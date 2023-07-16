Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ay’ın karanlık yüzünde sıcak bir nokta tespit edildi

    Bize en yakın gök cismi olmasına rağmen Ay, halen sayısız gizemlere sahip. Yapılan son çalışmada ise bilim insanlar, Ay’ın yüzeyinde sıcak bir noktayı tespit etti.
    3
    Ay’ın karanlık yüzünde sıcak bir nokta tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları, yörüngedeki Çin uzay araçlarından gelen verileri kullanarak Ay'ın uzak tarafındaki (sürekli olarak karanlık olan taraf) eski bir volkanın altındaki kayaların şaşırtıcı derecede sıcak olduğunu ortaya çıkardı.

    Planetary Science Institute’te bilim insanı olan ve araştırmayı yöneten Matthew Siegler, yaptığı açıklamada "Bunun gerçekten volkanik bir özellik olduğuna dair son noktayı koyduğumuzu söyleyebilirim. Ama asıl ilginç olan, bunun Dünya'ya çok benzeyen bir volkanik özellik olması." ifadelerini kullandı.

    Ay’ın karanlık yüzünde sıcak bölge

    Çin yörünge araçlarının her ikisinde de, Dünya yörüngesindeki pek çok hava durumu uydusunda yaygın olan ancak gezegenler arası uzay araçlarında nadir bulunan mikrodalga cihazları bulunuyor. Böylece Chang'e-1 ve Chang'e-2'den gelen veriler, yüzeyin yaklaşık dört buçuk metre altındaki ısıyı ölçerek bilim insanların farklı bir görünüm sağlıyor.

    Ay’ın karanlık yüzünde sıcak bir nokta tespit edildi Tam Boyutta Gör
    Bilim insanlarına göre Ay’da bulunan bu gizemli sıcak noktanın tuhaf bir kaynağı var: Yeni araştırmaya göre, muhtemelen Dünya dışında nadiren büyük miktarlarda bulunan gömülü büyük bir granit kütlesinden yayılan doğal radyasyondan kaynaklanıyor. Uzmanlara göre bu olağandışı granit parçasının kaynağı Ay'da 3,5 milyar yıl önce patlamış bir volkan olabilir. Yapılan gözlemler sonucunda tespit edilen bölgenin sıcaklığı, çevresinden yaklaşık 10 santigrat derece daha sıcak ve 50 kilometre genişliğinde bir alan. Ayrıca, bu antik volkanik dağın altındaki bölgenin sıcaklığı, Ay’ın karanlık tarafındaki diğer alanlardan 20 kat daha sıcak vaziyette.

    Diğer gezegenleri anlayışımızı değiştirebilir

    Esasında bu tip volkanik hareketlilik sonucu oluşmuş kaya yapıları Dünya’da da bulunuyor. Bu yapılar, püskürmeyen lavlardan oluşuyor ve batolit olarak adlandırılıyor. ABD’de bulunan El Capitan ve Half Dome, yüzeye çıkmış benzer granit kayalara örnek olarak verilebilir.

    Çalışmada yer almayan Florida Üniversitesi'nden jeokimyacı Stephen M. Elardo, bulguların "inanılmaz derecede ilginç" olduğunu söyledi. Elardo, granitin Dünya'da son derece yaygın olduğunu, ancak Güneş sisteminin başka yerlerinde bulunmadığını da sözlerine ekledi. Granitin uzayın diğer kısımlarında nadir görünen bir şey olmasının sebebi ise su ve levha tektoniğine ihtiyaç duyması. Ay, bildiğimiz anlamda sıvı suya sahip olmadı dolayısıyla bu sıcak yapının oluşumu, Güneş sistemi’ndeki diğer kayalık gezegenlerin iç işleyişini anlamamız açısından büyük önem teşkil ediyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    7 inç kaç cm en boy otomat işi karlı mı etimesgut nasıl bir yer scirocco kronik sorunlar powerdent diş macunu yorumlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3000-4000 TL Arası Telefonlar
    General Mobile GM 20
    General Mobile GM 20
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    7.500-10.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo Ideapad 3
    Lenovo Ideapad 3
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    AFK-ONE
    AFK-ONE
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız