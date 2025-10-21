BTK verilerine göre Türkiye'de telefon satışları düşüşe geçti

DH'de 2017'den beri Türkiye gündemi, ekonomi, savunma sanayi ve teknoloji alanında içerikler üretiyorum. Sosyal medya paylaşımlarını yapıyorum. Ayrıca reklam iş birliklerine katkı sağlıyorum.

Tam Boyutta Gör Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2026’nın ilk 6 ayında satış amacıyla IMEI kaydı yapılan telefon sayısını açıkladı. BTK verileri, Türkiye’deki telefon satışlarının son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor.

Telefon üreticilerinin Türkiye’de satışa sunacağı telefonları BTK'nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kaydetmesi gerekiyor. Şirketlerin ve tüketicilerin IMEI kaydı ile birlikte 2025 yılının ilk 6 ayında IMEI kaydı yapılan telefon sayısı 5 milyon 313 bin adet olarak açıklandı. Kaydı yapılan telefon markalarına baktığımızda ilk sırada 1 milyon 738 bin adet ile Samsung, ikinci sırada 1 milyon 712 bin adet Apple, üçüncü sırada ise 752 bin adet ile Xiaomi/Redmi markaları yer aldı.

Samsung Galaxy S26 Türkiye’ye hangi işlemci ile gelecek? 5 sa. önce eklendi

2024’ün aynı döneminde IMEI kaydı yapılan telefon sayısı 5 milyon 506 bin adet, 2023’ün aynı döneminde ise 6 milyon 92 bin adet olarak kayıtlara geçmişti. 2025'in 6 aylık dönemindeki kayıt sayısı; 2024’e kıyasla yaklaşık 200 bin adet, 2023’e kıyasla yaklaşık 775 bin adetlik düşüş yaşandı.

Telefonlarda düşüş yaşanırken IMEI kaydı yapılan “diğer cihazlar” kategorisinde artış yaşanıyor. Akıllı saat, tablet ve modem gibi cihazların bu sınıfa giriyor. 2024 yılının ilk altı ayında bu kategoride kaydedilen cihaz sayısı 1 milyon 810 bin adet iken, 2025 yılının ilk altı ayında bu sayı yüzde 35’in üzerinde bir artışla 2 milyon 455 bin adede yükseldi.

Diğer cihazlar kategorisindeki artışla birlikte toplam IMEI kaydı yapılan cihaz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 452 bin adet artarak 7 milyon 316 binden 7 milyon 768 bine yükseldi. Telefonlara ilgi azalırken akıllı saatler, akıllı ev sistemleri ve endüstriyel IoT cihazlara ilgi büyüyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Mobil Teknolojiler

Cep Telefonları Haberleri

BTK verilerine göre Türkiye'de telefon satışları düşüşe geçti

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: