Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    kripto para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Bakan Yardımcısından kripto para açıklaması

    Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kripto paralar ve kripto para borsaları hakkında güncel açıklamalarda bulundu.
    28 Nisan 2021, 18:00 (10 sa.)
    1,4b
    4
    6
    kripto para
    Yusuf Akbaş
    Yazar
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    2

    Bakan Yardımcısından kripto para açıklaması
    Tam Boyutta Gör

    Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) himayesinde gerçekleştirilen “Dijitalleşme İle İlgili Regülasyonlar” başlıklı özel oturumda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kripto paralar konusunda önemli açıklamalarda bulundu. 

    Dünya nüfusunun %1.3’ünün kripto para kullandığına söyleyen Sayan, ayrıca yapılan bir çalışmaya göre bu yılın Ocak ayında kripto para kullanan kişilerin sayısının %15 arttığını söyledi. Sayan, bu artışın son zamanlarda kripto para birim fiyatlarındaki yaşanan artışla ilişkilendirdi.

    Ayrıca Bkz. "Dev şirketlerin Bitcoin heyecanı Sürüyor: Nexon 100 milyon dolarlık BTC Aldı"

    Borsa, aracı kurum gibi kuruluşların görevlerini uygun bir şekilde yerine getirip getirmediklerine konusunda endişeler olduğunu ifade eden Sayan, bu konuda gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyleyerek şunları kaydetti:

    “Kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve kripto para sahibi olan insanların sayısındaki hızlı artış, ulusal ve uluslararası düzenleme yapma ihtiyacını da doğuruyor. Dünya genelinde kripto paralarla ilgili düzenleme çalışmaları devam ediyor olsa da hali hazırda tam anlamıyla gerek devletler gerekse de devletler arası işleyen kapsayıcı mevzuat bulunmuyor. Bazı ülkeler kripto paraları yasal olarak kabul ederken, bazılar da yasa dışı olarak kabul ediyor.”
     



    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Çilek hasadı yapan robotik biçerdöver

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Charaznable (Char Aznable) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    [color=inherit]@turkificated
    ...
    Devamını Gör
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    WB 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Parasini uretim icin, istihdam icin yonlendirenlerden alacaklarina kripto para gibi kimseye bir hayri dokunmayan islerden alsinlar tabikide vergiyi
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    E Esxici (Mehmet Zülküf) 8 sa. ( Mesaj Silindi ) WB
    Kripto paraların bir işe yaramadığını da nereden çıkardın ?
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Portraitclub 9 sa. ( Mesaj Silindi )
    Getirecekler vergiyi olan 100 TL coin alanlara olacak.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Charaznable (Char Aznable) 10 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    [color=inherit]@turkificated
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    S SaHiN222 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Keşke siz düzenleme derken aklımıza vergi değil de günümüze uyarlanmış insanları mağdur etmeyen amacı bağcıyı dövmek değil de üzüm yemeyi düşünen yasal düzenlemeler gelse ülkeye kaynak girişi olur.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    jasonw 10 sa. ( Mesaj Silindi )
    Bunları ilgilendirmez kripto para olayı. Uzak dursunlar.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 3 sa. Galaxy Book Pro 360 melez dizüstü tanıtıldı 4 sa. Netflix'in yeni özelliği tüm dünyada erişime açıldı: "Bir Şeyler Oynat" 4 sa. Spotify, ilk çeyrekte 158 milyon Premium kullanıcıya ulaştı 4 sa. Nvidia Studio eğitimlerinin üçüncüsü gerçekleşti 5 sa. Ekran altı kameralı Nubia Z30'un yüksek kalitede görselleri paylaşıldı 5 sa. Resident Evil Village'ın yeni bir oynanış videosu paylaşıldı 6 sa. Galaxy Book Pro hafifliğiyle dikkat çekiyor 6 sa. Testere serisinin 9. filmi Spiral: From the Book of Saw'dan yeni bir sahne paylaşıldı 6 sa. Intel Tiger Lake Refresh ince dizüstüler için geliyor 6 sa. Her segmente hitap eden Galaxy Book duyuruldu 6 sa. 5600 MHz DDR5 RAM’ler seneye geliyor 7 sa. Yeni Volkswagen ID.4 GTX tanıtıldı: 295 beygirlik elektrikli SUV 7 sa. RTX 30 serisinin Lite Hash Rate versiyonları geliyor 8 sa. ROCCAT Kone Pro oyuncu faresi tanıtıldı 8 sa. Windows 10 kullanıcı sayısı 1.3 milyara ulaştı 9 sa. Resmen açıklandı: F1 yeniden Türkiye'de! 9 sa. AMD rekor üstüne rekor kırıyor 9 sa. PS Plus Mayıs 2021 oyunları açıklandı 9 sa. Nike'ın PlayStation 5 temalı spor ayakkabısı önümüzdeki ay geliyor 10 sa. Galaxy Book Odyssey dünyanın ilk RTX 3050 Ti ekran kartlı bilgisayarı oldu 10 sa. GÖRÜNTÜLENEN Bakan Yardımcısından kripto para açıklaması Sonraki Microsoft'un oyun bölümünün gelirleri %50 arttı 11 sa. 2021 Volkswagen T7 Multivan bu kez konsol tasarımına ilişkin ipuçlarıyla karşımızda 11 sa. PlayStation Store'da Altın Hafta indirimleri başladı: %80'e varan fırsatlar 11 sa. ASELSAN ilk çeyrekte kar açıkladı 12 sa. The Last of Us 3'ün geliştirme sürecinden yeni bilgiler paylaşıldı: Senaryo taslağı hazır 12 sa. Windows 10 sürümlerinin güncel kullanım oranları açıklandı 13 sa. Türkiye'de 5G için ilk tarih verildi: Bekleyiş uzun sürecek 13 sa. Huawei Watch GT 2 önemli bir yazılım güncellemesi aldı 14 sa. Cyberpunk 2077'nin yamaları devam ediyor: 1.22 yaması yayınlandı 14 sa. Yeni Game of Thrones dizisi House Of The Dragon'dan ilk görüntüler paylaşıldı 14 sa. Tesla, Model 3'ün dünyanın en çok satan premium sedanı olduğunu açıkladı 15 sa. Total War: Rome Remastered'ın sistem gereksinimleri belli oldu 15 sa. Samsung Galaxy M42 5G tanıtıldı: Snapdragon 750G, 5.000mAh pil ve dörtlü kamera 15 sa. Apple, zayıf talep ve artan rekabet nedeniyle AirPods üretimini azaltıyor 16 sa. Dev şirketlerin Bitcoin heyecanı Sürüyor: Nexon 100 milyon dolarlık BTC Aldı 16 sa. PlayStation 5 ve PlayStation 4'ün ne kadar sattığı açıklandı 17 sa. Alphabet ilk çeyreği rekor gelirle kapattı 17 sa. Microsoft karına kar katıyor 18 sa. RTX 3080 Ti’ın çıkış tarihi netleşiyor 1 gün Starlink uydularına yeni yörünge izni geldi: Hızlar artacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız