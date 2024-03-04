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    Anlık Bildirim

    Baidu yapay zekâ trendini kaçırmayacak, Nvidia’dan vazgeçiyor

    ABD ambargoları ile yabancı yongalara erişimi iyice zora giren Baidu çareyi yerli çözümlerde arıyor. Firma yapay zekâ teknolojilerini Çinli yongalarla inşa etmeyi planlıyor.
    Baidu Tam Boyutta Gör
    Nvidia tarihi rekorlara imza atarak en değerli firma olma yolunda adım adım ilerlerken Çin’de ise başka bir hikâye yazılıyor. En iyi Nvidia mimarilerine erişimi engellenen Çin, ne olursa olsun yapay zekâ yarışından kopmayacak.

    Baidu yerli ve milli teknolojiye yöneliyor

    Çin’in arama motoru devi Baidu, uzun yıllardır yapay zekâ trendine yatırım yapıyor ancak yonga erişimine ambargo sonrasında sıkıntı yaşamaya başladı. Baidu yola milli teknolojilerle devam etmeyi planlıyor.

    Mali dönem toplantısında konuşan Baidu patronu Robin Li, en yeni yonga teknolojilerine erişimin kesildiğini ancak Çin’de üretilen teknolojilerin uzun dönem için yeterli olduğunu belirtti. Öyle ki firmanın geliştirdiği ERNIE makine öğrenme yöntemi, bölgenin en iyisi durumunda. Eldeki malzeme ile ERNIE bir veya iki yıl daha geliştirilebilecek.

    Baidu yeni dönemde NVIDIA ile rakip olacak AI çözümleri hazırlıyor. Kunlun alt firması, Kunlun K200 adında bir işlemciyi yakın dönemde kullanıma sunacak. Ayrıca Huawei, BirenTech, Tencent gibi yerli oyuncular da yapay zekâ yongaları için düğmeye basmış durumda. Elbette NVIDIA kadar gelişmiş değiller ancak orta seviyeye kadar görevleri başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 1 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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