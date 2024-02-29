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    İçişleri Bakanı açıkladı: Tüm polislere kamera takılacak

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2025 yılında tüm polislere ve jandarmalara yaka kamerası takılacağını duyurdu. Yaka kamerasında yüz tanıma teknolojisi bulunacak. 

    İçişleri Bakanı açıkladı: Tüm polislere kamera takılacak Tam Boyutta Gör

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, polislerin daha iyi bir hizmet sunması için teknolojiden yararlanılacağını duyurdu. 2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak.

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak. Polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında benim polisimin, benim jandarmamın tutum ve davranışları kayıt edilecek." dedi.

    Yüz tanıma özelliği ile suçlular tespit edilecek

    Takılacak yaka kameraları ASELSAN tarafından geliştiriliyor. ASELSAN, son güncellemeyle bu kameralara yüz tanıma özelliği getirdi. Araması olan kişiler anında tespit edilecek. Örneğin sistem tarafından polise, "Şu an konuştuğun kişi, şu suçtan hapis kararı bulunan ve 3 yıldır aranan birisi" şeklinde ikaz verecek.

    Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

    "2025'te tüm polislere yaka kamerası takılacak. Polisle vatandaşın arasındaki konuşmaların tamamında benim polisimin, benim jandarmamın tutum ve davranışları kayıt edilecek.

    Aynı şey vatandaş için de geçerli. 'Sen benim kim olduğumu biliyor musun' sözü kaydedilecek. Herkes bilecek ki Türk polisi kayıtlıdır.

    ASELSAN yapacak bunu. Daha yeni görüşme yaptım. ASELSAN bu kameralara yüz tanıma sistemi getirdi. Evraklarına bakarken, merkezden kamerayı izleyenler hemen aranan kişiyse müdahale edecek.

    Teknolojiden faydalanacağız."

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 2 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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