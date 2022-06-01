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    BAE'li alışveriş devinden, Web 3 için Binance Pay ile iş birliği

    Birleşik Arap Emirlikleri'nin alışveriş şirketlerinden Majid Al Futtaim, Web3 ve kripto para hizmetleri için Binance Pay ile iş birliği yaptığını duyurdu.            
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    BAE'li alışveriş devinden, Web 3 için Binance Pay ile iş birliği
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    Birleşik Arap Emirlikleri merkezli alışveriş merkezi ve perakende holdingi Majid Al Futtaim, Web3 teknolojilerini kullanmak ve milyonlarca müşterisine fayda sağlayacak hizmetler sunmak için Binance Pay ile bir iş birliği yaptı. 

    Birleşik Arap Emirlikleri merkezli 29 alışveriş merkezi ve 13 otel sahibi Majid Al Futtaim, kripto para kabul etmek için Binance Pay ile el sıkıştı.

    Söz konusu bu iş birliği ile ikili, Binance’ın pazar yerindeki NFT‘lerin listelenmesi, birden fazla platformda kripto paraların saklanması için bir dijital cüzdan altyapısının oluşturulması ve Majid Al Futtaim’in çeşitli alanlardaki ürünlerini müşterilerin sanal ortamda satın alabilmelerine izin verecek.

    Binance Pay‘in entegrasyonu da dahil olmak üzere bir dizi Blockchain projesi üzerine de çalışma yapacak. Bunun yanında Binance CEO’su Changpeng Zhao, şunları söyledi:

    “Web3 teknolojilerini entegre etmek, müşterilerine markalarıyla etkileşim kurmanın yenilikçi yeni yollarına erişim sağlayacak ve yeni ödeme yolları sunacak”

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    daysleeperxp 4 saat önce

    Yerli üretim ithalata bağlı, yani dövize endeksli, ithal edebildiğiniz sürece üretebiliyorsunuz, hammadde ve ara madde alırken usd kullanılıyor, arabanın ucuz olması gerekirdi ama pahalı olacak, yurtiçinden ziyade yurtdışına satmak gerekecek, pazar payını neye göre alacağı belli değil. Akp için kurtuluş bileti gibi bir şey olsa da ekonomiyi şimdiden çökerttikleri için zaten sade vatandaşın alamayacağı bu ürün, imaj dışında çok bir şey ifade etmeyecek. Sonuç olarak Ankapark gibi bir hezimet ile sonlanır diyorum.

    K
    kucukyenici 16 saat önce

    Fiyatı: 1 Trilyon + Dar gelirliler için yerlî ve millî.

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