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    Dünyanın ilk modüler el konsolu "Ayaneo 3" geliyor

    Taşınabilir oyun konsollarıyla bilinen Ayaneo, çok yakında yeni modelini tanıtacak. Ayaneo 3 el konsolunun modüler kontrolcüsü üretici tarafından paylaşıldı.    
    Ayaneo 3 modüler tasarımlı el konsolu geliyor Tam Boyutta Gör
    Ayaneo’nun yakında AMD'nin yapay zeka destekli üst düzey işlemcilerinden güç alan taşınabilir oyun konsolunu piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayaneo 3, tamamen modüler kontrolcü tasarımıyla el konsollarının geleceği hakkında ipuçları veriyor. Peki, Ayaneo 3 hakkında neler biliyoruz?

    Ayaneo 3 el konsolu özellikleri (bilinen)

    Ayaneo 3 taşınabilir oyun konsolu özellikleri Tam Boyutta Gör
    Ayaneo 3, şirketin iki yıldır geliştirilmekte olduğunu söylediği Magic Module teknolojisine sahip olacak. Bu teknoloji sayesinde oyuncular farklı modüller arasında geçiş yapabilecek, oyuna ve oynama stillerine göre kontrolleri ve düğmeleri özelleştirebilecek. Ayaneo, yeni tasarıma yönelik “Modülerlik, seçim, kontrol ve özgürlük anlamına gelir; oyuncular artık sabit düzenle sınırlı değil. Magic Module, tıpkı sihir gibi, oyunculara hayal edilemez bir modüler taşınabilir oyun deneyimi sunuyor. AYANEO 3, her oyuncunun kişisel tutuş tercihine ve oyuna göre istediği zaman farklı kontrolcü modülleri arasında geçiş yapmasına olanak tanıyor. Bu sadece fiziksel bir değişiklik değil; taşınabilir konsolların özünü yeniden tanımlıyor. Artık sabit bir cihaz değil, ihtiyaçlarınız ve tercihlerinizle birlikte gelişen bir oyun arkadaşınız.” diyor.

    AYANEO 3, Magic Module sayesinde tam özelleştirmeye izin verecek. Oyuncular kontrol modüllerini değiştirebilecek ve hatta çoğunu 180 derece döndürebilecek. Ayaneo, 50’den fazla düzen kombinasyonu tasarladıklarını söylüyor. Her düğmeye basış ve joystick hareketi benzersiz hissettirecek. Oyuncular, AYASpace yazılımı aracılığıyla kontrolcü modüllerinin işlevini değiştirebilecek, kontrolleri özelleştirebilecek. Yeni modül takıldığında sistem ayarları otomatik olarak tanıyıp yapılandırmasını sağlayacak.

    AYANEO 3, 7 inç LCD ve OLED HDR ekran seçeneğiyle gelecek. İki ekran seçeneğine ek olarak, iki üst seviye işlemci seçeneği olacak. En üst düzey performans arayanlar için yapay zeka destekli AMD Ryzen AI 9 HX 370 ve klasik güçlü performansı tercih eden oyuncular için AMD Ryzen 7 8840U işlemci seçeneği sunulacak. RAM miktarı, pil kapasitesi, depolama gibi detaylar henüz açıklanmadı.

    Modüler yapıda ilk el konsolu olan AYANEO 3’ün fiyatı ve özelliklerine ilişkin tüm detayları 26 Aralık’ta öğreneceğiz.

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    İnsansı robotlarda insan eli devrimi gerçekleşti

    L
    LastStand 1 saat önce

    su tabancası haberi nerde ya

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    Mantarın Başı 21 saat önce

    Biraz daha akıcılık ve avuç içinin de kasılmasını yaparlarsa tamamdır.

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