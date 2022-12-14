Bahamalar, FTX müşterilerinin işlemlerini araştırıyor

FTX konusu ile ilgili olarak gün geçmeden yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak çıkan haberlere göre; FTX yöneticilerinin borsa varlıklarının dondurulmasını gördükten sonra gerçekleşen müşteri çekme işlemlerinde rol oynayıp oynamadığı şu anda Bahamalı yetkililer tarafından soruşturuluyor.
Yetkililer, FTX Digital Markets olarak kayıtlı FTX ile kardeş ticaret şirketi Alameda Research arasındaki ilişkileri inceliyor. FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried, yarın Kongre’den önce sanal tanıklık yapmaya hazırlanıyor.
Kısa süre önce FTX’in eski CEO’su ABD Temsilciler Meclisi’nde ifade vereceği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, ifade vermenin arifesinde Bahamalar’da tutuklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaten bu insanoğluna bir şeyi göstermezsen inanmıyor , ilginç ki göstersen de 10 dakika şaşırıyor sonra yine unutuyor. Kısacası günümüz insanının %90dan fazlasına bir şey öğretmek imkansız, kafa almıyor. Pandeminin başında yabancı kaynaklar havada asılı kalan virüslerden bu hastalığın bulaştığını anlattı da durdu havalandırmak lazım dediler virüslerin hareket edip hava akımıyla yere inmesi lazım dediler , ülkede üniversite bitirenler bile bunu idrak edemedi hala kapalı ortamlarda kışın üşüyoruz ama napalım ya diyerek pencere açmaya direnç gösterdiler ve pencere açanlara deli gözünle baktılar.
Hadi bakalım şu ana kadar aldığımız virüslerle birliktemiyiz yani.
ow ye
kapağı kapat sifona bas basit...