Ay’da yaşam için tarihi gelişme: Ay toprağından oksijen çıkaran araç geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Uzay endüstrisinin öncü isimlerinden Sierra Space, Ay’da sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmak amacıyla geliştirdiği devrim niteliğindeki teknolojiyi duyurdu. Şirket, Ay toprağından (regolit) oksijen çıkarmaya yönelik kendi tasarımı olan Karbotermal Oksijen Üretim Reaktörü’nün NASA’nın Johnson Uzay Merkezi'nde yapılan termal vakum testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı. Bu teknoloji, simüle edilmiş Ay toprağından otomatik ve bağımsız bir sistemle oksijen elde edilmesini sağlayarak tarihe geçti.

Ay’da kalıcı insan varlığına büyük bir adım

Bu yenilik, NASA’nın Artemis programının ana hedeflerinden biri olan Ay’da uzun süreli insan varlığını desteklemek için oksijenin toplu üretimini hedefliyor. Sierra Space CEO’su Tom Vice, bu gelişmenin Apollo programından farklı olarak Ay’da kalıcı bir varlık oluşturma misyonunu mümkün kılacağını vurguladı. “Apollo programı bizi Ay’a götürdü, Artemis ise bizi orada tutacak,” diyen Vice, bu sürdürülebilir geleceğin, yerel doğal kaynakları kullanarak oksijen üretebilen teknolojilerin geliştirilmesiyle başladığını belirtti.

Tam Boyutta Gör Ağustos ayında gerçekleştirilen testlerde, Sierra Space oksijen çıkarma sistemleri iki hafta boyunca Johnson Uzay Merkezi'ndeki termal vakum odasında Ay toprağı simülantı üzerinde çalıştırdı. Ay’ın su buzlarıyla kaplı güney kutbu bölgesine benzer koşullarda yapılan testler, karbotermal indirgeme reaksiyonu sayesinde regolitten oksijenin başarıyla çıkarılmasını sağladı.

Sierra Space’in tesislerinde geliştirilen bu sistem, Ay’da uzun vadeli insan yerleşimi ve gelecekteki uzay keşifleri için önemli bir adım olarak görülüyor. Şirketin uzay altyapısı ekibi, genişletilebilir modüller ve uzayda gıda üretim sistemleri gibi öncü teknolojiler üzerinde çalışarak bu altyapının Ay’da kullanılabilir hale getirilmesini amaçlıyor.

Testlerde başarıya ulaşıldı

Reaktörün test edildiği sıcaklık aralığı -45 santigrat dereceden 1.800 dereceye kadar değişiklik gösterdi. Ayrıca, sistemin aşındırıcı ve keskin Ay toprağını başarılı bir şekilde işlemden geçirmesi gerekiyordu. Sierra Space’in patent bekleyen valf tasarımı, 10.000’den fazla döngüde işlevselliğini korudu.

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Testler, Sierra Space'in sisteminin bir robot kol veya ay gezgini tarafından getirilen regoliti işleme ve otomatik olarak reaksiyon odasına taşıma kapasitesine sahip olduğunu doğruladı. Sistem daha sonra regolitteki minerallerden oksijen çıkarmak için karbotermal indirgeme reaksiyon sürecini gerçekleştirebiliyor ve işlemin tekrarlanabilmesi için işlenmiş regoliti sistemden çıkarabiliyor.

Sierra Space’in geliştirdiği bu teknoloji, Ay’daki doğal kaynakları kullanarak Dünya’dan gelen malzemelere olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Oksijen, sadece nefes almak için değil, aynı zamanda roket yakıtı olarak da kullanılabilir. Bu da Ay’da sürekli bir insan varlığı sağlamanın yanı sıra Mars gibi uzak gezegenlere yapılacak görevlerin maliyetini düşürmek açısından büyük önem taşıyor.

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