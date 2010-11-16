Bada OS destekli Samsung Wave 723, 349 Euro'dan Almanya'da satışa sunuluyor

Haber Editörü
Güney Kore'nin teknoloji devi Samsung'un yeni nesil mobil platformu Bada'yı kullanan Wave 723'ün Almanya pazarına giriş yapacağı duyuruldu.
349 Euro'luk fiyat etiketiyle Almanya'da boy göstermesi beklenen akıllı telefon, GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) ve HSDPA şebekesi desteği, 3.2 inç (~8.1 cm) boyutunda 240x400 piksel çözünürlüğünde dokunmatik kapasitif ekran (TFT-LCD), 3.5 mm kulaklık girişi, TouchWIZ 3.0 arayüzü, 90 MB dahili bellek, microSDHC kart slotu, 5 megapiksel kamera, otomatik odaklama, 320x240@15 FPS video kaydı, Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 3.0, RDS'li FM radyo, GPS, Facebook - Twitter entegrasyonu ve 1200 mAh batarya gibi teknik özellikleri bünyesinde barındırıyor.
http://www.samsung.de/de/news/read.aspx?pmguid=dd82d899-f286-460d-a2b8-539ca0bfa9dc Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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