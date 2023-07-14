Kozmik paradigma değişiyor: Evren düşündüğümüzden iki kat daha yaşlı olabilir!

Tam Boyutta Gör Görünüşe göre evrenin yaşı hakkında yanılıyoruz. Yapılan yeni bir araştırma hakim kozmolojik modele adeta meydan okuyarak “olmaması gereken" erken galaksi problemi olarak adlandırılan soruna yeni bir ışık tutuyor. Çalışmadan elde edilen bilgilere göre evrenimiz mevcut tahminlerden iki kat daha yaşlı olabilir.

Evren bildiğimizden çok daha yaşlı olabilir

Ottawa Üniversitesi Fen Fakültesi'nde yardımcı fizik profesörü olan yazar Rajendra Gupta, "Yeni geliştirdiğimiz model galaksi oluşum süresini birkaç milyar yıl uzatarak evrenin daha önce tahmin edildiği gibi 13,7 değil 26,7 milyar yıl yaşında olduğunu gösteriyor" diyor.

Gökbilimciler ve fizikçiler yıllardır Büyük Patlama'dan bu yana geçen süreyi ölçerek ve uzak galaksilerden gelen ışığın kırmızıya kaymasına dayalı olarak en eski yıldızları inceleyerek evrenimizin yaşını hesaplıyorlar. Bu hesaplamada en uzak yıldızların bizden uzaklaşma hızları elde ediliyor, dolayısıyla da evrenin genişleme hızı ve yaşı tespit ediliyordu. 2021 yılında, yeni teknikler ve teknolojideki gelişmeler sayesinde, Lambda-CDM uyum modeli kullanılarak evrenimizin yaşı 13,797 milyar yıl olarak tahmin edilmişti.

Tam Boyutta Gör Bununla birlikte, evrenimizin tahmini yaşından daha yaşlı görünen Methuselah gibi yıldızların varlığı ve James Webb Uzay Teleskobu tarafından keşfedilen erken galaksiler bilim camiasının kafasını karıştırıyor. Büyük Patlama'dan sadece 300 milyon yıl kadar sonra var olan bu galaksiler, tipik olarak milyarlarca yıllık kozmik gelişimle ilişkilendirilen bir olgunluk ve kütle seviyesine sahip gibi görünüyor. Dahası, boyutları şaşırtıcı derecede küçük ve bu da denkleme bir başka gizem katmanı ekliyor.

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Zwicky'nin yorgun ışık teorisi, uzak galaksilerden gelen ışığın kırmızıya kaymasının, fotonların büyük kozmik mesafeler boyunca kademeli olarak enerji kaybetmesinden kaynaklandığını öne sürer. Ancak bu teorinin gözlemlerle çeliştiği ortaya çıktı. Yeni model, Webb teleskobunun yüksek oranda kırmızıya kaydığını gözlemlediği erken galaksilerin oluşum süresinin birkaç yüz milyon yıldan birkaç milyar yıla kadar uzayabileceğine işaret ediyor. Elde edilen verilere göre evrenin yaşının böylece 26,7 milyar yıl olabileceği belirtiliyor.

Bu da bu eski galaksilerde gözlemlenen ileri düzey gelişim ve kütle için daha uygun bir açıklama sunuyor. Dahası Profesör Gupta, Evren'in hızlanan genişlemesinden sorumlu karanlık enerjiyi temsil eden kozmolojik sabitin geleneksel yorumunun gözden geçirilmesi gerektiğini öne sürüyor. Profesör Gupta, "Kozmolojik modeldeki bu değişiklik, evrenin erken dönemlerinde gözlemlenen küçük galaksi boyutları bilmecesini çözmeye yardımcı olarak daha doğru gözlemler yapılmasına olanak sağlıyor" dedi.

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