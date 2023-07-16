Ay’ın karanlık yüzünde sıcak bir nokta tespit edildi

Planetary Science Institute’te bilim insanı olan ve araştırmayı yöneten Matthew Siegler, yaptığı açıklamada "Bunun gerçekten volkanik bir özellik olduğuna dair son noktayı koyduğumuzu söyleyebilirim. Ama asıl ilginç olan, bunun Dünya'ya çok benzeyen bir volkanik özellik olması." ifadelerini kullandı.
Ay’ın karanlık yüzünde sıcak bölge
Çin yörünge araçlarının her ikisinde de, Dünya yörüngesindeki pek çok hava durumu uydusunda yaygın olan ancak gezegenler arası uzay araçlarında nadir bulunan mikrodalga cihazları bulunuyor. Böylece Chang'e-1 ve Chang'e-2'den gelen veriler, yüzeyin yaklaşık dört buçuk metre altındaki ısıyı ölçerek bilim insanların farklı bir görünüm sağlıyor.
Diğer gezegenleri anlayışımızı değiştirebilir
Esasında bu tip volkanik hareketlilik sonucu oluşmuş kaya yapıları Dünya’da da bulunuyor. Bu yapılar, püskürmeyen lavlardan oluşuyor ve batolit olarak adlandırılıyor. ABD’de bulunan El Capitan ve Half Dome, yüzeye çıkmış benzer granit kayalara örnek olarak verilebilir.
Çalışmada yer almayan Florida Üniversitesi'nden jeokimyacı Stephen M. Elardo, bulguların "inanılmaz derecede ilginç" olduğunu söyledi. Elardo, granitin Dünya'da son derece yaygın olduğunu, ancak Güneş sisteminin başka yerlerinde bulunmadığını da sözlerine ekledi. Granitin uzayın diğer kısımlarında nadir görünen bir şey olmasının sebebi ise su ve levha tektoniğine ihtiyaç duyması. Ay, bildiğimiz anlamda sıvı suya sahip olmadı dolayısıyla bu sıcak yapının oluşumu, Güneş sistemi’ndeki diğer kayalık gezegenlerin iç işleyişini anlamamız açısından büyük önem teşkil ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)