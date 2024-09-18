Ay’da yaşam için tarihi gelişme: Ay toprağından oksijen çıkaran araç geliştirildi

Ay’da kalıcı insan varlığına büyük bir adım
Bu yenilik, NASA’nın Artemis programının ana hedeflerinden biri olan Ay’da uzun süreli insan varlığını desteklemek için oksijenin toplu üretimini hedefliyor. Sierra Space CEO’su Tom Vice, bu gelişmenin Apollo programından farklı olarak Ay’da kalıcı bir varlık oluşturma misyonunu mümkün kılacağını vurguladı. “Apollo programı bizi Ay’a götürdü, Artemis ise bizi orada tutacak,” diyen Vice, bu sürdürülebilir geleceğin, yerel doğal kaynakları kullanarak oksijen üretebilen teknolojilerin geliştirilmesiyle başladığını belirtti.
Sierra Space’in tesislerinde geliştirilen bu sistem, Ay’da uzun vadeli insan yerleşimi ve gelecekteki uzay keşifleri için önemli bir adım olarak görülüyor. Şirketin uzay altyapısı ekibi, genişletilebilir modüller ve uzayda gıda üretim sistemleri gibi öncü teknolojiler üzerinde çalışarak bu altyapının Ay’da kullanılabilir hale getirilmesini amaçlıyor.
Testlerde başarıya ulaşıldı
Reaktörün test edildiği sıcaklık aralığı -45 santigrat dereceden 1.800 dereceye kadar değişiklik gösterdi. Ayrıca, sistemin aşındırıcı ve keskin Ay toprağını başarılı bir şekilde işlemden geçirmesi gerekiyordu. Sierra Space’in patent bekleyen valf tasarımı, 10.000’den fazla döngüde işlevselliğini korudu.
Testler, Sierra Space'in sisteminin bir robot kol veya ay gezgini tarafından getirilen regoliti işleme ve otomatik olarak reaksiyon odasına taşıma kapasitesine sahip olduğunu doğruladı. Sistem daha sonra regolitteki minerallerden oksijen çıkarmak için karbotermal indirgeme reaksiyon sürecini gerçekleştirebiliyor ve işlemin tekrarlanabilmesi için işlenmiş regoliti sistemden çıkarabiliyor.
Sierra Space’in geliştirdiği bu teknoloji, Ay’daki doğal kaynakları kullanarak Dünya’dan gelen malzemelere olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Oksijen, sadece nefes almak için değil, aynı zamanda roket yakıtı olarak da kullanılabilir. Bu da Ay’da sürekli bir insan varlığı sağlamanın yanı sıra Mars gibi uzak gezegenlere yapılacak görevlerin maliyetini düşürmek açısından büyük önem taşıyor.Kaynakça https://interestingengineering.com/space/sierra-space-1st-automated-oxygen-extraction-from-moon-soil https://www.sierraspace.com/press-releases/sierra-space-unveils-breakthrough-technology-designed-to-extract-oxygen-from-lunar-soil/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...