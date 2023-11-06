Çin gaza bastı: Bellek teknolojileri girişimine 5.4 milyar dolar yatırım

Çin’in yeni bellek tasarımcıları
Hükümetin yonga teknolojisi geliştirme konusunda kesenin ağzını açması yeni oyunculara da alan sağlıyor. 2021 yılında kurulan Changxin Xinqiao Memory Technologies bellek tasarımcısı eşine az rastlanır bir yatırım aldı.
Girişim çıktığı yatırım turunda çoğu devlet destekli olan yatırımcılardan toplamda 5.4 milyar dolar yatırım aldı. 2 yıllık bir girişim için çok yüksek olan bu rakam Çin’in ihtiyacı olan gelişmiş bellek ürünlerinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak.
Çin hükümeti yoğun bir şekilde yonga girişimlerini desteklemeye devam ediyor. Bünyesinde 45 milyar dolar barındıran Çin Entegre Devre Yatırım Fonu, kara listedeki Yangtzee Memory gibi önemli girişimlere destek sağlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.