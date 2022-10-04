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    Bakan Karaismailoğlu: “Avrupa'nın telefonla en çok konuşan ülkesiyiz”

    Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, BTK'nin haberleşme sektörüne yönelik 2022 ikinci çeyrek verilerini açıkladı. Bu dönemde Türkiye, telefonla en çok konuşan Avrupa ülkesi oldu.
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    Bakan açıkladı: Avrupa'da telefonla en çok konuşan ülkeyiz
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    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan ve 2022’nin ikinci çeyreğini kapsayan "Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü 3 Aylık Pazar Verileri Raporu'ndaki bazı verileri açıkladı.

    Bakan Karaismailoğlu, haberleşme sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin net satış gelirlerinin 2022’nin Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan dönemde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla TL bazında yüzde 32 artarak 29,2 milyar liraya ulaştığını duyurdu.

    2022’nin ikinci çeyrek sonu itibarıyla Türkiye’deki mobil abone sayısı 88,5 milyona ulaştı. Abonelerin yüzde 93’ü 4.5G teknolojisinden yararlandı. Makineler arası iletişim (M2M) abone sayısı 7,8 milyon seviyesinde gerçekleşti.

    Genişbant internet abonelerinin toplam sayısı, geçen yılına dönemine göre yüzde 4,5 artışla 89,5 milyona çıktı. Bunun 71 milyonunu mobil genişbant aboneleri oluşturuyor.

    Bu yılın ikinci çeyreğinde 488 bin kilometre fiber altyapısına ulaştıklarını belirten Karaismailoğlu, fiber internet abone sayısının da yıllık bazda yaklaşık yüzde 20,4 artışla 5,2 milyonu geçtiğini ifade etti.

    Aylık ortalama 560 dakika konuşuldu

    İkinci çeyrekte cep telefonu ile aylık ortalama konuşma süresi 560 dakika olarak açıklandı. Bakan Karaismailoğlu, konuyla ilgili olarak, "2022 yılı ikinci çeyreğinde cep telefonu ile aylık ortalama 560 dakika konuştuk. Türkiye, bu mobil kullanım süresi ile Avrupa ülkeleri arasında ilk sırada yer aldı." ifadelerini kullandı. Sabit genişbant abonelerinin aylık ortalama internet kullanımı 238 GB, mobil genişbant abonelerinin kullanımı 128,8 GB olarak gerçekleşti.

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    Emirhan1978 2 saat önce

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