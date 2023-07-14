Kozmik paradigma değişiyor: Evren düşündüğümüzden iki kat daha yaşlı olabilir!

Evren bildiğimizden çok daha yaşlı olabilir
Ottawa Üniversitesi Fen Fakültesi'nde yardımcı fizik profesörü olan yazar Rajendra Gupta, "Yeni geliştirdiğimiz model galaksi oluşum süresini birkaç milyar yıl uzatarak evrenin daha önce tahmin edildiği gibi 13,7 değil 26,7 milyar yıl yaşında olduğunu gösteriyor" diyor.
Gökbilimciler ve fizikçiler yıllardır Büyük Patlama'dan bu yana geçen süreyi ölçerek ve uzak galaksilerden gelen ışığın kırmızıya kaymasına dayalı olarak en eski yıldızları inceleyerek evrenimizin yaşını hesaplıyorlar. Bu hesaplamada en uzak yıldızların bizden uzaklaşma hızları elde ediliyor, dolayısıyla da evrenin genişleme hızı ve yaşı tespit ediliyordu. 2021 yılında, yeni teknikler ve teknolojideki gelişmeler sayesinde, Lambda-CDM uyum modeli kullanılarak evrenimizin yaşı 13,797 milyar yıl olarak tahmin edilmişti.
Zwicky'nin yorgun ışık teorisi, uzak galaksilerden gelen ışığın kırmızıya kaymasının, fotonların büyük kozmik mesafeler boyunca kademeli olarak enerji kaybetmesinden kaynaklandığını öne sürer. Ancak bu teorinin gözlemlerle çeliştiği ortaya çıktı. Yeni model, Webb teleskobunun yüksek oranda kırmızıya kaydığını gözlemlediği erken galaksilerin oluşum süresinin birkaç yüz milyon yıldan birkaç milyar yıla kadar uzayabileceğine işaret ediyor. Elde edilen verilere göre evrenin yaşının böylece 26,7 milyar yıl olabileceği belirtiliyor.
Bu da bu eski galaksilerde gözlemlenen ileri düzey gelişim ve kütle için daha uygun bir açıklama sunuyor. Dahası Profesör Gupta, Evren'in hızlanan genişlemesinden sorumlu karanlık enerjiyi temsil eden kozmolojik sabitin geleneksel yorumunun gözden geçirilmesi gerektiğini öne sürüyor. Profesör Gupta, "Kozmolojik modeldeki bu değişiklik, evrenin erken dönemlerinde gözlemlenen küçük galaksi boyutları bilmecesini çözmeye yardımcı olarak daha doğru gözlemler yapılmasına olanak sağlıyor" dedi.Kaynakça https://phys.org/news/2023-07-age-universe-billion-years-previously.html https://academic.oup.com/mnras/advance-article-abstract/doi/10.1093/mnras/stad2032/7221343?redirectedFrom=fulltext Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)