleniyor. Önce, yeni iPhone’ların dokunsal geri bildirime sahip yeni katı hal ses düğmeleri ile birlikte sessize alma anahtarının yerini alacak yeni eylem düğmesine sahip olacağı ortaya atılmıştı. Sonradan tedarik sorunları nedeniyle Apple’ın klasik ses tuşlarını kullanmaya devam edeceği söylendi.

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