Bakan Yardımcısından kripto para açıklaması

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Ticaret Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) himayesinde gerçekleştirilen “Dijitalleşme İle İlgili Regülasyonlar” başlıklı özel oturumda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, kripto paralar konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Dünya nüfusunun %1.3’ünün kripto para kullandığına söyleyen Sayan, ayrıca yapılan bir çalışmaya göre bu yılın Ocak ayında kripto para kullanan kişilerin sayısının %15 arttığını söyledi. Sayan, bu artışın son zamanlarda kripto para birim fiyatlarındaki yaşanan artışla ilişkilendirdi.

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Borsa, aracı kurum gibi kuruluşların görevlerini uygun bir şekilde yerine getirip getirmediklerine konusunda endişeler olduğunu ifade eden Sayan, bu konuda gerekli çalışmaların yürütüldüğünü söyleyerek şunları kaydetti:

“Kripto paraların hacminin her geçen gün yükselmesi ve kripto para sahibi olan insanların sayısındaki hızlı artış, ulusal ve uluslararası düzenleme yapma ihtiyacını da doğuruyor. Dünya genelinde kripto paralarla ilgili düzenleme çalışmaları devam ediyor olsa da hali hazırda tam anlamıyla gerek devletler gerekse de devletler arası işleyen kapsayıcı mevzuat bulunmuyor. Bazı ülkeler kripto paraları yasal olarak kabul ederken, bazılar da yasa dışı olarak kabul ediyor.”



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