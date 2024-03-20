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    Türksat 6A’nın uçuş modeli ve anten testleri tamamlandı

    Haziran ayında fırlatılacak Türksat 6A uydusundaki son durum ne? Türksat 6A'nın uçuş ve anten testleri tamamlandı.                                                
    Türksat 6A’nın uçuş modeli ve anten testleri tamamlandı Tam Boyutta Gör
    Türksat, dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2024’te yerli teknolojilerini sergiliyor. ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen fuarda Türksat 6A’nın geliştirme çalışmaları hakkında son durum açıklandı.

    Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olacak Türksat 6A’nın uçuş modelinin testleri ve anten testleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sistemin genel yapısıyla ilgili birkaç ufak testin ardından uydunun paketlenmesi ve fırlatma merkezine gönderilmesi aşamasına geçilecek.

    SpaceX tarafından fırlatılacak

    Türksat 6A, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. Fırlatmanın Haziran ayının sonunda yapılması planlanıyor.

    Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat 6A'nın yerli teknolojilerine vurgu yaparak, "Türksat 6A'nın en büyük önemi ülkemizin şu ana kadar yaptığı en büyük yerli üretim uydu olması. Üzerinde bir çok ekipman, yazılım sistemleri, yer sistemleri yerli olarak geliştirdi. Türksat 6A'nın en önemli tarafı, Türkiye'deki uzay ekosisteminde, uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olması." değerlendirmesini yaptı.

    Türkiye'nin Ku Band kapasitesi artacak

    Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngede, 35 bin 786 kilometre yükseklikte hizmet verecek. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.

     Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgeleri de kapsayacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Türksat 6A’ya erişebilecek. Uydu, yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkat çekiyor.

    Türksat 6A özellikleri

    • Faydalı Yük: 16 Ku-Bant Aktarıcı
    • Yörünge: 42˚ Doğu
    • Güç Üretimi: 7,5 kW
    • Tasarım Ömrü: > 15 Yıl
    • Kütle: Yaklaşık 4250 kg
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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