Honor V Purse: Çanta olarak taşınan katlanabilir telefon konsepti

Çanta tasarımlı Honor V Purse konsepti
Modaya uygun, değiştirilebilir kayışlar ve zincirlerle gelen Honor V Purse konsepti, sadece bakış açısıyla sizi yanıltmasın. Esasında bu cihaz hayli gelişmiş. Dışa doğru katlanabilir ve kapalıyken sadece 9 mm kalınlığında olan cihaz, firmanın Magic V2 modelinden daha ince. Öte yandan firma, Honor V Purse konseptini "fiziki dijital moda ifadesi" olarak adlandırıyor. Fiziksel tasarımları (kayışlar) canlı ve etkileşimli Always On Display stilleriyle birleştiriyor. Bu stiller için ise tasarım sektörünün önemli isimleriyle iş birliği yapılmış.
Buradaki amaç, değiştirilebilir kayışlar ve çeşitli AOD tasarımlarıyla (bu bir dışa katlanabilir olduğu için her iki tarafta da görülebilir), Honor V Purse'u giydiğiniz herhangi bir kıyafetle eşleştirebilmeniz ve böylece modaya hızla ayak uydurabilmeniz. Sürdürülebilir malzemelerle imal edilen cihaz dediğimiz gibi ne yazık ki sadece bir konsept. Ancak Honor, dünyanın dört bir yanındaki geliştiricilerin ve tasarımcıların özel görünümler yaratmasına olanak tanıyacak AOD tasarımları için bir platform açmayı planlıyor. Platform, dokunmaları takip ettiği ve ortam ışığı sensörü ile ivmeölçere erişimi olduğu için AOD'nin kullanıcıya ve çevreye tepki vermesini sağlıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.