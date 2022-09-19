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    BTK verilerine göre genişbant abone sayısı yüzde 41 arttı

    BTK'nın 2021 yılı sonu verilerine göre 2016'ya kıyasla sabit genişbant, mobil genişbant ve mobil abone sayısında ne kadar artış oldu? Yanıtı haberimizde.        
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    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) verilerini derleyen Anadolu Ajansı, 2016-2021 yıllarını kapsayan altı yıllık değerlendirme yaptı.

    BTK verilerine göre, 2016 yılına kıyasla 2021’de sabit genişbant internet abone sayısı yüzde 72,7 artarak 18,1 milyona, mobil genişbant (3G, 4.5G) internet abone sayısı yüzde 35,4 artarak 70 milyona çıktı. Toplam sabit genişbant abone sayısı ise 6 yılda yüzde 41,7 artarak 88 milyon 164 bine ulaştı. Bu dönemde fiber optik kablo uzunluğu yüzde 61,9 artışla 471 bin kilometreyi geçti. KabloTV abone sayısı yüzde 19,1 artarak 1,4 milyon arttı.

    Mobil telefon abone sayısı 2021’de 2016’ya göre yüzde 15 artarak 86 milyonu aştı. Sabit telefon hat sayısı ise 2020’den itibaren düşüşe geçti ve 12,3 milyon oldu.

    - 2016 2021 Değişim (yüzde)
    Nüfus 79.814.871 84.680.273 6,1
    Sabit Telefon Erişim Hat Sayısı 11.077.559 12.310.016 11,1
    Sabit Telefon Santral Kapasitesi 21.408.987 16.909.937 -21
    Ankesörlü Telefon Sayısı 75.714 45.445 -40
    Mobil Telefon Abone Sayısı - Toplam 75.061.699 86.288.834 15
       -Mobil Telefon Abone Sayısı - 2G 4.481.147 1.998.394 -55,4
       -Mobil Telefon Abone Sayısı 3G+4.5G 70.580.552 84.290.440 19,4
    Genişbant İnternet Abone Sayısı - Toplam 62.236.606 88.164.739 41,7
       -Sabit Genişbant İnternet Abone Sayısı   10.499.692 18.135.736 72,7
       -Mobil Genişbant İnternet Abone Sayısı 51.736.914 70.029.003 35,4
    Fiber optik kablo uzunluğu 290.974 471.020 61,9
    Kablo TV Abone Sayısı 1.187.934 1.414.671 19,1
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