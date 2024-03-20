Tam Boyutta Gör Türksat, dünyanın en büyük uydu fuarı Satellite 2024’te yerli teknolojilerini sergiliyor. ABD’nin başkenti Washington’da düzenlenen fuarda Türksat 6A’nın geliştirme çalışmaları hakkında son durum açıklandı.

Türkiye’nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu olacak Türksat 6A’nın uçuş modelinin testleri ve anten testleri geçtiğimiz haftalarda tamamlandı. Sistemin genel yapısıyla ilgili birkaç ufak testin ardından uydunun paketlenmesi ve fırlatma merkezine gönderilmesi aşamasına geçilecek.

SpaceX tarafından fırlatılacak

Türksat 6A, ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Üssü’nden SpaceX’in Falcon 9 roketiyle uzaya gönderilecek. Fırlatmanın Haziran ayının sonunda yapılması planlanıyor.

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Türksat Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türksat 6A'nın yerli teknolojilerine vurgu yaparak, "Türksat 6A'nın en büyük önemi ülkemizin şu ana kadar yaptığı en büyük yerli üretim uydu olması. Üzerinde bir çok ekipman, yazılım sistemleri, yer sistemleri yerli olarak geliştirdi. Türksat 6A'nın en önemli tarafı, Türkiye'deki uzay ekosisteminde, uydu ekosisteminde çok büyük bir kilometre taşı olması." değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Ku Band kapasitesi artacak

Türksat 6A, 42 derece doğu boylamında yer sabit yörüngede, 35 bin 786 kilometre yükseklikte hizmet verecek. Türksat 6A'nın devreye girmesi ile birlikte Türkiye'nin Ku Band kapasitesi 528 Mhz artacak ve 6 bin 668 Mhz'e ulaşacak.

Türksat 6A, mevcut uyduların hizmet vermediği Güney-Doğu Asya gibi bölgeleri de kapsayacak. Hindistan, Tayland, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerden Türksat 6A’ya erişebilecek. Uydu, yüzde 60’ın üzerinde yerlilik oranıyla dikkat çekiyor.

Türksat 6A özellikleri

Faydalı Yük: 16 Ku-Bant Aktarıcı

Yörünge: 42˚ Doğu

Güç Üretimi: 7,5 kW

Tasarım Ömrü: > 15 Yıl

Kütle: Yaklaşık 4250 kg

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Türksat 6A’nın uçuş modeli ve anten testleri tamamlandı