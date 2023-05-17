Apple, üretime başlıyor: iPhone 15'te stok sorunu yaşanmayabilir

iPhone 15 ekran panelleri Haziran ayında üretilmeye başlanacak
DCC analisti Ross Young, iPhone 15 ekran panellerinin üretiminin Haziran ayında başlayacağını söylüyor. Analiste göre, hem iPhone 15 hem de iPhone 15 Pro, aynı anda piyasada olacak ve bulunabilir olacak.
Apple’ın dinamik ada olarak adlandırdığı yeni çentik stili, bu sene yalnızca Pro modellerde değil, tüm modellerde olacak. iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max’in ekran boyutu mevcut nesil ile aynı olacak ancak daha ince çerçeveler göreceğiz. 120Hz ProMotion ekran gibi bazı özellikler Pro modellere özel olmaya devam edecek.
Apple’ın iPhone 15 serisi için yeni bir tasarım üzerinde çalıştığı söyleniyor. Önce, yeni iPhone’ların dokunsal geri bildirime sahip yeni katı hal ses düğmeleri ile birlikte sessize alma anahtarının yerini alacak yeni eylem düğmesine sahip olacağı ortaya atılmıştı. Sonradan tedarik sorunları nedeniyle Apple’ın klasik ses tuşlarını kullanmaya devam edeceği söylendi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.