Bahamalar, FTX müşterilerinin işlemlerini araştırıyor

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FTX konusu ile ilgili olarak gün geçmeden yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak çıkan haberlere göre; FTX yöneticilerinin borsa varlıklarının dondurulmasını gördükten sonra gerçekleşen müşteri çekme işlemlerinde rol oynayıp oynamadığı şu anda Bahamalı yetkililer tarafından soruşturuluyor.

FTX müşterilere sahte BTC sattı 1 gün önce eklendi

Yetkililer, FTX Digital Markets olarak kayıtlı FTX ile kardeş ticaret şirketi Alameda Research arasındaki ilişkileri inceliyor. FTX'in eski CEO'su Bankman-Fried, yarın Kongre’den önce sanal tanıklık yapmaya hazırlanıyor.

Kısa süre önce FTX’in eski CEO’su ABD Temsilciler Meclisi’nde ifade vereceği açıklanmıştı. Sam Bankman-Fried, ifade vermenin arifesinde Bahamalar’da tutuklandı.

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