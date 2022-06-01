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Birleşik Arap Emirlikleri merkezli alışveriş merkezi ve perakende holdingi Majid Al Futtaim, Web3 teknolojilerini kullanmak ve milyonlarca müşterisine fayda sağlayacak hizmetler sunmak için Binance Pay ile bir iş birliği yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 29 alışveriş merkezi ve 13 otel sahibi Majid Al Futtaim, kripto para kabul etmek için Binance Pay ile el sıkıştı.

Söz konusu bu iş birliği ile ikili, Binance’ın pazar yerindeki NFT‘lerin listelenmesi, birden fazla platformda kripto paraların saklanması için bir dijital cüzdan altyapısının oluşturulması ve Majid Al Futtaim’in çeşitli alanlardaki ürünlerini müşterilerin sanal ortamda satın alabilmelerine izin verecek.

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Binance Pay‘in entegrasyonu da dahil olmak üzere bir dizi Blockchain projesi üzerine de çalışma yapacak. Bunun yanında Binance CEO’su Changpeng Zhao, şunları söyledi:

“Web3 teknolojilerini entegre etmek, müşterilerine markalarıyla etkileşim kurmanın yenilikçi yeni yollarına erişim sağlayacak ve yeni ödeme yolları sunacak”

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BAE'li alışveriş devinden, Web 3 için Binance Pay ile iş birliği