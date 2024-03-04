Baidu yapay zekâ trendini kaçırmayacak, Nvidia’dan vazgeçiyor

Baidu yerli ve milli teknolojiye yöneliyor
Çin’in arama motoru devi Baidu, uzun yıllardır yapay zekâ trendine yatırım yapıyor ancak yonga erişimine ambargo sonrasında sıkıntı yaşamaya başladı. Baidu yola milli teknolojilerle devam etmeyi planlıyor.
Mali dönem toplantısında konuşan Baidu patronu Robin Li, en yeni yonga teknolojilerine erişimin kesildiğini ancak Çin’de üretilen teknolojilerin uzun dönem için yeterli olduğunu belirtti. Öyle ki firmanın geliştirdiği ERNIE makine öğrenme yöntemi, bölgenin en iyisi durumunda. Eldeki malzeme ile ERNIE bir veya iki yıl daha geliştirilebilecek.
Baidu yeni dönemde NVIDIA ile rakip olacak AI çözümleri hazırlıyor. Kunlun alt firması, Kunlun K200 adında bir işlemciyi yakın dönemde kullanıma sunacak. Ayrıca Huawei, BirenTech, Tencent gibi yerli oyuncular da yapay zekâ yongaları için düğmeye basmış durumda. Elbette NVIDIA kadar gelişmiş değiller ancak orta seviyeye kadar görevleri başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.