    BTK verilerine göre Türkiye'de telefon satışları düşüşe geçti

    BTK verilerine göre 2025'te BTK'nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kaydedilen telefon sayısı son 2 yılın en düşük seviyesine geriledi. 2025'in ilk 6 ayında telefonlara ilgi azaldı.

    BTK verilerine göre Türkiye'de telefon satışları düşüşe geçti Tam Boyutta Gör
    Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), 2026’nın ilk 6 ayında satış amacıyla IMEI kaydı yapılan telefon sayısını açıkladı. BTK verileri, Türkiye’deki telefon satışlarının son 2 yılın en düşük seviyesine gerilediğini gösteriyor.

    Telefon üreticilerinin Türkiye’de satışa sunacağı telefonları BTK'nın Mobil Cihaz Kayıt Sistemi'ne kaydetmesi gerekiyor. Şirketlerin ve tüketicilerin IMEI kaydı ile birlikte 2025 yılının ilk 6 ayında IMEI kaydı yapılan telefon sayısı 5 milyon 313 bin adet olarak açıklandı. Kaydı yapılan telefon markalarına baktığımızda ilk sırada 1 milyon 738 bin adet ile Samsung, ikinci sırada 1 milyon 712 bin adet Apple, üçüncü sırada ise 752 bin adet ile Xiaomi/Redmi markaları yer aldı.

    2024’ün aynı döneminde IMEI kaydı yapılan telefon sayısı 5 milyon 506 bin adet, 2023’ün aynı döneminde ise 6 milyon 92 bin adet olarak kayıtlara geçmişti. 2025'in 6 aylık dönemindeki kayıt sayısı; 2024’e kıyasla yaklaşık 200 bin adet, 2023’e kıyasla yaklaşık 775 bin adetlik düşüş yaşandı.

    Telefonlarda düşüş yaşanırken IMEI kaydı yapılan “diğer cihazlar” kategorisinde artış yaşanıyor. Akıllı saat, tablet ve modem gibi cihazların bu sınıfa giriyor. 2024 yılının ilk altı ayında bu kategoride kaydedilen cihaz sayısı 1 milyon 810 bin adet iken, 2025 yılının ilk altı ayında bu sayı yüzde 35’in üzerinde bir artışla 2 milyon 455 bin adede yükseldi.

    Diğer cihazlar kategorisindeki artışla birlikte toplam IMEI kaydı yapılan cihaz sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 452 bin adet artarak 7 milyon 316 binden 7 milyon 768 bine yükseldi. Telefonlara ilgi azalırken akıllı saatler, akıllı ev sistemleri ve endüstriyel IoT cihazlara ilgi büyüyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Rekor hızda duvar ören inşaat robotu

    L
    LastStand 3 gün önce

    robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi

    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    maligezgin +25 Stoneiron04 +24 emr12 +23 serdarcenk +23 ti7800 +21 mert1907 +20 buradan bir taytlı geçti +19 Naruto45 +19 donanımcı123 +17 moondaye +15
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    E
    V
    HABERİN ETİKETLERİ
    BTK, Türkiye Haberleri ve
    2 etiket daha Teknoloji Haberleri Mobil Teknolojiler
