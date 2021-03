BAFTA oyun ödüllerine 'Hades' damgasını vurdu: 5 dalda ödül aldı

BAFTA Oyun Ödülleri'nin 2021 kazananları bugün resmen açıklandı. 17 farklı dalda düzenlenen ödüllere Supergiant'ın Hades oyunu damgasını vurdu. 5 dalda ödül almayı başaran Hades ayrıca Yılın Oyunu ödülünün de kazananı oldu.

Hades'in geride bıraktığı yapımlar arasında The Last of Us 2, Ghost of Tsushima ve Animal Crossing: New Horizons gibi büyük yapımlar yer alıyor. Bağımsız stüdyo Supergiant'ın tüm rakiplerinden sıyrılarak Yılın Oyunu ödülünü eve götürmesi gerçekten de büyük bir başarı oldu. Hades ayrıca Oyun Tasarımı ve Hikaye Anlatımı gibi dallarda da ödül almayı başardı.

Kazananlar listesinde ayrıca Sony'nin PlayStation-özel oyunları da dikkat çekiyor. İki dalda ödül alan The Last of Us Part II ve Sackboy: A Great Adventure ile birlikte Ghost of Tsushima, Dreams ve Spider-Man: Miles Morales oyunları da kazananlar listesine adlarını yazdırmayı başardı.

ANİMASYON

DOOM ETERNAL

FINAL FANTASY VII REMAKE

Kazanan: THE LAST OF US PART II

MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES

ORI AND THE WILL OF THE WISPS

SPIRITFARER

SANATSAL BAŞARI

CYBERPUNK 2077

DREAMS

GHOST OF TSUSHIMA

Kazanan: HADES

HALF-LIFE: ALYX

THE LAST OF US PART II

SES BAŞARI

ASTRO’S PLAYROOM

Kazanan: GHOST OF TSUSHIMA

HADES

HALF-LIFE: ALYX

THE LAST OF US PART II

MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES

EN İYİ OYUN

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS

GHOST OF TSUSHIMA

Kazanan: HADES

HALF-LIFE: ALYX

THE LAST OF US PART II

MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES

İNGİLİZ OYUNU

DREAMS

F1 2020

FALL GUYS

THE LAST CAMPFIRE

RÖKI

Kazanan: SACKBOY: A BIG ADVENTURE

AÇILIŞ OYUNU

AIRBORNE KINGDOM

CALL OF THE SEA

Kazanan: CARRION

FACTORIO

THE FALCONEER

RÖKI

GELİŞEN OYUN

DESTINY 2: BEYOND LIGHT

DREAMS

FALL GUYS

FORTNITE

NO MAN’S SKY

Kazanan: SEA OF THIEVES

AİLE

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS

ASTRO’S PLAYROOM

DREAMS

FALL GUYS

MINECRAFT DUNGEONS

Kazanan: SACKBOY: A BIG ADVENTURE

OYUN TASARIMI

ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS

ASTRO’S PLAYROOM

GHOST OF TSUSHIMA

Kazanan: HADES

HALF-LIFE: ALYX

THE LAST OF US PART II

EĞLENCENİN ÖTESİNE GİDEN OYUN

Kazanan: ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS

BEFORE I FORGET

DREAMS

SPIRITFARER

THE LAST OF US PART II

TELL ME WHY

MULTIPLAYER

Kazanan: ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS

DEEP ROCK GALACTIC

FALL GUYS

GHOST OF TSUSHIMA

SACKBOY: A BIG ADVENTURE

VALORANT

MÜZİK

GHOST OF TSUSHIMA

HADES

THE LAST OF US PART II

Kazanan: MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES

ORI AND THE WILL OF THE WISPS

SACKBOY: A BIG ADVENTURE

HİKAYE ANLATIMI

ASSASSIN’S CREED VALHALLA

CYBERPUNK 2077

GHOST OF TSUSHIMA

Kazanan: HADES

KENTUCKY ROUTE ZERO: TV EDITION

MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES

ÖZGÜN YENİ OYUN

CARRION

FALL GUYS

GHOST OF TSUSHIMA

HADES

Kazanan: KENTUCKY ROUTE ZERO: TV EDITION

SPIRITFARER

EN İYİ BAŞROL OYUNCUSU

ASHLEY JOHNSON (Ellie / The Last of Us Part II )

CHERAMI LEIGH ( Female V / Cyberpunk 2077 )

CODY CHRISTIAN ( Cloud Strife / Final Fantasy VII Remake )

DAISUKE TSUJI ( Jin Sakai / Ghost of Tsushima )

Kazanan: LAURA BAILEY ( Abby / The Last of Us Part II )

NADJI JETER ( Miles Morales / Marvel’s Spider-Man: Miles Morales )

EN İYİ YARDIMCI OYUNCU

CARLA TASSARA ( Judy Alvarez/CYBERPUNK 2077 )

JEFFREY PIERCE ( Tommy/The Last of Us Part II )

Kazanan: LOGAN CUNNINGHAM (Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon/Hades)

PATRICK GALLAGHER (Khotun Khan / Ghost of Tsushima)

SHANNON WOODWARD ( Dina / The Last of Us Part II )

TROY BAKER ( Joel / The Last of Us Part II )

TEKNİK BAŞARI

DEMON’S SOULS

DOOM ETERNAL

Kazanan: DREAMS

FLIGHT SIMULATOR

THE LAST OF US PART II

MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES

EE Yılın Oyunu (Oyuncuların Oylamasıyla Seçildi)

Animal Crossing: New Horizons

Call of Duty: Warzone

Ghost of Tsushima

Hades

Kazanan: The Last of Us Part II

Valorant

