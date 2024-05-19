Snapdragon G3x Gen 2 işlemcili el konsolu AYANEO Pocket DMG tanıtıldı

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Tam Boyutta Gör AYANEO, uzun zamandır beklenen el konsolu Pocket DMG hakkında tüm merak edilen detayları paylaştı. AYANEO Pocket DMG, üst seviye işlemcisi sayesinde piyasadaki en iyi Android oyun el konsollarıyla rekabet edecek. Eski Game Boy’ların tarzında ama içinde Snapdragon G3x Gen 2 gibi oldukça güçlü bir işlemci barındıran konsol, OLED ekranıyla da dikkat çekiyor.

En iyi el konsolu tavsiyeleri 3 ay önce eklendi

AYANEO Pocket DMG el konsolu neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör AYANEO, retro oyun konsolu Pocket DMG’yi Kasım 2023’te göstermişti ancak tasarımı ve özelliklerine ilişkin çok bir bilgi paylaşmamıştı. Şimdi el konsolu hakkında daha fazla bilgiye sahibiz. AYANEO Pocket DMG, GameBoy görünümünde, 1.240 x 1.080 piksel çözünürlük sunan 3.92 inç OLED ekran ile donatılmış ve bu yönüyle rakiplerinden öne çıkıyor.

AYANEO Pocket DMG’nin öne çıkan özelliklerinden biri de Snapdragon G3X Gen 2 işlemciyle gelmesi. Bu işlemci AYANEO Pocket S modelinde de var. Yalnız bu modelde tek joystick bulunuyor. Şirket, bu noktaya dokunmatik yüzey alanı ekleyerek telafi ettiğini söylüyor.

AYANEO, Pocket DMG'nin piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi ve basın bülteninde modelin fiyatlandırması konusunda da sessiz kaldı. Ancak en yeni amiral gemisi AYANEO retro oyun el cihazının kısa süre içinde piyasaya çıkması bekleniyor.

AYANEO Pocket DMG’nin ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.

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AYANEO Pocket DMG el konsolu tanıtıldı: İşte özellikleri