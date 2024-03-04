Baidu yapay zekâ trendini kaçırmayacak, Nvidia’dan vazgeçiyor

Tam Boyutta Gör Nvidia tarihi rekorlara imza atarak en değerli firma olma yolunda adım adım ilerlerken Çin’de ise başka bir hikâye yazılıyor. En iyi Nvidia mimarilerine erişimi engellenen Çin, ne olursa olsun yapay zekâ yarışından kopmayacak.

Baidu yerli ve milli teknolojiye yöneliyor

Çin’in arama motoru devi Baidu, uzun yıllardır yapay zekâ trendine yatırım yapıyor ancak yonga erişimine ambargo sonrasında sıkıntı yaşamaya başladı. Baidu yola milli teknolojilerle devam etmeyi planlıyor.

Tecno kullanıcılarına müjde 2 gün önce eklendi

Mali dönem toplantısında konuşan Baidu patronu Robin Li, en yeni yonga teknolojilerine erişimin kesildiğini ancak Çin’de üretilen teknolojilerin uzun dönem için yeterli olduğunu belirtti. Öyle ki firmanın geliştirdiği ERNIE makine öğrenme yöntemi, bölgenin en iyisi durumunda. Eldeki malzeme ile ERNIE bir veya iki yıl daha geliştirilebilecek.

Baidu yeni dönemde NVIDIA ile rakip olacak AI çözümleri hazırlıyor. Kunlun alt firması, Kunlun K200 adında bir işlemciyi yakın dönemde kullanıma sunacak. Ayrıca Huawei, BirenTech, Tencent gibi yerli oyuncular da yapay zekâ yongaları için düğmeye basmış durumda. Elbette NVIDIA kadar gelişmiş değiller ancak orta seviyeye kadar görevleri başarılı bir şekilde yerine getirebiliyor.

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