Bada OS destekli Samsung S8530 Wave II, aralık ayından itibaren İngiltere'ye gelecek

Samsung'un kısa bir süre önce tanıttığı S8530 Wave II'nin aralık ayından itibaren İngiltere pazarına giriş yapacağı Twitter'da onaylandı.

Samsung'un yeni nesil mobil platformu Bada'yı ve TouchWIZ 3.0 arayüzünden destek alan, 1 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemciden güç alan akıllı telefonun ekran boyutunun S8500 Wave'e göre büyütüldüğü (3.7 inç) ancak ekran teknolojisi olarak SuperAMOLED yerine Super Clear LCD'nin seçildiği gözlerden kaçmıyor. Bu durumun özellikle SuperAMOLED üretiminde yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Ayrıca telefonun tasarımında ufak makyajlar yapılmış. Samsung S8530 Wave II'nin teknik özelliklerini özetlersek;

- Quadband GSM; HSDPA desteği

- 3.7 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde Super Clear dokunmatik LCD ekran (kapasitif)

- 3.5 mm kulaklık girişi

- 32 GB'a kadar microSD kart desteği

- Wi-Fi 802.11 b/g/n

- Bluetooth 3.0 + A2DP

- 5 Megapiksel kamera, AF, led flaş

- 720p video kaydı

- GPS, aGPS

- FM radyo

- 1500 mAh batarya

dikkat çekiyor.