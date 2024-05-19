Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Snapdragon G3x Gen 2 işlemcili el konsolu AYANEO Pocket DMG tanıtıldı

    AYANEO, GameBoy tarzında retro el konsolunu tanıttı. Snapdragon G3x Gen 2 işlemci ve OLED ekranıyla AYANEO Pocket DMG, en iyi Android oyun konsollarından biri olacak.
    AYANEO el konsolu Pocket DMG Tam Boyutta Gör
    AYANEO, uzun zamandır beklenen el konsolu Pocket DMG hakkında tüm merak edilen detayları paylaştı. AYANEO Pocket DMG, üst seviye işlemcisi sayesinde piyasadaki en iyi Android oyun el konsollarıyla rekabet edecek. Eski Game Boy’ların tarzında ama içinde Snapdragon G3x Gen 2 gibi oldukça güçlü bir işlemci barındıran konsol, OLED ekranıyla da dikkat çekiyor.

    AYANEO Pocket DMG el konsolu neler sunuyor?

    AYANEO Pocket DMG el konsolu özellikleri Tam Boyutta Gör
    AYANEO, retro oyun konsolu Pocket DMG’yi Kasım 2023’te göstermişti ancak tasarımı ve özelliklerine ilişkin çok bir bilgi paylaşmamıştı. Şimdi el konsolu hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. AYANEO Pocket DMG, GameBoy görünümünde, 1.240 x 1.080 piksel çözünürlük sunan 3.92 inç OLED ekran ile donatılmış ve bu yönüyle rakiplerinden öne çıkıyor.

    AYANEO Pocket DMG’nin öne çıkan özelliklerinden biri de Snapdragon G3X Gen 2 işlemciyle gelmesi. Bu işlemci AYANEO Pocket S modelinde de var. Yalnız bu modelde tek joystick bulunuyor. Şirket, bu noktaya dokunmatik yüzey alanı ekleyerek telafi ettiğini söylüyor.

    AYANEO, Pocket DMG'nin piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi ve basın bülteninde modelin fiyatlandırması konusunda da sessiz kaldı. Ancak en yeni amiral gemisi AYANEO retro oyun el cihazının kısa süre içinde piyasaya çıkması bekleniyor.

    AYANEO Pocket DMG’nin ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    yurtdışı çıkış harcı kaç gün önceden yatırılabilir değişik çantacı isimleri google play oyunlar hesabını ios"a aktarma sahibinden premium galeri ne demek oranı düşen maçlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13C
    Xiaomi Redmi 13C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 Pro 2023 MacBook Pro
    Apple M2 Pro 2023 MacBook Pro
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız