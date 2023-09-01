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    Honor V Purse: Çanta olarak taşınan katlanabilir telefon konsepti

    IFA 2023 fuarı kapsamında firmalar yeni ürünleri tanıtırken tasarım konseptlerini de adeta yarıştırıyor. Bu bağlamda Honor V Purse, katlanabilir telefonlara farklı bir açıdan yaklaşıyor.
    Honor V Purse: Çanta olarak taşınan katlanabilir telefon konsepti Tam Boyutta Gör
    Katlanabilir akıllı telefonların sayısı giderek artarken firmaların bazen farklı yaklaşımlar sergilediğini görüyoruz. IFA 2023 kapsamında ise bir çanta olarak taşınmak üzere tasarlanmış en "sıra dışı" katlanabilir akıllı telefon tasarımını görmeye nail oldu. Honor tarafından sergilenen Honor V Purse, şimdilik sadece bir konsept cihaz olsa da gerçek unsurları da bünyesinde taşıyor.

    Çanta tasarımlı Honor V Purse konsepti

    Modaya uygun, değiştirilebilir kayışlar ve zincirlerle gelen Honor V Purse konsepti, sadece bakış açısıyla sizi yanıltmasın. Esasında bu cihaz hayli gelişmiş. Dışa doğru katlanabilir ve kapalıyken sadece 9 mm kalınlığında olan cihaz, firmanın Magic V2 modelinden daha ince.  Öte yandan firma, Honor V Purse konseptini "fiziki dijital moda ifadesi" olarak adlandırıyor. Fiziksel tasarımları (kayışlar) canlı ve etkileşimli Always On Display stilleriyle birleştiriyor. Bu stiller için ise tasarım sektörünün önemli isimleriyle iş birliği yapılmış.

    Buradaki amaç, değiştirilebilir kayışlar ve çeşitli AOD tasarımlarıyla (bu bir dışa katlanabilir olduğu için her iki tarafta da görülebilir), Honor V Purse'u giydiğiniz herhangi bir kıyafetle eşleştirebilmeniz ve böylece modaya hızla ayak uydurabilmeniz. Sürdürülebilir malzemelerle imal edilen cihaz dediğimiz gibi ne yazık ki sadece bir konsept. Ancak Honor, dünyanın dört bir yanındaki geliştiricilerin ve tasarımcıların özel görünümler yaratmasına olanak tanıyacak AOD tasarımları için bir platform açmayı planlıyor. Platform, dokunmaları takip ettiği ve ortam ışığı sensörü ile ivmeölçere erişimi olduğu için AOD'nin kullanıcıya ve çevreye tepki vermesini sağlıyor.

    Honor V Purse: Çanta olarak taşınan katlanabilir telefon konsepti Tam Boyutta Gör
    Honor, seri üretim için tasarlanmadığından donanım hakkında çok fazla ayrıntı vermedi. Ancak 400.000 katlama döngüsüne dayanabilen bir menteşe geliştirdiğini belirtti. Katlanabilir menteşelerle ilgili gelişmelerin çoğu içe doğru katlama stiline odaklandığı için bu ilginç bir durum. Öte yandan çanta şeklinde katlanabilir telefon ilk bakışta tuhaf gibi görünse de aslında pek de öyle değil. Modern akıllı telefonlar zaten cüzdan görevi görüyor, ev ve araba anahtarı olarak kullanılabiliyor hatta belgelerinizi güvenli bir şekilde saklayabiliyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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