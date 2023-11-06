Çin gaza bastı: Bellek teknolojileri girişimine 5.4 milyar dolar yatırım

Tam Boyutta Gör Yonga teknolojilerinde önce bağımsızlık sonra liderlik hedefleyen Çin, ağır ambargolara rağmen adım adım hedeflerine doğru gidiyor. Hem yonga tasarımı hem de döküm tarafında Çin zincirlerini kırmış durumda.

Çin’in yeni bellek tasarımcıları

Hükümetin yonga teknolojisi geliştirme konusunda kesenin ağzını açması yeni oyunculara da alan sağlıyor. 2021 yılında kurulan Changxin Xinqiao Memory Technologies bellek tasarımcısı eşine az rastlanır bir yatırım aldı.

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Girişim çıktığı yatırım turunda çoğu devlet destekli olan yatırımcılardan toplamda 5.4 milyar dolar yatırım aldı. 2 yıllık bir girişim için çok yüksek olan bu rakam Çin’in ihtiyacı olan gelişmiş bellek ürünlerinin ortaya çıkarılmasını sağlayacak.

Çin hükümeti yoğun bir şekilde yonga girişimlerini desteklemeye devam ediyor. Bünyesinde 45 milyar dolar barındıran Çin Entegre Devre Yatırım Fonu, kara listedeki Yangtzee Memory gibi önemli girişimlere destek sağlamıştı.

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Çinli girişimden çılgın yatırım