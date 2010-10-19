Bada OS destekli Samsung S8530 Wave II, aralık ayından itibaren İngiltere'ye gelecek

Samsung'un kısa bir süre önce tanıttığı S8530 Wave II'nin aralık ayından itibaren İngiltere pazarına giriş yapacağı Twitter'da onaylandı.
Samsung'un yeni nesil mobil platformu Bada'yı ve TouchWIZ 3.0 arayüzünden destek alan, 1 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemciden güç alan akıllı telefonun ekran boyutunun S8500 Wave'e göre büyütüldüğü (3.7 inç) ancak ekran teknolojisi olarak SuperAMOLED yerine Super Clear LCD'nin seçildiği gözlerden kaçmıyor. Bu durumun özellikle SuperAMOLED üretiminde yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Ayrıca telefonun tasarımında ufak makyajlar yapılmış. Samsung S8530 Wave II'nin teknik özelliklerini özetlersek;
- Quadband GSM; HSDPA desteği
- 3.7 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde Super Clear dokunmatik LCD ekran (kapasitif)
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 3.0 + A2DP
- 5 Megapiksel kamera, AF, led flaş
- 720p video kaydı
- GPS, aGPS
- FM radyo
- 1500 mAh batarya
dikkat çekiyor.
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Amoled ekrandan vazgeçmilmesi bana çok mantıklı gelmedi ama mutlaka vardır bir nedeni. Umarım yerine kullanacakları teknoloji de amoled ekran kadar canlı ve parlak bir görüntü verir.
Oldukça fark var kapalı ortamlarda fark daha azmış, ama açık havada güneşli ortamda fark belirginmiş, ayrıca aşağıdaki resimde görüldüğü gibi renk ve kontrast farkı çok belirgin Super Amolde li Galaxy S e göre.
Yine de tutacaktır bu telefon
Kolay Gelsin
[image]local://upfiles/402641/8E686C4919CD4A09BBAFD0D4A2C10A4E.jpg[/image]
Bada işletim sistemi IOS'nin yanından bile geçemez,uygulamalar yetersiz ve sorunlu.
Bada işletim sistemi olmayan tlf almanız sizin yararınıza olacaktır.
uygulama konusnda haklısın ama diğer yerlerden bakınca da 3gs wave in yanından geçemiyo?tamamen kişisel tercih herkes ihtiyacına göre tercih yapmalı
Koskoca Samsung o kadar satış yapıyor ki üretim tesisleri yetmiyor süper amoled talebine, bu nedenle 2.1milyar dolar yatırımla yeni bir süper amoled üretim tesisi daha kuruyor.
Kolay gelsin
Wave in fiyatının düşme ihtimali çok az. Kaynaklar bu telefonun wave in yerine geçecegini söylüyor. Büyük ihtimalle Wave II piyasaya çıkınca Wave piyasadan çekilecek. Bu nedenle Wave süper amoled ekrani ve bulunmaması nedeniyle daha değerli bir telefon olacak. Yoksa Samsung un bu kadar benzer bir telefon çıkarmasının mantığı yok. Yakında süper amoled siz bir galaxy S tanıtır ise Samsung şaşırmayın.
Kolay gelsin