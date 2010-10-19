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Bada OS destekli Samsung S8530 Wave II, aralık ayından itibaren İngiltere'ye gelecek

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
52,1b
1
31
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bada OS destekli Samsung S8530 Wave II, aralık ayından itibaren İngiltere'ye gelecek
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Samsung'un kısa bir süre önce tanıttığı S8530 Wave II'nin aralık ayından itibaren İngiltere pazarına giriş yapacağı Twitter'da onaylandı.

Samsung'un yeni nesil mobil platformu Bada'yı ve TouchWIZ 3.0 arayüzünden destek alan, 1 GHz saat hızında çalışan ARM Cortex A8 işlemciden güç alan akıllı telefonun ekran boyutunun S8500 Wave'e göre büyütüldüğü (3.7 inç) ancak ekran teknolojisi olarak SuperAMOLED yerine Super Clear LCD'nin seçildiği gözlerden kaçmıyor. Bu durumun özellikle SuperAMOLED üretiminde yaşanan sıkıntılardan kaynaklandığını düşünüyoruz. Ayrıca telefonun tasarımında ufak makyajlar yapılmış. Samsung S8530 Wave II'nin teknik özelliklerini özetlersek;

- Quadband GSM; HSDPA desteği
- 3.7 inç boyutunda 480x800 piksel çözünürlüğünde Super Clear dokunmatik LCD ekran (kapasitif)
- 3.5 mm kulaklık girişi
- 32 GB'a kadar microSD kart desteği
- Wi-Fi 802.11 b/g/n
- Bluetooth 3.0 + A2DP
- 5 Megapiksel kamera, AF, led flaş
- 720p video kaydı
- GPS, aGPS
- FM radyo
- 1500 mAh batarya

dikkat çekiyor.

Bada OS destekli Samsung S8530 Wave II, aralık ayından itibaren İngiltere'ye gelecek
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cunuvar 8 yıl
S8530 teknosada satışda, 899 tl 12 ay taksitle.
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DH Misafiri 8 yıl
bayadır düşünüyordum wave 2 mı wave mı dıye sanırım wave alıcam daha buyuk ekran oldukca kaba duruyor. tablet pc gıbı tel.ı ne yapıyım bundan 4-5 sene once tel.lar kuculuyordu sımdı buyuyor cebımıze sokamıycagmz tel. almaya ne gerek war? cok fazla param olsa iphone 4 alırdım hıc dusunmeden ama onun yerını alabılecek tel telefn bence wave!
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DH Misafiri 9 yıl
1 aydır s8500 kullanıyorum.Iphone ilk çıktığında da Applestore'da doğru dürüst program yoktu.Şu anda birçok program var.Ipod Touch'da kullanıyorum.Valla Bada beni rahatsız etmiyor.Elimdeki makine Ip4'den daha iyi.Ekran çok parlak.Ama gidersiniz o cihaza 2000TL verirsiniz ama yarı fiyatına s8500 alırsınız.Herkesin sevdiği bir marka var.Ben her ikisini de seviyorum ama Bada'dan dolayı s8500 almıyorsanız çok yazık.Çok şey kaçırıyorsunuz arkadaşlar emin olun.Bu arada bazı arkadaşlar Android şöyle böyle olacak falan demişler.Linux içinde aynı şey söylenmişti ama windows sürekli satıyor.Emin olun Bada'nın arkasında Samsung var.Üst düzey telefonlar da artık Bada olacak.Android halk tarafından destekleniyor.Bir anda yok olabilir.Bada daha kalıcı.Tıpkı IOS gibi...Çünkü her ikisinin arkasında da büyük firmalar var...
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DH Misafiri 9 yıl
Bende wave var, bir arkadaşımda iphone4, diğerinde HTC HD2 var. Telefonlarımızı yanyana koyduğumuzda Wave'in ekran parlaklığı, görünümü ile diğerlerini kıskandırdığı kesin. Donanımsal özellikler bakımından da Wave iki telefona göre ya benzer özelliklere sahip ya da daha iyi. Hiç bir eskik yanı yok. Bada işletim sistemine gelince, oldukça kararlı bir işletim sistemi, sorunsuz çalışıyor ve telefonun özelliklerini kullanmamıza olanak veriyor. Bence tek soru edilebilecek şey uygulama sayısının azlığı. Bu da benim gibi kullanıcılar için çok çok önemli değil.
Amoled ekrandan vazgeçmilmesi bana çok mantıklı gelmedi ama mutlaka vardır bir nedeni. Umarım yerine kullanacakları teknoloji de amoled ekran kadar canlı ve parlak bir görüntü verir.
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TuRaN.z 9 yıl
ekranın amoled olmasada beklenenden cok basarılı olduğu yapılan incelemeye göre söylenmiş, ekrana takılı kalmayın cihaz iyi bana göre rağbet görecektir.
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aydink_1903 9 yıl
TuRaN.z

ekranın amoled olmasada beklenenden cok basarılı olduğu yapılan incelemeye göre söylenmiş, ekrana takılı kalmayın cihaz iyi bana göre rağbet görecektir.

Oldukça fark var kapalı ortamlarda fark daha azmış, ama açık havada güneşli ortamda fark belirginmiş, ayrıca aşağıdaki resimde görüldüğü gibi renk ve kontrast farkı çok belirgin Super Amolde li Galaxy S e göre.

Yine de tutacaktır bu telefon

Kolay Gelsin

[image]local://upfiles/402641/8E686C4919CD4A09BBAFD0D4A2C10A4E.jpg[/image]
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DH Misafiri 9 yıl
güzel bir telefona benziyor çift sim kart qwerty klavye filan görsel olarak da renkli bir telefona benziyor
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mokinto 9 yıl
Kıyaslamak lazım tabi ama S.Amoled kullanan biri olarak heralde ultra süper Amoled gibi bir ekranla değiştiririm. Çok memnunum. Birde adobe flash 10.1 desteği gelmedikçe bada sıradan bir işletim sistemi.
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jay1jay 9 yıl
Samsung Wave kullanıyorum 3 aydır daha öncede iphone 3gs kullanıyordum.
Bada işletim sistemi IOS'nin yanından bile geçemez,uygulamalar yetersiz ve sorunlu.
Bada işletim sistemi olmayan tlf almanız sizin yararınıza olacaktır.
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CCaaNN 9 yıl

jay1jay

Samsung Wave kullanıyorum 3 aydır daha öncede iphone 3gs kullanıyordum.
Bada işletim sistemi IOS'nin yanından bile geçemez,uygulamalar yetersiz ve sorunlu.
Bada işletim sistemi olmayan tlf almanız sizin yararınıza olacaktır.

uygulama konusnda haklısın ama diğer yerlerden bakınca da 3gs wave in yanından geçemiyo?tamamen kişisel tercih herkes ihtiyacına göre tercih yapmalı
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TuRaN.z 9 yıl
ben wave2 de super amoledden vazgecilmesinin uretim sıkıntısından olacagını pek sanmıyorum belki wave de baska bir sıkıntı olahilir s amoledle ilgili yada satıs politikası, belki s amoled kalitesiyle yapılan wavedeki kar onları tatmin etmemiş olabilir malum fiyat olarak bu tarz bir telde makul bir fiyatla satıldığı düşünülebilir...
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Batuist 9 yıl
koskoca samsung kendi teknolojisi ekranı üretemiyor.. aslında üretiyorsa da belki daha pahalıya başkalarına satıyordur...
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aydink_1903 9 yıl

Batuist
koskoca samsung kendi teknolojisi ekranı üretemiyor.. aslında üretiyorsa da belki daha pahalıya başkalarına satıyordur...

Koskoca Samsung o kadar satış yapıyor ki üretim tesisleri yetmiyor süper amoled talebine, bu nedenle 2.1milyar dolar yatırımla yeni bir süper amoled üretim tesisi daha kuruyor.

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murselsevim 9 yıl
Tek umudum Türkiye'ye geldiğinde Wave'in fiyatını düşürmesi.
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aydink_1903 9 yıl

Tayfa-140
Tek umudum Türkiye'ye geldiğinde Wave'in fiyatını düşürmesi.


Wave in fiyatının düşme ihtimali çok az. Kaynaklar bu telefonun wave in yerine geçecegini söylüyor. Büyük ihtimalle Wave II piyasaya çıkınca Wave piyasadan çekilecek. Bu nedenle Wave süper amoled ekrani ve bulunmaması nedeniyle daha değerli bir telefon olacak. Yoksa Samsung un bu kadar benzer bir telefon çıkarmasının mantığı yok. Yakında süper amoled siz bir galaxy S tanıtır ise Samsung şaşırmayın.

Kolay gelsin
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06METİN 9 yıl
en belirgin fark ekranı sanırım wave den?
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