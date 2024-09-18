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    Ay’da yaşam için tarihi gelişme: Ay toprağından oksijen çıkaran araç geliştirildi

    Sierra Space, NASA'nın Johnson Uzay Merkezi'nde Ay toprağından ilk otomatik oksijen çıkarma işlemini gerçekleştirdi. Bu tarihi gelişme, Ay’da kurulacak yaşam alanları için büyük önem taşıyor.
    Ay toprağından oksijen çıkaran devrimsel araç geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Uzay endüstrisinin öncü isimlerinden Sierra Space, Ay’da sürdürülebilir bir insan varlığı oluşturmak amacıyla geliştirdiği devrim niteliğindeki teknolojiyi duyurdu. Şirket, Ay toprağından (regolit) oksijen çıkarmaya yönelik kendi tasarımı olan Karbotermal Oksijen Üretim Reaktörü’nün NASA’nın Johnson Uzay Merkezi'nde yapılan termal vakum testlerini başarıyla tamamladığını açıkladı. Bu teknoloji, simüle edilmiş Ay toprağından otomatik ve bağımsız bir sistemle oksijen elde edilmesini sağlayarak tarihe geçti.

    Ay’da kalıcı insan varlığına büyük bir adım

    Bu yenilik, NASA’nın Artemis programının ana hedeflerinden biri olan Ay’da uzun süreli insan varlığını desteklemek için oksijenin toplu üretimini hedefliyor. Sierra Space CEO’su Tom Vice, bu gelişmenin Apollo programından farklı olarak Ay’da kalıcı bir varlık oluşturma misyonunu mümkün kılacağını vurguladı. “Apollo programı bizi Ay’a götürdü, Artemis ise bizi orada tutacak,” diyen Vice, bu sürdürülebilir geleceğin, yerel doğal kaynakları kullanarak oksijen üretebilen teknolojilerin geliştirilmesiyle başladığını belirtti.

    Ay toprağından oksijen çıkaran devrimsel araç geliştirildi Tam Boyutta Gör
    Ağustos ayında gerçekleştirilen testlerde, Sierra Space oksijen çıkarma sistemleri iki hafta boyunca Johnson Uzay Merkezi'ndeki termal vakum odasında Ay toprağı simülantı üzerinde çalıştırdı. Ay’ın su buzlarıyla kaplı güney kutbu bölgesine benzer koşullarda yapılan testler, karbotermal indirgeme reaksiyonu sayesinde regolitten oksijenin başarıyla çıkarılmasını sağladı.

    Sierra Space’in tesislerinde geliştirilen bu sistem, Ay’da uzun vadeli insan yerleşimi ve gelecekteki uzay keşifleri için önemli bir adım olarak görülüyor. Şirketin uzay altyapısı ekibi, genişletilebilir modüller ve uzayda gıda üretim sistemleri gibi öncü teknolojiler üzerinde çalışarak bu altyapının Ay’da kullanılabilir hale getirilmesini amaçlıyor.

    Testlerde başarıya ulaşıldı

    Reaktörün test edildiği sıcaklık aralığı -45 santigrat dereceden 1.800 dereceye kadar değişiklik gösterdi. Ayrıca, sistemin aşındırıcı ve keskin Ay toprağını başarılı bir şekilde işlemden geçirmesi gerekiyordu. Sierra Space’in patent bekleyen valf tasarımı, 10.000’den fazla döngüde işlevselliğini korudu.

    Testler, Sierra Space'in sisteminin bir robot kol veya ay gezgini tarafından getirilen regoliti işleme ve otomatik olarak reaksiyon odasına taşıma kapasitesine sahip olduğunu doğruladı. Sistem daha sonra regolitteki minerallerden oksijen çıkarmak için karbotermal indirgeme reaksiyon sürecini gerçekleştirebiliyor ve işlemin tekrarlanabilmesi için işlenmiş regoliti sistemden çıkarabiliyor.

    Sierra Space’in geliştirdiği bu teknoloji, Ay’daki doğal kaynakları kullanarak Dünya’dan gelen malzemelere olan bağımlılığı azaltmayı amaçlıyor. Oksijen, sadece nefes almak için değil, aynı zamanda roket yakıtı olarak da kullanılabilir. Bu da Ay’da sürekli bir insan varlığı sağlamanın yanı sıra Mars gibi uzak gezegenlere yapılacak görevlerin maliyetini düşürmek açısından büyük önem taşıyor.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/space/sierra-space-1st-automated-oxygen-extraction-from-moon-soil https://www.sierraspace.com/press-releases/sierra-space-unveils-breakthrough-technology-designed-to-extract-oxygen-from-lunar-soil/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 2 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

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    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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