İçişleri Bakanı açıkladı: Tüm polislere kamera takılacak

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin daha iyi bir hizmet sunması için teknolojiden yararlanılacağını duyurdu. 2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak. Polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında benim polisimin, benim jandarmamın tutum ve davranışları kayıt edilecek." dedi.

Yüz tanıma özelliği ile suçlular tespit edilecek

Takılacak yaka kameraları ASELSAN tarafından geliştiriliyor. ASELSAN, son güncellemeyle bu kameralara yüz tanıma özelliği getirdi. Araması olan kişiler anında tespit edilecek. Örneğin sistem tarafından polise, "Şu an konuştuğun kişi, şu suçtan hapis kararı bulunan ve 3 yıldır aranan birisi" şeklinde ikaz verecek.

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Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak. Polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında benim polisimin, benim jandarmamın tutum ve davranışları kayıt edilecek.

Aynı şey vatandaş için de geçerli. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun' sözü kaydedilecek. Herkes bilecek ki Türk polisi kayıtlıdır.

ASELSAN yapacak bunu. Daha yeni görüşme yaptım. ASELSAN bu kameralara yüz tanıma sistemi getirdi. Evraklarına bakarken, merkezden kamerayı izleyenler hemen aranan kişiyse müdahale edecek.

Teknolojiden faydalanacağız."

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