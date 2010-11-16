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Bada OS destekli Samsung Wave 723, 349 Euro'dan Almanya'da satışa sunuluyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
20,9b
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10
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bada OS destekli Samsung Wave 723, 349 Euro'dan Almanya'da satışa sunuluyor
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Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung'un yeni nesil mobil platformu Bada'yı kullanan Wave 723'ün Almanya pazarına giriş yapacağı duyuruldu.

349 Euro'luk fiyat etiketiyle Almanya'da boy göstermesi beklenen akıllı telefon, GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve HSDPA şebekesi desteği, 3.2 inç (~8.1 cm) boyutunda 240x400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (TFT-LCD), 3.5 mm kulaklık girişi, TouchWIZ 3.0 arayüzü, 90 MB dahili bellek, microSDHC kart slotu, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 320x240@15 FPS video kaydı, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0, RDS'li FM radyo, GPS, Facebook - Twitter entegrasyonu ve 1200 mAh batarya gibi teknik özellikleri bünyesinde barındırıyor.

Bada OS destekli Samsung Wave 723, 349 Euro'dan Almanya'da satışa sunuluyor
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http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=dd82d899-f286-460d-a2b8-539ca0bfa9dc Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
arkadaşlar daha önce hiç samsung kullanmadım. nokia c5-03 ile arasında kaldım. bu telefonun fiyatı da570tl. ama ekran çözünürlüğü çok düşükmüş. ne önerirsiniz
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DH Misafiri 8 yıl
samsung wawe 723 telefonunum çok saçma bir özelligi var görüntülü kanuşma özelligi var ama ön tarafında kamerası olmadıgı için arka kısımdaki kamerayı kullanmanız gerekiyor yani siz aradıgınız kişiyi göre biliyorsunuz ama o sizi göremiyor veya o sizi gördügü zaman siz onu göremiyorsunuz çok saçma en kısa sürede tüketici haklarına şikayet edecegim
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DH Misafiri 8 yıl
bence spr alın derim
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DH Misafiri 8 yıl
Samsung Wave 723 kullanıcılarına facebook üzerinden ücretsiz kupon dağıtıyor. Telefonu alanlar kaçırmasın...
facebook.com/...
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DH Misafiri 8 yıl
kullananlar yok mu? Ve ekran çözünürlüğü ile işletim sistemi 1.1 sürümü wave ile kıyaslanırsa nasıl acaba? - yönlerini daha çok merak ediyorum bir de müzik özelliklerini.
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aydink_1903 9 yıl
Almanya da wave 300 Euroya satılırken bu telefonun 349 Euroya satılması imkansız.

Kolay gelsin
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kadirt 9 yıl
Wave s5253 ün fiyatı iyi o zaman.
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bwhiteshark 9 yıl
HTC Wildfire ayarında
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s_demirci_53 9 yıl
bu fiyat çok fazla.
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thorismund 9 yıl
Bu telefonun edeceği bu özelliklerle max 600 tr de fazla verilmez...
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