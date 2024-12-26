Dünyanın ilk modüler el konsolu "Ayaneo 3" geliyor

AYANEO 3, Magic Module sayesinde tam özelleştirmeye izin verecek. Oyuncular kontrol modüllerini değiştirebilecek ve hatta çoğunu 180 derece döndürebilecek. Ayaneo, 50’den fazla düzen kombinasyonu tasarladıklarını söylüyor. Her düğmeye basış ve joystick hareketi benzersiz hissettirecek. Oyuncular, AYASpace yazılımı aracılığıyla kontrolcü modüllerinin işlevini değiştirebilecek, kontrolleri özelleştirebilecek. Yeni modül takıldığında sistem ayarları otomatik olarak tanıyıp yapılandırmasını sağlayacak.
AYANEO 3, 7 inç LCD ve OLED HDR ekran seçeneğiyle gelecek. İki ekran seçeneğine ek olarak, iki üst seviye işlemci seçeneği olacak. En üst düzey performans arayanlar için yapay zeka destekli AMD Ryzen AI 9 HX 370 ve klasik güçlü performansı tercih eden oyuncular için AMD Ryzen 7 8840U işlemci seçeneği sunulacak. RAM miktarı, pil kapasitesi, depolama gibi detaylar henüz açıklanmadı.
Modüler yapıda ilk el konsolu olan AYANEO 3’ün fiyatı ve özelliklerine ilişkin tüm detayları 26 Aralık’ta öğreneceğiz.
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Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.