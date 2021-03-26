BAFTA oyun ödüllerine 'Hades' damgasını vurdu: 5 dalda ödül aldı

BAFTA Oyun Ödülleri'nin 2021 kazananları bugün resmen açıklandı. 17 farklı dalda düzenlenen ödüllere Supergiant'ın Hades oyunu damgasını vurdu. 5 dalda ödül almayı başaran Hades ayrıca Yılın Oyunu ödülünün de kazananı oldu.
Hades'in geride bıraktığı yapımlar arasında The Last of Us 2, Ghost of Tsushima ve Animal Crossing: New Horizons gibi büyük yapımlar yer alıyor. Bağımsız stüdyo Supergiant'ın tüm rakiplerinden sıyrılarak Yılın Oyunu ödülünü eve götürmesi gerçekten de büyük bir başarı oldu. Hades ayrıca Oyun Tasarımı ve Hikaye Anlatımı gibi dallarda da ödül almayı başardı.
Kazananlar listesinde ayrıca Sony'nin PlayStation-özel oyunları da dikkat çekiyor. İki dalda ödül alan The Last of Us Part II ve Sackboy: A Great Adventure ile birlikte Ghost of Tsushima, Dreams ve Spider-Man: Miles Morales oyunları da kazananlar listesine adlarını yazdırmayı başardı.
ANİMASYON
- DOOM ETERNAL
- FINAL FANTASY VII REMAKE
- Kazanan: THE LAST OF US PART II
- MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES
- ORI AND THE WILL OF THE WISPS
- SPIRITFARER
SANATSAL BAŞARI
- CYBERPUNK 2077
- DREAMS
- GHOST OF TSUSHIMA
- Kazanan: HADES
- HALF-LIFE: ALYX
- THE LAST OF US PART II
SES BAŞARI
- ASTRO’S PLAYROOM
- Kazanan: GHOST OF TSUSHIMA
- HADES
- HALF-LIFE: ALYX
- THE LAST OF US PART II
- MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES
EN İYİ OYUN
- ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS
- GHOST OF TSUSHIMA
- Kazanan: HADES
- HALF-LIFE: ALYX
- THE LAST OF US PART II
- MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES
İNGİLİZ OYUNU
- DREAMS
- F1 2020
- FALL GUYS
- THE LAST CAMPFIRE
- RÖKI
- Kazanan: SACKBOY: A BIG ADVENTURE
AÇILIŞ OYUNUİlginizi Çekebilir BAFTA ödüllerine PlayStation oyunları damgasını vurdu: İşte adaylar
- AIRBORNE KINGDOM
- CALL OF THE SEA
- Kazanan: CARRION
- FACTORIO
- THE FALCONEER
- RÖKI
GELİŞEN OYUN
- DESTINY 2: BEYOND LIGHT
- DREAMS
- FALL GUYS
- FORTNITE
- NO MAN’S SKY
- Kazanan: SEA OF THIEVES
AİLE
- ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS
- ASTRO’S PLAYROOM
- DREAMS
- FALL GUYS
- MINECRAFT DUNGEONS
- Kazanan: SACKBOY: A BIG ADVENTURE
OYUN TASARIMI
- ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS
- ASTRO’S PLAYROOM
- GHOST OF TSUSHIMA
- Kazanan: HADES
- HALF-LIFE: ALYX
- THE LAST OF US PART II
EĞLENCENİN ÖTESİNE GİDEN OYUN
- Kazanan: ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS
- BEFORE I FORGET
- DREAMS
- SPIRITFARER
- THE LAST OF US PART II
- TELL ME WHY
MULTIPLAYER
- Kazanan: ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS
- DEEP ROCK GALACTIC
- FALL GUYS
- GHOST OF TSUSHIMA
- SACKBOY: A BIG ADVENTURE
- VALORANT
MÜZİK
- GHOST OF TSUSHIMA
- HADES
- THE LAST OF US PART II
- Kazanan: MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES
- ORI AND THE WILL OF THE WISPS
- SACKBOY: A BIG ADVENTURE
HİKAYE ANLATIMI
- ASSASSIN’S CREED VALHALLA
- CYBERPUNK 2077
- GHOST OF TSUSHIMA
- Kazanan: HADES
- KENTUCKY ROUTE ZERO: TV EDITION
- MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES
ÖZGÜN YENİ OYUN
- CARRION
- FALL GUYS
- GHOST OF TSUSHIMA
- HADES
- Kazanan: KENTUCKY ROUTE ZERO: TV EDITION
- SPIRITFARER
EN İYİ BAŞROL OYUNCUSU
- ASHLEY JOHNSON (Ellie / The Last of Us Part II )
- CHERAMI LEIGH ( Female V / Cyberpunk 2077 )
- CODY CHRISTIAN ( Cloud Strife / Final Fantasy VII Remake )
- DAISUKE TSUJI ( Jin Sakai / Ghost of Tsushima )
- Kazanan: LAURA BAILEY ( Abby / The Last of Us Part II )
- NADJI JETER ( Miles Morales / Marvel’s Spider-Man: Miles Morales )
EN İYİ YARDIMCI OYUNCU
- CARLA TASSARA ( Judy Alvarez/CYBERPUNK 2077 )
- JEFFREY PIERCE ( Tommy/The Last of Us Part II )
- Kazanan: LOGAN CUNNINGHAM (Hades, Achilles, Poseidon, Asterius, Charon/Hades)
- PATRICK GALLAGHER (Khotun Khan / Ghost of Tsushima)
- SHANNON WOODWARD ( Dina / The Last of Us Part II )
- TROY BAKER ( Joel / The Last of Us Part II )
TEKNİK BAŞARI
- DEMON’S SOULS
- DOOM ETERNAL
- Kazanan: DREAMS
- FLIGHT SIMULATOR
- THE LAST OF US PART II
- MARVEL’S SPIDER-MAN: MILES MORALES
EE Yılın Oyunu (Oyuncuların Oylamasıyla Seçildi)
- Animal Crossing: New Horizons
- Call of Duty: Warzone
- Ghost of Tsushima
- Hades
- Kazanan: The Last of Us Part II
- Valorant
https://www.videogameschronicle.com/news/hades-sweeps-the-2021-bafta-games-awards-with-5-wins-including-top-prize/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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