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    Anlık Bildirim

    Çin gaza bastı: Bellek teknolojileri girişimine 5.4 milyar dolar yatırım

    ABD’ye karşı yonga teknolojilerinde bir adım önde olmak isteyen Çin, yeni teknoloji geliştiren girişimleri adeta paraya boğuyor. Bu hafta yeni bir yatırım 5.4 milyar dolar yatırım aldı. 
    Çin Tam Boyutta Gör
    Yonga teknolojilerinde önce bağımsızlık sonra liderlik hedefleyen Çin, ağır ambargolara rağmen adım adım hedeflerine doğru gidiyor. Hem yonga tasarımı hem de döküm tarafında Çin zincirlerini kırmış durumda.

    Çin’in yeni bellek tasarımcıları

    Hükümetin yonga teknolojisi geliştirme konusunda kesenin ağzını açması yeni oyunculara da alan sağlıyor. 2021 yılında kurulan Changxin Xinqiao Memory Technologies bellek tasarımcısı eşine az rastlanır bir yatırım aldı.

    Girişim çıktığı yatırım turunda çoğu devlet destekli olan yatırımcılardan toplamda 5.4 milyar dolar yatırım aldı. 2 yıllık bir girişim için çok yüksek olan bu rakam Çin’in ihtiyacı olan gelişmiş bellek ürünlerinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak.

    Çin hükümeti yoğun bir şekilde yonga girişimlerini desteklemeye devam ediyor. Bünyesinde 45 milyar dolar barındıran Çin Entegre Devre Yatırım Fonu, kara listedeki Yangtzee Memory gibi önemli girişimlere destek sağlamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 6 gün önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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