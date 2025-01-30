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    Bakan Uraloğlu: Sorumluluklar yerine getirilirse Discord ve Roblox açılabilir

    Geçtiğimiz yıl alınan kararlar doğrultusunda Discord ve Roblox’a Türkiye’den erişim engeli getirilmişti. Bakan Uraloğlu, yaptığı açıklamada platformların açılabileceğinin sinyalini verdi.
    Bakan Uraloğlu: “Discord ve Roblox açılabilir” Tam Boyutta Gör
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, CNN Türk’te katıldığı canlı yayında Fulya Kalfa’nın sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz yıl alınan kararlar doğrultusunda Türkiye’de erişime engellenen Discord ve Roblox’ta gelinen son durumun sorulması üzere Bakan Uraloğlu, sürecin devam ettiğini, platformların süreç sonucunda açılabileceğini ifade etti.

    “16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz”

    Uraloğlu, sosyal medyanın Türkiye’de sadece çocuklar için değil gençler ve yetişkinler arasında da çok sık kullanıldığına dikkat çekerken 16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi hakkında şu ifadeleri kaydetti:

    “Dünyada bu konuda çok fazla uygulama var. Çocuklarımızın gerçekten kendi kararlarını objektif olarak karar verebilecekleri bir yaşa gelmeleridir konu. Dünyada 13 ve 16 olarak tartışılıyor bu yaş. Biz de 16 yaşın altındaki çocuklarımız girmesin istiyoruz sosyal medyaya. 2025 yılı içinde bir düzenleme yapma için çalışmamız var. Şu an oyun platformlarını da katacağız. Çocuğun oynaması gereken faydalı oyunları engelleme noktasında değil tabi. Sosyal medyada çocuklar hesap açamayacak. Bazı ülkelerde anne baba onayı ile açılıyor bu hesaplar. Biz bunu istemiyoruz. 16 yaş altı sosyal medyaya girmesin istiyoruz.”

    Peki, 16 yaş altındakilerin hesap açması nasıl engellenecek ve bu hesaplar nasıl tespit edilecek? Uraloğlu, düzenleme kapsamında buradaki yükümlülüğün platformlara verileceğini ve bu tespitin de yapay zeka ile yapılacağını aktardı. “Sosyal medya platformlarını bu konuda sürekli uyarıyoruz. Ama elimizde bir yaptırım ve ceza yok. Düzenleme sonrası bu işi mutlaka engellemek zorunda olacaklar. Biz kişisel verilerin talep edilmesine karşıyız. Yapay zeka giren profilin yaşını anlayacak ve sorumluluğunu bu sosyal medya platformlarına verecek. Sosyal medya platformu bu yapay zekayı da dolandırıcılığı da anlayacak. Bu sorumluluk sosyal medya platformlarında olacak.”

    Discord ve Roblox açıklaması

    Bakan Uraloğlu: “Discord ve Roblox açılabilir” Tam Boyutta Gör
    Hatırlanacağı üzere çocukların cinsel istismarı, şiddet ve müstehcen içerikler nedeniyle 9 Ekim 2024 tarihinde Discord'a Türkiye'de erişim engeli getirilmişti. Uygulama daha sonra 19 Ekim 2024 tarihinde App Store, Google Play ve Microsoft Store Türkiye mağazalarından kaldırılmıştı. Roblox oyun platformu ise "çocuk istismarı" sebebiyle 2024 Ağustos tarihinde erişime engellenmişti.

    Bu platformlardaki son durum hakkında konuşan Bakan Uraloğlu, şu ifadeleri kullandı;

    “Oyun platformunun Türkiye’de temsilcisi yoktu, bizim onlara mahkeme kararlarıyla yaptığımız yaptırım sonucu bizle iletişime geçtiler. Eğer bir platformda faydalı içerikler de varsa zararlarını çıkarsınlar faydalılarıyla biz devam edebiliriz diye düşünüyoruz. Bir görüşme trafiği yürütülüyor eğer o anlamda doğru yere gelirsek onların tekrar hukuki süreç sonucunda açılması söz konusu olabilecek. Sosyal medyada sorumluluklar noktasında ne kadar yaptırırımız var, ne kadar uygulatabiliyoruz? Eksikliklerimiz var. Kuruldukları ülkenin kanunları gereği bizim bazı taleplerimize 'karşılamayacağız' gibi cevapları oluyor. Dünyanın birçok yerinde bu platformlara cezalar uygulanıyor. Biz de önümüzdeki günlerde bunu hayata geçireceğiz.”

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