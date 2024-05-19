Snapdragon G3x Gen 2 işlemcili el konsolu AYANEO Pocket DMG tanıtıldı

AYANEO Pocket DMG’nin öne çıkan özelliklerinden biri de Snapdragon G3X Gen 2 işlemciyle gelmesi. Bu işlemci AYANEO Pocket S modelinde de var. Yalnız bu modelde tek joystick bulunuyor. Şirket, bu noktaya dokunmatik yüzey alanı ekleyerek telafi ettiğini söylüyor.
AYANEO, Pocket DMG'nin piyasaya çıkış tarihi hakkında herhangi bir ayrıntı vermedi ve basın bülteninde modelin fiyatlandırması konusunda da sessiz kaldı. Ancak en yeni amiral gemisi AYANEO retro oyun el cihazının kısa süre içinde piyasaya çıkması bekleniyor.
AYANEO Pocket DMG’nin ne zaman çıkacağı ve fiyatının ne kadar olacağına dair bir bilgi paylaşılmadı.
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.